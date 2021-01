Gaat de Ford Thunderbird weer een comeback maken? - Autoblog.nl

Ford heeft al 16 jaar geen T-Bird meer in het gamma. Dat kan eigenlijk niet.

Teruggrijpen naar het verleden middels een retromodel kan grote successen opleveren. Een van de meest recente voorbeelden is de nieuwe Ford Bronco, die een schot in de ros bleek te zijn. Het lijkt erop dat Ford nu de smaak te pakken heeft en nog andere oude modelnaam gaat afstoffen.

Eerder deze maand heeft Ford namelijk de naam Thunderbird vast laten leggen. Dit zou dus een aanwijzing kunnen zijn dat Ford de befaamde T-Bird terug wil laten keren. Of in ieder geval de naam.

De Ford Thunderbird kent een rijke geschiedenis. Het model werd geïntroduceerd in 1955. Sindsdien is de auto tot aan 1997 onafgebroken opgenomen geweest in het modellengamma van Ford. Na een korte afwezigheid keerde de Thunderbird in 2002 nog één keer terug als retromodel. In totaal zijn er maar liefst 11 generaties geweest.

Mogelijk komt er nu dus een twaalfde generatie. Alhoewel het maar zeer de vraag is of we straks van een opvolger kunnen spreken. Met de Mustang Mach-E en de Puma heeft Ford namelijk al bewezen dat de historie van een modelnaam voor hen niet heilig is. Het zou dus zomaar kunnen dat de naam Thunderbird op een hele andere auto terechtkomt. Een elektrische auto of een cross-over bijvoorbeeld. Of allebei.

Hoewel het idee van een retro cabrio tot de verbeelding spreekt, is het helaas niet heel aannemelijk dat de Amerikanen zich hieraan gaat wagen. Als Ford de naam Thunderbird nog voor een coupé of cabrio wil gebruiken zal het waarschijnlijk hooguit voor een concept car zijn. Dat zou overigens ook niet verkeerd zijn. De gave concepts van Cadillac in deze categorie zijn we namelijk ook nog niet vergeten.

Meer lezen? Collega @willeme schreef een uitgebreide special over de Ford Thunderbird.

