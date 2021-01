De Ferrari F8 Tributo is nu nóg agressiever - Autoblog.nl

De F8 Tributo was al een stuk scherper gelijnd dan zijn voorgangers, maar 1016 Industries doet er nog een schepje bovenop.

Dat Ferrari een grondige facelift als nieuwe generatie presenteert is niets nieuws. Sterker nog: we zijn niet anders gewend bij de V8 middenmotor-modellen. Bij de opvolgers van de 458 hebben de Italianen dit kunstje nu echter al twee keer gedaan. Eerst met de 488 GTB en nu met de F8 Tributo. Ondanks de compleet andere naam is het overduidelijk dat de basis nog steeds een 458 is.

Waar de 488 eigenlijk iets braver oogde dan de 458, oogt de F8 Tributo juist een stuk agressiever. De afgeronde hoekjes zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor vlijmscherpe hoeken en vouwen. Dit zorgt ervoor dat er van minder noodzaak is voor tuning.

Uiteraard weerhoudt dit de tuners er niet van om alsnog met de auto aan de slag te gaan. Eerder deze week zagen we al de F8 Tributo van Wheelsandmore. De optische aanpassingen bleven alleen beperkt tot de velgen. Voor degenen die graag additioneel uiterlijk vertoon wensen is het exemplaar dat je op deze foto’s ziet een betere optie.

Deze aangepaste Ferrari is het werk van 1016 Industries. Deze Amerikaanse tuner houdt zich vooral bezig met Lamborghini, maar je kunt bij hen ook terecht voor een ‘Rampante’-kit voor je Ferrari. Dit zou je kunnen vertalen naar steigerkit, maar dat klinkt op een of andere manier toch wat minder lekker.

Enfin, het Rampante-pakket voor de F8 Tributo bestaat uit onder meer een carbon voorspoiler, side skirts, een diffuser en achterspoiler, kortom: het bekende riedeltje. Ook zijn de diverse luchtinlaten opgesierd met wat extra carbon. Een setje velgen en een 1016 Industries-uitlaatsysteem maken de transformatie van deze F8 Tributo compleet.

Wat deze kit precies moet kosten is nog niet bekend, maar ter indicatie: het pakket voor de 488 GTB kostte omgerekend €18.000 tot €20.000. Hoeveel je kwijt bent hangt er vanaf of je voor gewoon geweven koolstofvezel gaat of voor gesmeed koolstofvezel (a.k.a. forged carbon).

Novitec F8 Tributo

Wheelsandmore F8 Tributo

Mocht het pakket van 1016 Industries niet in de smaak vallen dan is er ook nog Novitec, die eveneens een bodykit heeft voor de F8 Tributo. Wheelsandmore is er ook, maar dan heb je dus alleen andere velgen en motorische tuning. Ter vergelijking hebben we de plaatjes van deze auto’s er ook even bij gezet.