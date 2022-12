Offroad ID Buzz is klaar voor de wintersport

De offroad ID Buzz is superhandig als je geregeld over paden heen moet rijden, ofzo. Het staat wel stoer, in elk geval!

De Volkswagen ID Buzz is een tof ding. Als Volkswagen zijn best doet, kunnen ze leuke auto’s, busjes en bedrijfsauto’s maken. De ID Buzz zit er een beetje tussenin. De ID Buzz is de ideale auto voor de boomer die in de jaren ’60 nog ging protesteren voor vrijheid en een schoner milieu.

Met een CO2-brakende Transporter reed men naar de desbetreffende parlementen om hevig te protesteren en toevallig geestverruimde middelen te gebruiken.

Offroad ID Buzz

Die mensen zijn nu wat ouder en rijker en kunnen met gemak zo’n ID Buzz kopen. Het kan zijn dat die mensen heel erg avontuurlijk zijn ingesteld. Speciaal voor hen is er deze offroad ID Buzz. Het is niet een project van Volkswagen zelf, maar van Capricorn Trucks. Dat is een Zwitserse tuner uit Schluein die zich bezig houdt met campers, bedrijfswagens, busjes en offroaders.

In dit geval is het onderwerp een zwarte ID Buzz en dan bedoelen we dat deze offroad ID Buzz ook écht helemaal zwart is. Geen afwijkende kleur voor het dak of spiegels, zoals je geregeld voorbij ziet komen.

Wielen

Hoogtepuntje zijn de wielen. De velgen zijn namelijk van Delta4x4, dat ook van allerlei auto’s een offroader weet te maken. Het zijn de Classic B-velgen in de maat 18 inch. Daaromheen zijn banden van Loder (de AT1) gemonteerd. Dit rubber is specifiek bedoeld voor hij of zij die graag het terrein in gaat. Mocht je Loder niets vinden, je kan bij Capricorn Trucks ook kiezen voor BF Goodrich, Cooper of General Grabber (inderdaad, zoals deze Audi Allroad met 1.000 pk had).

Ook lijkt de auto iets hoger op zijn wielen te staan, maar we weten niet zeker of dat een bijkomstigheid is van de nieuwe wielen of een beetje optisch bedrog. In technisch opzicht is er verder niets veranderd aan deze zwarte offroad ID Buzz. Dus een 204 pk en 310 Nm sterke elektromotor zorgt voor de aandrijving.

We zijn benieuwd hoe het zit met de acteiradius in de ogenschijnlijk koude omstandigheden. Capricorn bevestigt dat ze bezig zijn met nog veel meer upgrades voor de ID Buzz voor het betere offroad-werk.

