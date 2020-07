Hoera, deze Italiaanse beauty gaat een comeback maken!

Goed nieuws uit Italië: de IsoRivolta GTZ markeert de terugkeer van een bijzondere historische naam.

Pogingen om historische merken nieuw leven in te blazen zijn er genoeg. Dit is zelden succesvol, maar het kan wel hele fraaie auto’s opleveren. Ook al worden er dan maar een handjevol van geproduceerd.

Er is nu een nieuw project aangekondigd dat erg veelbelovend klinkt. Het gaat namelijk om een wederopstanding van het historische Italiaanse merk Iso, opgericht door Renzo Rivolta. De hedendaagse voortzetting van het merk heet IsoRivolta.

Hoewel Iso aanvankelijk vooral motoren en scooters bouwde, besloten ze in de jaren ’50 een dwergauto te bouwen. De auto kent iedereen tegenwoordig als de BMW Isetta. Aanvankelijk had Iso de auto echter zelf geproduceerd, voordat ze de licentie uit handen gaven. In de jaren ’60 en ’70 hebben ze vervolgens ook nog een viertal ‘echte’ auto’s gebouwd: de Rivolta, de Grifo, de Fidia en de Lele. In 1974 werd er echter alweer een punt achter gezet.

Als alles goed gaat verschijnt er nu 46 jaar na dato weer een auto met de naam Iso. De Italianen tonen namelijk de eerste beelden van de auto die IsoRivolta GTZ gaat heten. De Z staat daarbij voor, jawel, Zagato. Het design is dus in goede handen. In 2017 presenteerde Zagato al een digitaal concept gebaseerd op de Rivolta.

Hoe de auto er ongeveer uit komt te zien weten we ook al. Zagato heeft namelijk de eerste schetsen gedeeld van de IsoRivolta GTZ. Die beloven veel goeds: we zien een ouderwetse Italiaanse beauty. Het ontwerp is direct geïnspireerd op de Iso Grifo A3/C.

De A3/C was de raceversie van de Iso Grifo. Deze auto werd ontworpen door Giorgetto Giugiaro. De techniek was in handen van Giotto Bizzarrini, de man achter onder meer de 250 GTO. Omdat Bizzarrini aan de stok kreeg met Renzo Rivolta ging hij de auto vervolgens ook onder zijn eigen merknaam bouwen.

Deze bijzondere auto krijgt nu dus een opvolger. Technische details weten we nog niet, maar als de Italianen het een beetje historisch verantwoord willen houden moeten ze voor een Amerikaanse V8 kiezen. Afgaande op het bericht van Zagato lijkt dit inderdaad te gaan gebeuren.

In oktober weten we als het goed is meer, want dan wordt de auto geïntroduceerd. We kijken er nu al naar uit, want het belooft weer een knap staaltje Italiaans design te worden.

Foto: een heuse Iso Grifo A3/C, gespot door @dutchstylez