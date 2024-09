‘Kabinet zit invoer milieuzones dwars’

Steden willen de milieuzones invoeren, maar het kabinet werkt niet mee.

Geen rekeningrijden, geen milieuzones. Het kabinet heeft de prioriteiten duidelijk op andere dingen gericht in vergelijking met het laatste kabinet Rutte. In principe willen 30 steden bestelbusjes en vrachtwagens op fossiele brandstoffen gaan weren, maar het invoeren van die milieuzones is makkelijker gezegd dan gedaan.

Milieuzones en de steden

De steden hebben hulp uit Den Haag nodig. Hier zit het probleem, daarover bericht Trouw. Er moet bijvoorbeeld een ondernemersloket opgetuigd worden bij de RDW. Dit zou in juli al geregeld moeten zijn, echter is dat nog niet op orde. Bij dit loket kunnen ondernemers een ontheffing aanvragen. De ontheffing is voor kermiswagens, busjes met laadkranen en verhuiswagens. Ook ondernemers die een elektrische bedrijfswagen in bestelling hebben komen in aanmerking voor een ontheffing.

Het volgende issue heeft te maken met de benodigde verkeersborden. Deze gaan er niet op tijd komen, waardoor gemeenten het verkeer niet op de hoogte kan stellen met de juiste bebording. Zeker in steden waar al een bestaande milieuzone van toepassing is kan dit voor tegenstrijdige boodschappen zorgen.

Kortom, het is eigenlijk een zooitje. Het kabinet Schoof had in het hoofdlijnenakkoord al opgesteld te kijken hoe ze zero-emissiezones kunnen uitstellen. Het is dus geen geheim dat de invoering van milieuzones rommelig zou verlopen. Aan de ene kant gemeenten die het wel willen, aan de andere kant een kabinet dat het niet ziet zitten.

Voor ondernemers ook frustrerend, die zo niet weten waar ze aan toe zijn. Door al het gedoe gaan gemeenten verschillende strategieën hanteren. Amsterdam verkleint bijvoorbeeld de zero-emissiezone, terwijl Eindhoven helemaal af ziet van de plannen van een milieuzone voor oude dieselauto’s.

Kortom, het gaat er de komende periode niet duidelijker op worden. Ondernemers met nog een bedrijfswagen op fossiele brandstoffen lijken bij de meeste gemeenten nog wel welkom te zijn. Als het aan het kabinet ligt blijft dit zo.