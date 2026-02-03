Auto-econoom voorspelt: Nederlanders laten EV staan voor PHEV of oud barrel

De elektrificatie van het Nederlandse wagenpark stagneert.

Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord van kortgeleden ook wat woorden over voor de EV. De partijen willen meer laadpalen in Nederland, maar willen ook dat elektrisch rijden ”fiscaal aantrekkelijk blijft”. Concrete plannen komen dan weer niet terug in het akkoord. Toch zijn die wel nodig als VVD, CDA en D66 ook echt EV’s in het Nederlandse straatbeeld willen hebben.

Als we op de manier doorgaan die nu is ingezet, verwacht mobiliteitseconoom Rico Luman van de ING een niet zo rooskleurig jaar voor de elektrische auto. Dat ligt niet aan één oorzaak, maar aan een samenloop van fiscale veranderingen, uitgestelde vraag en strategisch koopgedrag bij zowel zakelijke als particuliere rijders. Tegelijkertijd ziet de onderzoeker juist ruimte voor groei bij plug-in hybrides (PHEV’s), ondanks hogere belastingen.

Nasleep van een sterke eindsprint

De autoverkopen van januari 2026 zijn binnen en voorspellen niet veel goeds. De nieuwe registraties daalden en al helemaal onder de EV’s. Daar is een reden voor: het einde van 2025. In aanloop naar de aanvankelijke verhoging van de bijtelling in 2025 trok de EV-markt nog één keer stevig aan. Dat resulteerde in een marktaandeel van 40,2 procent, maar die extra registraties zijn volgens ING vooral naar voren gehaald. Die golf gaat ten koste van de eerste maanden van 2026.

Hoewel de bijtelling voor elektrische auto’s uiteindelijk gefaseerd stijgt naar 22 procent, is de prikkel om opnieuw bestellingen naar voren te halen een stuk kleiner dan eerder. Daardoor verwacht ING dat de EV-verkoop in 2026 stagneert, met pas weer groei in 2027.

Zakelijke markt twijfelt

Voor de EV zijn zakelijke klanten van levensbelang. Bijna tweederde van alle nieuwe auto’s wordt zakelijk aangeschaft, en bij elektrische auto’s lag dat aandeel in 2025 zelfs rond de 75 procent. Het merendeel daarvan wordt geleaset, en dat aandeel groeit nog altijd.

Toch verwacht de ING dat juist deze groep in 2026 terughoudender is met volledig elektrisch rijden. De reden: de aankomende pseudo-eindheffing voor niet-elektrische zakelijke leaseauto’s vanaf 2027. Deze eindheffing verplicht werkgevers om 12 procent van de cataloguswaarde per auto afdragen aan de staatskas. Leveringen in 2026 vallen nog onder een overgangsregeling tot september 2030, waardoor bedrijven die (nog) niet volledig elektrisch willen gaan, in 2026 een laatste ronde nieuwe PHEV’s of benzineauto’s bestellen. Vaak met een kortere leaseperiode.

Daar komt bij dat de bijtelling voor EV’s in 2027 opnieuw stijgt, van 18 naar 20 procent. Dat maakt volledig elektrisch voor sommige bedrijven tijdelijk minder aantrekkelijk, waardoor 2026 eerder een pas op de plaats wordt dan een versnelling.

Particulieren wachten af en kopen tweedehands

Veel particulieren kopen simpelweg geen nieuwe auto meer. Auto’s gaan langer mee, occasions zijn populairder dan ooit en de overstap naar elektrisch wordt vaak uitgesteld.

Voor nieuwe EV’s geldt dat het enthousiasme onder particulieren is afgekoeld nu vrijwel alle fiscale steun is verdwenen: geen aankoopsubsidie, weer MRB en geen volledige BPM-vrijstelling meer. Hier zijn voorlopig ook geen nieuwe plannen voor. ING verwacht dan ook geen herstel van de particuliere EV-verkoop in 2026.

Leve de PHEV!

Het aandeel PHEV’s in de nieuwverkoop steeg al van 14 naar 19 procent, en ING verwacht dat dit in 2026 verder oploopt naar 22 procent. Dat gebeurt ondanks de hogere wegenbelasting die dit jaar is ingegaan.

De verklaring: PHEV’s vormen voor veel rijders een fiscaal en praktisch tussenstation. Ze bieden elektrische kilometers voor dagelijks gebruik, maar zonder de volledige afhankelijkheid van laden. Voor zowel zakelijke als particuliere rijders blijft dat aantrekkelijk zolang volledig elektrisch als “te vroeg” of “te duur” wordt gezien.

Private lease

Slechts ongeveer 5 procent van de huishoudens heeft een private-leaseauto. In theorie kan private lease interessant zijn voor EV’s, omdat zorgen over restwaarde en afschrijving verdwijnen. Toch blijkt uit cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat maar weinig particulieren van plan zijn om die overstap te maken.

Wel ziet ING een mogelijke verschuiving vanaf 2027, wanneer de pseudo-eindheffing bedrijven ertoe kan bewegen om vaker mobiliteitsbudgetten aan te bieden in plaats van een zakelijke leaseauto. In dat scenario kan private lease aantrekkelijker worden voor werknemers die nog niet elektrisch willen rijden. Tegelijk blijft een zakelijke leaseauto met bijtelling voor veel werknemers financieel gunstiger dan alles privé regelen.

Alles bij elkaar verwacht ING dat 2026 een overgangsjaar wordt. Volledig elektrisch staat tijdelijk op pauze, vooral door eerdere vooruitgeschoven registraties en veranderende fiscale prikkels. Plug-in hybrides profiteren juist van die onzekerheid en groeien door, ondanks hogere belastingen. Pas in 2027 zien de onderzoekers ruimte voor een nieuwe versnelling van EV’s, zodra de markt zich heeft aangepast aan de nieuwe spelregels. Over een precies een jaar gaan we terugkijken op dit artikel en zien of de voorspellingen van de onderzoeker zijn uitgekomen.

Bron: ING Research