Koop de tweelingbroer van Willem-Alexanders’ Audi op Marktplaats!

Altijd al jaloers geweest op de dienstwagen van Willem? Op Marktplaats kun je nu precies dezelfde auto kopen.
Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 21 oktober 2024. Nu wordt de Audi opnieuw aangeboden. Het artikel is daarom aangevuld met nieuwe informatie en opnieuw gepubliceerd.
Als je een hele lange Audi A8 tegenkomt is de kans vrij groot dat het onze geliefde vorst is, of in ieder geval zijn auto. Ook zijn vorige auto van de zaak was een A8, maar dan van de vorige generatie. Dit was namelijk geen versie die je af fabriek kon bestellen. Toch is er nog een tweede, identieke Audi A8 in Nederland. En die staat nu alweer te koop.
Nederlandse ombouw!
De koninklijke Audi A8 is omgebouwd door Remetz, gevestigd in Lisse. Ze hebben een A8 L nog eens met 45 centimeter verlengd, zodat de passagiers achterin de koning te rijk zijn en hun lekker de benen kunnen strekken. Remetz heeft ook nog een tweede exemplaar gemaakt, voor de Friese zakenman Romke Kooyenga.
Deze auto stond zes jaar geleden al eens te koop en daarna nog eens in 2024. Nu is hij wederom opgedoken op Marktplaats. Er staat inmiddels een respectabele 435.050 441.338 kilometer op de teller, wat ruim 6.000 kilometer meer is dan bij de vorige verkoop.
Bij zo’n limousine verwacht je eigenlijk een W12, maar deze auto heeft een ‘bescheiden’ V8 TDI. Deze levert 351 pk en een royale 850 Nm aan koppel. Zo’n diesel was natuurlijk geen gekke keuze, gezien de kilometerstand.
Uiteraard zit je achterin deze A8 als een vorst. Je treft hier twee luxe zetels, met massagefunctie. Een speciale scheidingswand zorgt ervoor dat je geen last hebt van je chauffeur. Als je toch wilt communiceren kan deze met een druk op de knop transparant gemaakt worden. Verder zijn er twee uitklapbare schermen, een uitklapbaar bureau en een koelkast aanwezig.
Wat kost zo’n Audi A8L?
Sinds de auto de laatste keer te koop stond is de prijs gezakt, ook al zijn er niet veel kilometers meer bij gekomen. Waar de auto in 2020 te koop stond voor 90.500 euro en in 2024 voor 49.950 euro. Nu staat de Audi A8L LWB op Marktplaats voor 47.500 euro. Wees er snel bij, want er is al 26.750 euro op geboden. Dan moet je nog wel zelf een chauffeur regelen, want die is niet inbegrepen.
Reacties
tmenges zegt
Moeilijk ding om te verkopen, voor 50000 heb ik liever een ‘gewone’ lengte a8 , om zelf te rijden, en iemand die een chauffeur kan betalen wil geen half miljoen op de teller..
DeWitteCondor zegt
Statijd technisch is dit inderdaad geen pareltje. Wellicht via Mobile wel een buitenlandse koper te vinden. Kan me indenken dat je dit in het oostblok wel kan slijten. Zal er wel wat van de prijs af moeten.
kniesoor zegt
De oorspronkelijke eigenaar heeft kennelijk goed geld bijeengeharkt met de advisering van overheden. Zouden die overheden zich door een gladde prater onnodig geld afhandig hebben laten maken of was de toegevoegde waarde van Kooyenga elke penny waard ? Kan het niet beoordelen. Maar de oto straalt niet echt het soort soberheid uit, die ik graag bij door belastingbetalers gefinancierde organisaties zie. Enfin, water under the bridge.
OT : zelf geen interesse in de wagen, wat kleiner spul past beter.
dracae zegt
Die komt nog wel een keer bij een studentenvereniging terecht.
isleofman zegt
Wat een geld zeg gezien leeftijd, diesel en km stand…. Succes met verkoop 😇
isleofman zegt
En was die van onze koning ook een diesel? Ben wel benieuwd. Zal vast wel een artikeltje over te vinden zijn….
Fernando zegt
Zien we binnenkort waarschijnlijk bij Jet cars staan waar dit ding thuis hoort met die tellerstand.
Wel 50€ extra voorzien voor de velgen
drdre1 zegt
Voor zoveel geld? 🤔 Da’s wel een beetje doooom….
tenaci zegt
Ideale auto voor een kampeervakantie met mijn gezin. Kiddos met eindeloos speelgoed en onboard entertainment aan boord en wij scheidingswand om hoog en luisteren naar wat wij willen.
rwdftw zegt
Ik weet het niet. Als die scheidingswand omhoog en op standje “melk” staat kunnen ze niet naar buiten kijken. Ik vermoed dat de Brinta heel snel naar boven komt.
mashell zegt
Ik zou helemaal gek worden van de kromme strepen in de vloermatten achter.
Design_Driven zegt
Die zijn er met een borsteltje ingebracht dus ook er zo weer uit.
Design_Driven zegt
Heel gaaf ding, maar met deze KM stand zie ik echt niet wie dat er voor gaat betalen, laat staand 2x meer een tijdje geleden, is die toen wel verkocht? Of is dit de 2de keer dat ie aangeboden is?