Koop de tweelingbroer van Willem-Alexanders’ Audi op Marktplaats!

Altijd al jaloers geweest op de dienstwagen van Willem? Op Marktplaats kun je nu precies dezelfde auto kopen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 21 oktober 2024. Nu wordt de Audi opnieuw aangeboden. Het artikel is daarom aangevuld met nieuwe informatie en opnieuw gepubliceerd.

Als je een hele lange Audi A8 tegenkomt is de kans vrij groot dat het onze geliefde vorst is, of in ieder geval zijn auto. Ook zijn vorige auto van de zaak was een A8, maar dan van de vorige generatie. Dit was namelijk geen versie die je af fabriek kon bestellen. Toch is er nog een tweede, identieke Audi A8 in Nederland. En die staat nu alweer te koop.

Nederlandse ombouw!

De koninklijke Audi A8 is omgebouwd door Remetz, gevestigd in Lisse. Ze hebben een A8 L nog eens met 45 centimeter verlengd, zodat de passagiers achterin de koning te rijk zijn en hun lekker de benen kunnen strekken. Remetz heeft ook nog een tweede exemplaar gemaakt, voor de Friese zakenman Romke Kooyenga.

Deze auto stond zes jaar geleden al eens te koop en daarna nog eens in 2024. Nu is hij wederom opgedoken op Marktplaats. Er staat inmiddels een respectabele 435.050 441.338 kilometer op de teller, wat ruim 6.000 kilometer meer is dan bij de vorige verkoop.

Bij zo’n limousine verwacht je eigenlijk een W12, maar deze auto heeft een ‘bescheiden’ V8 TDI. Deze levert 351 pk en een royale 850 Nm aan koppel. Zo’n diesel was natuurlijk geen gekke keuze, gezien de kilometerstand.

Uiteraard zit je achterin deze A8 als een vorst. Je treft hier twee luxe zetels, met massagefunctie. Een speciale scheidingswand zorgt ervoor dat je geen last hebt van je chauffeur. Als je toch wilt communiceren kan deze met een druk op de knop transparant gemaakt worden. Verder zijn er twee uitklapbare schermen, een uitklapbaar bureau en een koelkast aanwezig.

Wat kost zo’n Audi A8L?

Sinds de auto de laatste keer te koop stond is de prijs gezakt, ook al zijn er niet veel kilometers meer bij gekomen. Waar de auto in 2020 te koop stond voor 90.500 euro en in 2024 voor 49.950 euro. Nu staat de Audi A8L LWB op Marktplaats voor 47.500 euro. Wees er snel bij, want er is al 26.750 euro op geboden. Dan moet je nog wel zelf een chauffeur regelen, want die is niet inbegrepen.