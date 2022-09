Op deze BMW duin-taxi is de giga grille guitig

Voor het Midden-Oosten is deze dikke BMW ideaal vervoer. Guitige grille ook.

Zijn we al gewend aan de giga grille van BMW? Echt fraai is het niet, maar zo op een M3 of iets dergelijks kan het wel. Soort van. Bijna. Nou ja, ik weet het niet. Het went wel, maar als je dan weer naar wat van die fraaie oude BMW’s kijkt, dan zijn die toch een stuk mooier. Enfin, het maakt de tongen in ieder geval wel los. Alleen al vanwege de controversiële designs heeft BMW relevantie in de automarkt. Toch belangrijk als je core strength het maken van verbrandingsmotoren is, maar alles elektrisch wordt. Het lijkt wel alsof ze het erom doen…

Over elektrisch gesproken, dat is ook deze bizarre buggy. Hij wordt de BMW Dune Taxi genoemd en het is een projectje van BMW Middle East. Onderhuis is het stiekem geen BMW, maar een Extreme E bolide. De specs zijn exact hetzelfde als die van de Odyssey 21, de auto waarmee de Extreme E teams door zandbakken heen jagen. De aandrijflijn met 544 pk komt van Spark Racing Technology en dus niet uit de BMW i7.

Wat wel van BMW komt, is het design. Dat is vormgegeven door BMW Group Designworks. Het is ook wel een beetje zichtbaar. De gapende gaten in de grille hebben eindelijk een auto gevonden waar ze op passen: een soort Mad Max-achtige buggy voor in de woestijn.

Het is alleen een beetje de vraag wat BMW er nu mee wil. Het lijkt wel of de Münchenaren een beetje in hun maag zitten met hun broeders uit het Midden-Oosten. BMW kan niet heftig genoeg benadrukken dat het niet de Extreme E wil betreden. BMW Middle East zegt erover:

The Dune Taxi symbolizes BMW’s ambition to challenge the status quo. That also goes for the BMW X, i and M cars on and off the road. Whatever the Dune Taxi can do in extreme conditions, the BMW X6 M, the BMW iX M60 and ultimately the upcoming BMW XM can do every day on tarmac, gravel, sand or snow. Osama El Sherif, BMW bro

Nou ja goed, weten we dat ook weer dus…Waarvan…