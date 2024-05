Peugeot geeft ENORME garantie op EV’s

Kijk, dat is nog eens een beste garantie van Peugeot: 8 jaar op elektrische auto’s!

Als het aan komt op elektrisch rijden, hebben sommige mensen nog een beetje hun bedenkingen. Ondanks dat het fenomeen al een jaartje of 10 vrij actueel is, komt het nu voor een hoop mensen ‘best dichtbij zo’. Want ja, er komt een moment dat een elektrische auto een reëel alternatief is.

Bij Peugeot maken ze de stap om over te stappen weer een stukje interessanter. Ze verlengen de garantie op EV’s namelijk naar 8 jaar in totaal! Kijk, dan hoef je je als eerste (en tweede) eigenaar een stuk minder druk te maken om de nieuwe technieken die gepaard gaan met een elektrische auto.

Allure Care

Nu is het de vraag: om wat voor garantie gaat het? Want de termijn ’tot 8 jaar’ klinkt geweldig, maar uiteraard zijn er altijd andere beperkingen. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Het garantieplan heet ‘Allure Care’ en kenden jullie wellicht al van de Peugeot E-3008. Het is nu mogelijk om dat te regelen voor alle elektrische Peugeots.

De garantie is per direct van kracht in diverse Europese landen, waaronder Nederland! Hoezee! Het is te verkrijgen op alle elektrische Peugeots, dus de E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008 en E-5008. Ook de nog te introduceren E-408 kun je ermee krijgen.

Addertjes?

Wat zijn de addertjes onder het gras? Het geldt vooral voor de elektromotor, lader, transmissie en alle elektrische componenten. De tijdsduur is dus 8 jaar, maar er is wel een maximum van 160.000 kilometers. Er is nog een keerzijde, je moet de auto bij een Peugeot-servicepunt onderhouden. Na 2 jaar en 25.000 km, activeer je dan automatisch de enorm uitgebreide garantie.

Voor de reguliere garantie ben je overigens niet verplicht om het onderhoud door de Peugeot-dealer uit te voeren. Dan is het alleen zaak dat je kunt aantonen dat je de auto goed hebt onderhouden.

