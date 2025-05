Arabier met Valkyrie bezoekt de JUISTE Europese bestemming

Op de Nürburgring komt de Valkyrie iets beter tot zijn recht dan in de binnenstad van Londen.

De oliesjeiks weten Europa altijd goed te vinden. Iedere zomer worden plekken als Londen en Cannes overspoeld met Arabieren en hun dikke supercars. Die vervolgens alleen stapvoets rondrijden of stilstaan. Het is overduidelijk dat deze auto’s alleen gekocht worden om te pronken. Bij de Nürburgring zul je niet snel een Arabier tegenkomen.

We moeten echter niet iedereen over één kam scheren: nu is er toch een Arabier die de juiste Europese trekpleister bezoekt. @spotcrewda kwam bij de Nürburgring deze Aston Martin Valkyrie tegen uit Saoedi-Arabië. Al weten we niet of de auto daadwerkelijk op het circuit geweest is. Het zou heel goed kunnen dat ‘ie alleen langs ging bij het AMR Performance Center wat gevestigd is bij de ‘Ring.

Het kenteken van deze auto was tevens de reactie van de spotter: WOW! De Valkyrie is een van de meest spectaculaire auto’s die je kunt tegenkomen op de openbare weg. Onverwachts een Valkyrie spotten moet ongeveer hetzelfde voelen als een UFO-waarneming.

Het gaat in dit geval om een Valkyrie Spider. Dat weten we omdat deze auto al eerder gespot was, maar met het dak dicht kun je het verschil vrijwel niet zien. Je ziet het pas als de deuren opengaan: de Spider heeft butterfly doors, terwijl de coupé Gullwing-deuren heeft.

De aandrijflijn is al vaak besproken, maar we zullen de specs nog even kort behandelen. De Valkyrie heeft een unieke 6,5 liter Cosworth V12, die 10.500 toeren kan draaien. Met 1.014 pk is het de sterkste atmosferische motor ooit. De Valkyrie heeft daarnaast ook nog een elektromotor, wat het totale vermogen op 1.176 pk brengt. Wat voor Nürburgringtijd daarmee mogelijk is weten we niet, want Aston Martin heeft geen recordpoging ondernomen.

De Spider is overigens nog een stukje zeldzamer dan de coupé: er zijn er maar 85 van gemaakt, terwijl ervan de dichte Valkyrie 150 zijn gebouwd. Het exacte prijskaartje is niet bekend, maar die zit ergens boven de €3 miljoen.

Daarmee is de Spot van de Week deze keer voor @spotcrewda . Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze Valkyrie op Autoblog Spots