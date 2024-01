Überzeldzame Ferrari 275 ‘GTO’ wordt een klapper op de veiling

We weten nu alvast dat dit een van de duurste auto’s van 2024 gaat worden.

De Ferrari 250 GTO is misschien wel de meest legendarische auto ter wereld, en sowieso een van de meest waardevolle. Deze auto had echter ook een opvolger, die enigszins vergeten is. Dat heeft ook zijn redenen: er is veel minder mee geracet en er zijn er maar drie van gebouwd.

We hebben het over de Ferrari 275 GTB Competizione Speciale, om even de volledige naam te noemen. Aan de neus van deze auto kun je zien dat dit geen ‘normale’ 275 GTB is. Deze Competizione Speciale heeft een meer afgeplatte neus, met de de drie openingen boven de grille die typerend waren voor de 250 GTO.

De Ferrari 275 GTB Competizione Speciale debuteerde in 1965 als directe opvolger van de 250 GTO. Er is echter maar beperkt mee geracet, omdat Ferrari moeite had om de homologatie rond te krijgen. De 275 GTB Competizione wist echter wel een derde plaats overal te claimen tijdens de 24 Uur van Le Mans in 1965.

Dat is NIET de auto die nu onder de hamer gaat, want dit betreft een exemplaar dat nooit in actie is gekomen. Daar was de auto uiteraard wel voor gebouwd, maar vanwege de homologatie-problemen verkocht Ferrari de auto gewoon aan een klant. Die moest wel beloven dat er niet mee geracet zou worden.

Racehistorie of geen racehistorie, dit is een extreem zeldzame, en dus zeer waardevolle Ferrari. In totaal zijn er maar drie 275 Competizione Speciale’s gebouwd. Deze waren aerodynamischer en lichter dan het origineel en de V12 leverde circa 300 pk. Tegelijkertijd heeft de 275 niets van zijn stijl en klasse verloren.

Wat dit vergeten pareltje van Ferrari waard is…? Dat durven we niet te zeggen, maar we hebben wel een kleine indicatie. 10 jaar geleden werd namelijk een andere 275 Competizione Speciale geveild. Dat exemplaar bracht destijds 26,4 miljoen dollar op (terwijl het niet eens de Le Mans-auto was). Daarmee is het tot op de dag van vandaag een van de duurste auto’s ooit geveild.

Dat belooft dus veel goeds voor deze auto, die deze maand onder de hamer gaat op de Kissimmee-veiling van Mecum Auctions. De loopt van 2 tot 14 januari, dus we weten zeer binnenkort hoeveel miljoenen deze Ferrari gaat opbrengen.