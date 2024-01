Uh oh, modellen van Xiaomi worden lelijk

Xiaomi gaat advies krijgen van de man die nog steeds spreekwoordelijke kogelbrieven van BMW-aficionado’s krijgt.

Xiaomi, da’s van die telefoons, toch? Ja. Het techbedrijf uit China is al mateloos succesvol met smartphones, maar ze willen nu de overstap maken naar auto’s bouwen. Het is overigens niet het eerste techbedrijf dat dit wil: Sony presenteerde eerder ook al een auto, Apple schijnt aan een auto te werken en Renault heeft in Zuid-Korea veel van hun modellen verkocht als Samsung.

Design Xiaomi

Waar Xiaomi ook vroeger dan later achter zal komen: het is niet niks om een auto te bouwen. Dat hoeven wij een miljoenenbedrijf niet uit te leggen, sterker nog, hun eerste wapenfeit is al min of meer realiteit in de vorm van de SU7. Een elektrische sedan die ons op een goede manier wat doet denken aan een Porsche Taycan. Die designers weten dus wat ze aan het doen zijn. Toch bestaat de kans dat Xiaomi-auto’s in de toekomst ietsje… controversiëler worden. Ze hebben namelijk iemand ‘in dienst genomen’ die in één adem genoemd wordt met een zeer controversiële designtaal.

Chris Bangle

Yep, de enige echte Chris Bangle gaat in een adviserende rol het designteam van Xiaomi versterken. We denken dat je wel weet wie dat is, maar zo niet: Bangle was de man die aan het roer zat van BMW’s ontwerpteam ten tijde van de grote ommezwaai in de vroege jaren ’00. Met nog steeds de meningen verdelende auto’s als de BMW 7 Serie (E65), BMW 5 Serie (E60) en 6 Serie (E63) als gevolg. De bijzondere kont van onder meer deze auto’s, met de vreemde lijnen die elkaar kruisen in de achterlichten en de kofferbak, heet dan in de volksmond al jaren de ‘Bangle Butt’. De designtaal kent zijn lovers en haters, zo vindt ondergetekende het met de kennis van nu allemaal wel meevallen. Zo tijdloos schoon als een E38 of E39 is het echter niet en gaat het waarschijnlijk ook nooit worden.

Op X laat de CEO van Xiaomi Lei Jun weten dat Chris Bangle het team komt versterken, zoals gezegd dus als een adviseur. De Helmut Marko van Xiaomi, zeg maar. Het is niet bekend hoe en of Bangle de SU7 beïnvloedt heeft, alleen dat het merk hem vanaf dit jaar heeft ‘aangenomen’. Als de SU7 een goede graadmeter is, gaat het allemaal wel goed. Wat we BMW en Bangle al helemaal niet hoeven uit te leggen echter is hoe makkelijk je een goed ontwerp om zeep helpt. Vanuit een zakelijk oogpunt is het overigens best een grote stap voor een merk als Xiaomi om zo’n grote naam binnen te harken voordat je ook maar één auto hebt verkocht. Aan de andere kant, Giorgetto Giugiaro heeft het ook niet zo druk momenteel. Die had je ook kunnen vragen.