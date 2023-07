Uitslag Formule 1: Grand Prix van Engeland 2023

Happy and glorious, long to reign over us, God save Max Emilian van Norris, Hamilton, Albonio en de rest, bij de Grand Prix van Engeland in 2023.

De Formule 1 is weer terug waar het ooit begon in 1950. Een weekje voor de Grand Prix van Monaco, werd destijds de eerste Formule 1 race ooit verreden op Silverstone. Het RAF vliegveld dat net als vele anderen niet meer zo nodig was als in de jaren daarvoor. En daarom werd omgebouwd om een nieuw soort helden een platform te geven.

Voor de vele Britse teams en Britten die sindsdien traditioneel een functie hebben in de koningsklasse, is het altijd een speciale race. Voor veel teams staan de fabrieken in de buurt. En voor Hamilton, Norris, Russell en de helft van Albon is het natuurlijk ook de thuisrace. Hamilton won ‘m al acht keer(!) en heeft daarmee dik het record te pakken. Toch zou een negende vandaag erg speciaal zijn. De kampioen staat namelijk al een tijdje droog.

Norris, Russell en Albon kunnen hun naam toevoegen aan een illuster rijtje andere Britten die ooit wonnen op Silverstone. Wat te denken van Jim Clark, Nigel Mansell, Jackie Stewart, Sterling Moss, John Watson, Peter Collins, Damon Hill, Johnny Herbert en natuurlijk David ‘de kaak’ Coulthard.

Maar goed, waarschijnlijk wint Verstappen gewoon, toch?

Start

Verstappen komt aardig weg, maar Norris en Piastri komen veel beter van hun plek. Aan de banden ligt het niet, want allen zijn gestart op mediums. Norris gaat voorbij aan Max, Piastri duikt naar de binnenkant, maar moet de plek aan onze held laten. Wellicht had de Australiër beter langs de buitenkant kunnen passeren.

Hamilton probeert plekken goed te maken, maar dat gaat mis als hij zijn rempunt mist en rechtdoor schiet. Hij verliest daardoor juist plekken aan Alonso en Gasly. Die laatste pakt de voormalig kampioen echter wel snel terug. Het Britse publiek vindt het hoorbaar geweldig dat Norris de leiding pakt en/of dat onze Max even moet passen.

In ronde vijf is het klaar met de droom en gaat Verstappen met de DRS voorbij aan Norris. Lando lijkt er niet eens echt voor te vechten. Leclerc op P4 heeft inmiddels al een achterstand van bijna drie seconden op Piastri. De Monegask heeft Russell in zijn nek en moet alle zeilen bijzetten om hem achter zich te houden. George vindt het allemaal niet heel clean en gezellig.

Hoe dan ook lijken de Mercs een redelijke race pace te hebben. Hamilton is ook duidelijk sneller dan Alonso. In ronde zeven vindt hij een weg voorbij zijn oude rivaal en teamgenoot. Perez is dan opgeschoven tot P13. Hij rijdt voor Tsunoda, Sargeant en De Vries. DEV heeft de Alfa’s en de Haas F1 van zijn beste vriend Magnussen in zijn rug. Hulkenberg moet de pit opzoeken met een kapotte voorvleugel. Vermoedelijk buiten beeld opgedaan in gevecht met Perez. Voor Ocon is het feest binnen tien ronden alweer helemaal voorbij. Hem wordt door Alpine gevraagd de auto te parkeren in de pit.

Vooraan het veld zien we dit keer niet het gebruikelijke beeld. Norris blijft lang in de DRS-zone zitten bij Verstappen en rookie Piastri kan mee met zijn teamleider. Pas in ronde twaalf komt er een gaatje als Max een extra paar tienden pakt op zijn naaste achtervolger. De radar laat ondertussen zien dat mogelijke regen het circuit vermoedelijk net gaat missen. Max kan dus toch weer langzaam overschakelen op cruise control.

McLaren lijkt het wel best te vinden. Ze hebben de coureurs opdracht gegeven slagvolgorde aan te houden. Met Leclerc op P4 hebben ze een buffer op Russell. Die lijkt snel, maar is ook gestart op de softs. In feite wordt zijn race dus elke ronde dat hij vastzit achter Leclerc vernaggeld. Perez kruipt in ronde 17 de top-10 binnen met een inhaalmanoeuvre op Albonio.

Mid Race

Leclerc maakt een vroege stop voor hards aan het eind van ronde 18. De Monegask dumpt zijn set mediums dus nog voordat Russell zijn softs vaarwel zegt. RUS doet daarna meteen de snelste ronde. De volgende indicatie dat Ferrari nog steeds een probleem heeft met de bandenslijtage. Verstappen zit via de grote schermen naar de race te kijken en vraagt zijn team of ze de goede strategie hebben. Ondertussen zet hij even de snelste ronde neer.

Leclerc maakt niemand nerveus, want zijn rondetijden op de harde banden zijn niet beter dan die van de toppers op hun inmiddels oude mediums of softs. Sainz komt pas aan het eind van zijn 26ste ronde binnen. Hij gaat echter eveneens voor hards. Russell rijdt al 29 rondes op zijn softs rond (waarvan een aantal in kwali). Maar Ferrari denkt overduidelijk niet dat dat voor hen ook zal werken. Op P10 en P12 is het dit weekend voorlopig weer helemaal niks voor team rood.

Russell heeft eind ronde 28 een matige stop en gaat naar mediums. Hij komt wel achter Leclerc weer terecht…maar heeft nu veel versere banden. Perez is ook gestopt en teruggevallen naar P13. Hij is gewisseld naar de softs, dus doet een medium-softs run. Piastri daarentegen komt vanaf P3 binnen voor hards. Russell scoot de inhaalactie van de dag met een fraaie move op Leclerc.

En dan staat Magnussen, net als gisteren, weer stil op de baan. Deze keer met vlammen en vuur. Het probleem mag duidelijk zijn. Dit moet een full safetycar worden. Maar eerst besluit de wedstrijdleiding tot een Virtual Safetycar. Voor de top-3 is het goed nieuws. Zij kunnen nu stoppen met veel minder tijdverlies. Maar als de Full Safety Car uiteindelijk toch komt, is Verstappen natuurlijk wel zijn voorsprong kwijt.

Hamilton heeft het meeste voordeel. Hij wisselt naar softs en is opgeklommen naar P3. Verstappen heeft ook de juiste beslissing genomen en is voor softs gegaan. Hetzelfde geldt voor Alonso die naar P6 is opgeschoven op softs. En Perez heeft nu P8 in handen. Dat helpt de Mexicaan een beetje, want tot nog toe viel zijn opmars ernstig tegen. Norris baalt dat zijn team voor de hards is gegaan…

Rollende herstart

Max heeft niks te duchten van zijn mattie Lando. Die is bezig met Hamilton achter zich houden. De Mercedes gaat duidelijk beter de hoek om op de softs. Maar de McLaren heeft zoveel snelheid op de rechte stukken dat LH44 toch alle moeite heeft met LN4. Hetzelfde geldt voor Russell die op zijn beurt niet voorbij Piastri komt.

Perez kiest ronde 44 uit om eindelijk voorbij Sainz te gaan. Albon profiteert en ook Leclerc gaat voorbij zijn teammaat. Zo valt de Spanjaard drie plekken terug. Gasly valt nog verder terug als hij een lekke band oploopt in gevecht met Stroll. Alonso wordt in de andere Aston voorbij gereden door Perez voor P6.

Finish

Stroll krijgt straf voor de stoeipartij met Gasly. Norris krijgt zijn laatste waarschuwing voor track limits. Dat zou de tweede plek alsnog aan Hamilton kunnen geven en Piastri naar het podium kunnen tillen. Voor de rest is het gevecht om P7 het spannendst. Albonio en Leclerc zitten op het vinkentouw bij Alonso. Aston Martin is duidelijk de snelheid kwijt die ze aan het begin van het seizoen hadden. Maar er verandert niks meer.

Max wint soeverein. Het is zijn achtste overwinning in tien races. De andere twee zijn naar Perez gegaan, die vandaag echter matig voor de dag komt met P6. Norris pakt een podium voor McLaren. Door de safetycar is het geen dubbel podium voor McLaren, want het laatste trapje op het ereschavot gaat toch nog naar Lewis Hamilton.

Piastri laat desalniettemin andermaal zien dat hij de beste rookie van het jaar is met een volwassen P4. De hele race bleef hij eigenlijk heel dicht in de buurt van de hoog aangeslagen Norris. Russell wordt vijfde, Perez dus zesde, Alonso zevende, Albon achtste en de twee Ferrari’s van Leclerc en Sainz pakken de laatste puntjes.

Het is het verhaal van het jaar. Red Bull is met Verstappen oppermachtig. Daarachter verdelen Ferrari, Mercedes, Aston Martin en nu dus ook McLaren de resterende buit. Alpine zit af en toe een beetje in de buurt en de kneuzenteams zijn Alfa Romeo en Alpha Tauri. Vandaag worden Tsunoda en De Vries zestiende en zeventiende. Daarmee zijn ze de laatst (en laagst) geklasseerde finishers van de race. Jammer voor De Vries dat hij eindelijk zijn F1 kans krijgt en dan in een perenkist terechtkomt. Maar those are the breaks.

Over twee weken gaan we verder, in het altijd gezellige Hongarije.