Michael van Gerwen won een vette auto

Maar of de Brabander er ook zo blij mee is...

Tijdens de afgelopen US Darts Masters in Las Vegas wist Michael van Gerwen beslag te leggen op de eindoverwinning. De prijs? 45.000 dollar en ook nog een leuke vierwieler. Zoals je verwacht van Amerikanen geen lullig spaardieseltje, maar een lekkere Ford Mustang!

Hoewel de Mustang met viercilinder EcoBoost prima kritieken krijgt heeft Van Gerwen de sleutels van een heuse ‘Stang met V8 gekregen. Hoe zo’n ding rijdt check je in onze rijtest óf je leest de gastbijdrage die een van onze lezers -die zelf een Mustang V8 heeft- schreef.

Klein puntje voor Mighty Mike: de BPM die nog effe over de Mustang mag worden afgetikt als de auto wordt ingevoerd. In Nederland betaal je voor een kale Mustang GT met handbak 119.560 euro, waarvan maar liefst 75.690 euro in de vorm van BPM rechtstreeks naar de fiscus gaat. De automaat is met een prijs van 112.110 euro en een BPM-bedrag à 67.140 euro wel een stukje goedkoper, gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen.

De kans is dus vrij groot dat Van Gerwen z’n prijzengeld + nog een extra bedrag kwijt is als hij de Mustang GT op gele platen wil krijgen. Maar geen nood! De darter rijdt al rond in een vette Audi A8 en had daarvoor een BMW X5 om mee van A naar B te cruisen.

Dank aan @panam1 voor het tippen!