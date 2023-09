Uitslag Formule 1: Grand Prix van Japan 2023

Haalt Verstappen iedereen een ronde in, tijdens de Grand Prix van Japan in 2023?

Na Singapore vreesden/hoopten sommigen dat de dominantie van Red Bull Racing en Max Verstappen aan een einde gekomen was. Maar die gedachten kunnen sinds gisteren officieel de ijskast in. Onze held pakte de pole position met zes tienden van een seconde. Nu moet gezegd worden dat als we het over de dominantie van Red Bull hebben het in ieder in de kwalificaties alleen om MV1 gaat. Perez kwam niet verder dan P5, op ruim zeven tienden van VER. Blijft toch een opvallend verschil.

De McLarens waren gisteren weer de best of the rest. Rookie Piastri was nipt sneller dan de hoog aangeslagen Norris. De Australiër met een contractverlenging op zak, doet zichzelf daarmee weer een goede dienst. Onder de streep is NOR nog steeds de BESTE van de twee geweest dit jaar. Doch het is altijd een beetje hetzelfde als met Heidfeld en Raikkonen. Of als Heidfeld en Massa. Ondanks dat de Duitser beiden versloeg als teamgenoot toen Kimi en Flip rookies waren, kwamen zij in race winnende auto’s terecht. Quick Nick moet het doen met de meeste podia zonder zege.

Winnaar van de vorige race Carlos Sainz had gisteren een lastigere dag. De Ferrari’s konden de goede vorm van afgelopen races niet doorzetten. Een beetje zoals verwacht wel. P4 en P6 is niet eens heel slecht voor team rood in vergelijking met sommige andere races dit jaar. De vraag is of ze in de race weer wegzakken. Het voordeel zou kunnen zijn dat íedereen vandaag forse bandenslijtage verwacht. Dus misschien valt het relatief mee voor LEC en SAI?

Start

Verstappen heeft zijn auto op Piastri gericht zoals Michael Schumacher dat een tijdje deed jegens zijn rivalen. De Nederlander heeft geen geweldige start en lijkt een positie te verliezen aan Norris. Maar dan houdt hij toch weer de voet naar beneden en behoudt hij P1. Achter de top gaat het mis met Perez en Hamilton. De Mexicaan moet wijken voor Sainz en komt in de knel te zitten tussen de Spanjaard en HAM. Het is de Mercedes die even buiten de baan schiet, maar de Red Bull komt er het slechtst vanaf. Perez breekt zijn voorvleugel en moet de pit opzoeken.

SP11 heeft ‘geluk’ dat het achter hem ook helemaal losgaat. Bottas en Albonio raken elkaar in een incident waar ook Ocon bij betrokken is. Zhou krijgt een onderdeel op zijn Alfa Romeo en heeft eveneens pijn. Een safetycar komt de baan op om een en ander op te ruimen. Alonso heeft de beste progressie gemaakt en is opgeklommen naar P6 vanaf P10.

In ronde 5 gaat het weer los. Max heeft geen stress en checkt vooraan het veld uit. De twee Mercs hebben een leuk gevecht met elkaar. Russell haalt Hamilton in, maar de oudere Brit wil daar niks van weten en pakt George meteen terug. In ronde 5 gaat het weer los. Max heeft geen stress en checkt vooraan het veld uit. De twee Mercs hebben een leuk gevecht met elkaar. Russell haalt Hamilton in, maar de oudere Brit wil daar niks van weten en pakt George meteen terug. Bottas‘ dag wordt nog korter en slechter als de andere Williams van Sargeant hem uit de race kegelt.

Al na negen ronden is Hulkenberg de eerste die binnenkomt voor een reguliere stop. De bandenslijtage is hoog op Suzuka en de Haas vreet banden als geen ander. Het wordt een lastige dag voor het Amerikaanse team. Zeker als Perez, die al een straf heeft gepakt voor tijdwinst pakken in de pit tijdens de Safetycar, Magnussen achterstevoren tikt. Man man man…Geen puik weekend weer voor de Mexicaan.

Piastri doet het een stuk beter. Hij pit onder de Virtual Safetycar en dat zou een voordeel moeten zijn. Misschien zelfs om eventueel de leiding in de race te pakken. Max kan niet stoppen onder de Virtual Safetycar want als hij rond komt, is die alweer weg. Toch blijkt de Nederlander uiteindelijk voldoende marge te hebben. Als hij de pit uitrijdt na zijn stop, komt PIA aanstormen op het rechte stuk. Maar écht spannend wordt het niet.

Voor de spanning moeten we kijken naar de Mercs. Hamilton schiet even langs de baan en krijgt dan andermaal Russell in zijn nek. De veteraan heeft hier echter andermaal totaal geen zin in en laat de W14 staan. Beiden schieten daarbij van de baan. Russell is niet onder de indruk (of wel) en vraagt het team wat de bedoeling is, met elkaar vechten of met de rest van het veld. Team zwart/zilver haalt daarna HAM naar binnen voor een stop. RUS rijdt nog even een paar rondes door.

Mid Race

Albon lijkt de vijfde uitvaller van de race geworden als opeens een aantal coureurs (Stroll, Sargeant, Perez) de auto zonder extreem goede reden parkeren in de pitbox. Misschien komen we toch in die fase van het seizoen dat het sparen van het materiaal handig wordt als je toch geen punten scoort. Perez stapt echter na een tijdje weer in zijn auto. Gaat de Red Bull naar buiten om een straf te incasseren zodat hij dat niet bij de volgende race hoeft te doen?

Piastri leek even spekkoper te zijn met zijn pitstop onder de VSC, maar de undercut flatters to deceive vandaag. Als je ‘m doet lijkt het heel even alsof het een briljante move is. Maar degenen die later gestopt zijn komen vervolgens voorbij zeilen. Zo ook bij McLaren, waar Norris weer zijn zoutige kant laat zien als zijn teammaat niet snel genoeg aan de kant gaat. Hij heeft op zich wel gelijk, want hij is sneller. Maar ja, zit natuurlijk ook een stukje angst in dat PIA de tent uiteindelijk overneemt.

Hamilton heeft weer een mooi moment met Alonso als hij de Spanjaard inhaalt door 130R. Het is wel een oneerlijk gevecht omdat ALO op oude banden rijdt. Maar HAM zal er desalniettemin blij mee zijn. We hebben zo Verstappen die naar de volgende zege cruiset vooraan, met daarachter de Macca’s, de Fezza’s en de Mercs. De onderlinge strijd tussen die duo’s is nog een beetje spannend omdat ze allemaal net een iets andere pitstop-strategie hebben. Gasly rijdt achtste met Alonso negende en Ocon tiende.

Sainz komt binnen in ronde 39 en blijkt dan veel tijd verloren te hebben op Hamilton. In dezelfde ronde doet Sergio zijn vizier omlaag om er nog eens flink voor te gaan zitten. Het is echt alleen maar om de straf te incasseren. Verstappen pakt met een 1:34.1 even de snelste ronde, om daarna weer het tempo te laten zakken. Perez maakt een stop, wacht een paar seconden en wordt daarna verteld de auto weer te parkeren in de pit. Mooi man.

Finish

Russell probeert de Merc naar huis te rijden met een stop minder dan de rest. Maar dat betekent dat hij in de slotfase kwetsbaar is voor de coureurs op nieuwer rubber. Piastri pakt GR63 en even later klopt Leclerc op de deur. De Monegask laat dan toch weer even zijn klasse zien met vermoedelijk de mooiste inhaalactie van de race.

Inhaalacties zijn er vandaag sowieso best veel. Maar alleen niet helemaal vooraan. Dat maakt het een gekke race. Eigenlijk is er best wat actie en spanning op de baan. Maar omdat Max vooraan ontiegelijk makkelijk wegrijdt bij de rest op half-gas, is het toch een beetje een snoozer.

Hamilton is nu echter weer aangesloten bij Russell en dat is het leukste gevecht van de dag. Ook Sainz gaat zich ermee bemoeien. De Ferrari lijkt toch wat beter te zijn geworden op de banden, in ieder geval in vergelijking met de Mercedes. Russell hoopt een team order te vermijden met een strategisch plannetje om Hamilton als buffer te gebruiken naar Sainz. Maar het team zegt dat hij Hamilton voorbij moet laten.

De jonge Brit doet dat gedwee, maar is duidelijk niet blij. Hij zegt ‘hij duwde me eerder van de baan dus het minste wat hij kan doen is DRS geven’. Dat doet Hamilton vervolgens. Maar het is niet meer genoeg om Sainz af te stoppen. De Spanjaard gaat op jacht om Hamilton nog te grazen te nemen in de laatste ronde.

Dat lukt echter net niet. Verstappen wint voor de twee McLarens, Leclerc en Hamilton. De tweede helft van de top-10 bestaat uit Sainz, Russell, Alonso, Gasly en Ocon. Alpha Tauri, Alfa Romeo en Haas F1 zijn niet goed genoeg voor punten. Lawson houdt Tsunoda nipt achter zich. Als de Kiwi niet meer rijdt in Qatar, heeft hij in ieder geval zijn visitekaartje afgegeven. Het was niet per se briljant, maar zeker goed genoeg voor een echte kans in de koningsklasse.

Red Bull Racing is ondanks de volgende mispeer van Checo andermaal wereldkampioen bij de constructeurs. Max moet nog een race wachten om officieel zijn persoonlijke kroon weer een jaar te leasen. Piastri pakt zijn eerste echte podium na de Sprint in Spa.

Het blijft een mooi circuit dat Suzuka. Maar ja, de volgende keer moeten we maar afspreken dat Max gewoon niet mee mag doen. De volgende race is er over twee weken, in Qatar. Daarna komt er nog een viertal mooie races aan in Austin, Maxico, Brasileiroe en Vegas, alvorens het seizoen tot een eind komt met zege nummer 267 voor Max in Abu Dhabi. Zin an!