Stand na GP Italië 2023 en zes dingen die ons opvielen.

Hij is er weer: de stand na de GP Italië 2023 plus overzichten om mee te kunnen kletsen bij de watertank.

De GP van Italië 2023 ging minder snel voorbij dan verwacht. Eigenlijk was de inschatting dat we rond 16:20 al konden luisteren naar het Wilhelmus, maar die vlieger ging niet helemaal op vanwege een probleempje met de motor van Yuki Tsunoda.

Het bleek niet direct een voorbode wat te verwachten van de Red Bull Powertrain-blokken, alhoewel Verstappen aan het einde van de race nog wat issues had. Of het dezelfde problemen waren, zal de tijd leren.

In dit artikel hebben we speciaal voor jou trouwe lezer alle standen en overzichten die je nodig hebt om indruk te maken bij de waterkoeler. Voordat we die behandelen, hier nog een paar dingen die ons opvielen aan de race.

Toprace van Sergio

Ja, we kunnen het hebben over Verstappen en hoe goed Red Bull is, maar Sergio Pérez reed ook gewoon een toprace. Het ging op zich het hele weekend al goed, behalve tijdens Q3 van de kwalificatie. Dat vertekent het beeld van de Mexicaan wel een beetje. Hij was snel, constant en sloeg toe wanneer hij de kans had. Een welverdiend podium voor de Mexicaanse coureur.

Solide race van Sainz

Als er iemand heeft gevochten voor wat; ‘ie waard was, dan is het Carlos Sainz wel. Leclerc lijkt altijd de coureur te zijn met de betere kwaliteiten als coureur, maar het is Sainz die op strijdkracht erg ver komt. Dat was in deze race duidelijk te zien. Het maakte niet uit wie er aan de deur klopte, Sainz maakte het ze bijna onmogelijk Verstappen, Pérez én Leclerc hadden de grootst mogelijke moeite om ervoor bij te komen. Niermand had echt de realistische hoop dat Sainz met de overwinning ervan door zou gaan, maar uiteindelijk was het verschil kleiner dan verwacht.

Monza blijft magisuch

Ja, Monza is een geweldig circuit. Het is een legendarisch. Vroeger was Monza niet uniek, er waren meer van dit soort snelle banen. Het grote probleem is dat er anno 2023 niet heel erg veel mogelijk is qua racen. Inhalen is namelijk niet te doen. Bij de eerste chicane lukt het met hangen en wurgen. En dat is meteen wat het zo leuk maakt. Het is namelijk niet dat het totaal niet kan, zoals in Monaco bijvoorbeeld, maar je zal wel met een spreekwoordelijk konijn uit de spreekwoordelijke hoge hoed moeten komen.

Alpine was traaaahaaag

Monza is een baan waarbij je altijd door de mand valt als je motor niet op orde is. Natuurlijk, het concept van de auto is bepalend voor de prestaties op dit soort sterk afwijkende banen, maar het is vooral de motor die bepalend is en bij Alpine F1 Team ging dat helemaal mis. Beide coureurs wisten niet Q2 te halen. Sterker nog, geen enkel moment leek het erop dat dat ging gebeuren. Ze waren zeldzaam off the pace tijdens de kwalificatie.

Ferrari

Het is superleuk natuurlijk dat een team zijn coureurs laat racen. Maar schiet je daar iets mee op? Juist een team als Ferrari zou de coureurs moeten laten samenwerken. Bij Ferrari zijn de coureurs enorm aan elkaar gewaagd, dus rijden altijd vlak bij elkaar in de buurt. Ondanks dat het niet leuker is voor de toeschouwers, begrijpt datzelfde publiek ook wel teammaten elkaar af en toe erlangs laten. De tweede helft ging dat veel beter dan de eerste helft, waarbij de twee in elkaars haren vlogen. Alhoewel aan het einde Leclerc flink aanzetten. Heel erg leuk natuurlijk, maar dit hadden zeer kostbare punten kunnen zijn.

Max Max Max Max Super Super Max Max

Verstappen heeft natuurlijk al een aantal records op zijn naam staan. Wat heet: het zijn er een heleboel! Maar… Max Verstappen heeft nu een heel bijzondere. Nog nooit won iemand 10 races op rij in één seizoen. Overigens ook niet over meerdere seizoenen (zoals de winning streak van Nico Rosberg in 2015 naar 2016). Bijzonder knap en het bizarre is dat het einde nog niet eens in zicht is. Het houdt natuurlijk een keertje op, maar de statistieken omtrent Verstappen beginnen bijzondere vormen aan te nemen.

De stand na de GP Italië in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 364 2 Sergio Pérez Red Bull 219 3 Fernando Alonso Aston Martin 170 4 Lewis Hamilton Mercedes 164 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 117 6 Charles Leclerc Ferrari 111 7 George Russell Mercedes 109 8 Lando Norris McLaren 79 9 Lance Stroll Aston Martin 47 10 Pierre Gasly Alpine 37 11 Esteban Ocon Alpine 36 12 Oscar Piastri McLaren 36 13 Alexander Albon Williams 21 14 Nico Hülkenberg Haas 9 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 5 16 Zhou Guanyu Alfa Romeo 4 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 3 18 Kevin Magnussen Haas 2 19 Logan Sargeant Williams 0 20 Liam Lawson AlphaTauri 0 21 Nyck de Vries AlphaTauri 0 22 Daniel Ricciardo AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Godzijdank is alles goed gegaan met de Ferrari-coureurs. Want op deze wijze maakte Ferrari een een stap van P4 naar P3! Ze zijn nu Aston Martin voorbij. Hier zie je dat het hebben van twee gelijkwaardige coureurs heel erg belangrijk is, want Aston Martin moet het voornamelijk hebben van Fernando Alonso die deze race geen vuist kon maken (maar alsnog twee punten pakte). De spanning in e strijd tussen Haas en Alfa Romeo is om te snijden.

De stand na de GP Italië 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 583 2 Mercedes 273 3 Ferrari 228 4 Aston Martin 217 5 McLaren 115 6 Alpine 73 7 Williams 21 8 Haas F1 Team 11 9 Alfa Romeo 10 10 AlphaTauri 3

Kwalificatieduel

Spannend: Russell en Hamilton houden elkaar echt heel erg goed in evenwicht. In de race is Hamilton vaak sneller en gewiekster, maar in de kwalificatie staat het wederom gelijk. Ook Sainz klimt met zijn pole weer een beetje terug. Sowieso lijkt de Spanjaard het tweede gedeelte van dit seizoen leuker te vinden.Ocon en Gasly houden elkaar ook goed in evenwicht. Alexander Albon staat alsnog op een perfecte score.

De stand na de GP Italië 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 12 Pérez 2 Alonso 11 Stroll 3 Russell 7 Hamilton 7 Leclerc 8 Sainz jr. 6 Norris 11 Piastri 3 Ocon 7 Gasly 7 Hülkenberg 11 Magnussen 3 Guanyu 5 Bottas 9 Tsunoda 8 De Vries 2 Tsunoda 1 Ricciardo 1 Tsunoda 2 Lawson 0 Albon 14 Sargeant 0

Snelste raceronde

De scherpe lezer zal het zijn opgevallen dat er geen punt is uitgekeerd voor de snelste raceronde. En nee, we zijn het niet vergeten. Het komt simpelweg vanwege het feit dat je in de punten moet eindigen voor een extra punt. Omdat Oscar Piastri naar binnen moest voor een nieuwe vleugel (na zijn touché met Lewis Hamilton), kon hij meteen de banden wisselen en zette zo de snelste raceronde van 1:25.072. Ja, zo duurt het nog weken voordat Max Verstappen kampioen kan worden.

De onderlinge stand na de GP Italië 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 5 Pérez Red Bull 2 Hamilton Mercedes 2 Russell Mercedes 1 Zhou Alfa Romeo 1 Alonso Aston Martin 1

Driver of the Day

Dat mag eigenlijk niemand minder dan Carlos Sainz zijn. Hoe vocht als een leeuw. Of het nu tegen Pérez, Verstappen of zijn eigen teamgenoot: hij streed met het spreekwoordelijke mes in de tanden. Dat leverde hem meer dan terecht de Driver of the Day-trofee op. En wellicht een stoeltje bij Sauber Audi.

De onderlinge stand na de GP Italië 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 3 Lando Norris McLaren 2 Fernando Alonso Aston Martin 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Nou, de spanning is weer helemaal terug. Aanvankelijk leek Michael helemaal onderaan te bungelen, maar de kersverse hoofdredacteur is inmiddels al een tijdje de baas op kantoor en van de voorspelling, want hij scoorde maximaal door het podium juist te voorspellen. Kortom, hier kan nog alles gebeuren.

De stand na de GP Italië 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap ( VER , LEC, ALB) 84 Wouter ( VER , ALB, HAM) 77 Michael ( VER , PER , SAI ) 75

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van Singapore 2023 worden verreden op 15 september om 12:30.