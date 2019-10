Uitslag Formule 1: Grand Prix van Mexico 2019

Wie hijst er zijn auto op het podium in Mexico?

Het voelt als gisteren, maar het is alweer vijf jaar geleden dat Mexico een LL Cool Jesque comeback maakte op de F1 kalender. Er waren eerder dit jaar geruchten dat de editie van dit jaar voorlopig weleens de laatste zou kunnen worden, maar inmiddels is er een dealtje gesloten waardoor Max’ favoriete Grand Prix mag blijven. Daar zijn we op zich wel blij mee. Niet alleen omdat Mexico sinds 2017 Max-land is, maar ook omdat de race best vaak voor spektakel zorgt. Eigenlijk was alleen de editie van vorig jaar, die Max met overmacht won, objectief gezien vrij saai.

De kwalificatie van gisteren bracht ons in ieder geval weer voldoende om over te praten. Verstappen leek de tweede pole uit zijn carrière te pakken, maar hij maakte in al zijn jeugdige ijver een kostbaar foutje. Het negeren van de gele vlag die hing voor de gecrashte Bottas in de laatste sector leverde hem een nóg snellere tijd op, maar uiteindelijk ook een gridstraf van drie plaatsen. Dom dom dom, want ook de tijd die Max al had staan was goed genoeg geweest voor pole. En ja, een gele vlag negeren kan eigenlijk ook gewoon niet op dit niveau natuurlijk. Dat weet Max zelf ook wel.

Door de straf van VER staan de twee Ferrari’s alsnog met zijn tweeën op de eerste rij. Hamilton is de derde man, met Verstappen daar dus achter. Omdat de Nederlander geacht wordt de snelste man op de baan te zijn belooft dat dus spektakel. Mocht hij alsnog winnen dan wacht er bij de finish een extra leukigheidje: de winnaar wordt vandaag met auto en al op een podium gehesen, zoals ze dat in de Amerikaanse racerij wel vaker doen. Dat wil je meemaken…

Start

Cruciaal is vandaag de start. Verstappen mag dan een goede pace hebben; als hij bij de start terugvalt in het middenveld wordt het natuurlijk lastig. Gelukkig heeft MV33 een goede start en kan hij mee in het kielzog van de Ferrari’s. Vettel knijpt Hamilton een beetje af, waardoor de Nederlander meteen ook voorbij lijkt te kunnen aan de Brit. Maar Lewis heeft vorig jaar nog in zijn hoofd zitten, toen hij in bocht één eieren voor zijn geld koos in gevecht met Max. Dit keer laat Lil’ Lewis zijn Mercedes brutaal staan aan de buitenkant van de bocht.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 1/71) ⚠️ We've got lots of debris in Sector 1 Minor contact between Hamilton and Verstappen meant they both took to the grass#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/NzydIEGVJ5 — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

Zowel Lewis als Max hebben pijn van deze fijne raceactie, want ze schieten met zijn tweeën de baan af. Albon en de McLarens komen zo voorbij. Geen lekker begin dus met het oog op een derde zege op rij. Omdat er ook in het achterveld weer lekker gesteggeld wordt, volgt er even een Virtual Safetycar om de baan weer een beetje op te ruimen.

GREEN FLAG (LAP 3/71) Verstappen is down to P8 after the start#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/5FBPifQt1E — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

Terwijl Hamilton zich op een of andere manier alweer snel terugvindt op de vierde plek, heeft Verstappen het lastiger. Hij rijdt voor de Toro Rosso’s, in het tweede deel van de top-10. In zijn haast om daar wat aan te doen, plaatst VER een gewaagde aanval op Bottas. Dat komt hem duur te staan. Bottas tikt Max lichtjes op de rechter achterband. Op het rechte stuk na start-finish lijkt VB77 Max puur op topsnelheid terug te pakken. Maar dan zien we dat er meer aan de hand is. MV33 heeft een lekke band…Man man man…

LAP 5/71 VERSTAPPEN PUNCTURE 😩 From the highs of Saturday… the Dutchman drops to last place#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/yyL4lb9Mwy — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

De wedstrijdleiding heeft inmiddels besloten dat de touché tussen Max en Lewis niet nader bekeken hoeft te worden. Ook Vettel komt weg met zijn ietwat bruuske verdediging ten opzichte van Hamilton vlak na de start. In de herhaling zagen we dat Vettel daarna Leclerc ook nog een kusje gaf, maar omdat het zonder erg lijkt te zijn heeft de wedstrijdleiding dat meteen al laten gaan.

Mid Race

De eerste pitstops komen al snel. Ondanks dat Pirelli dit jaar sowieso harder rubber fabriceert én hardere compounds heeft meegenomen dan vorig jaar, zitten de softs al snel aan hun eind. Norris heeft pech in de pits, want zijn crew doet iets verkeerd bij het vastschroeven van een wiel. De Brit heeft het nog soort van op tijd in de gaten en zet zijn bolide stil voordat hij de pitstraat uit is. Zijn monteurs mogen daarom even hun sprintkunsten tonen om de auto terug te duwen. Het behoeft geen betoog dat Norris hierdoor wel ontzettend veel tijd verliest. Jammer weer voor de talentvolle Brit.

Albon komt binnen in ronde 15 vanaf P3 en heeft wel een goede stop. Toch had Red Bull misschien beter iets langer kunnen wachten, want de Britse Thai wordt als hij de pits uitrijdt voorbijgeblazen door Sainz. Zo verliest hij een rondje lang veel tijd. Dit zou hem weleens de derde stek kunnen kosten in gevecht met Hamilton.

We zien in ieder geval dat er verschillende strategieën gebruikt worden. Leclerc komt namelijk ook al snel binnen, maar Vettel rijdt gewoon lekker door. Het team vraagt hem wat hij ervan denkt om ‘Plan C’ uit te voeren. Vettel geeft te kennen dat hij dit wel ziet zitten, want tot nu toe is alles ‘peachy‘ aldus de Duitser. Ook de beide Mercs rijden nog lekker even door. Vrijheid is immers een volgetankte Mercedes.

Nog meer pitstopproblemen! Antonio Giovinazzi komt in ronde 22 naar binnen vanaf P8. Maar ook de Italiaan heeft te kampen met een band niet op de auto geschroefd wil worden om onscrupuleus weggegumd te worden. In dit geval is het de rechter achterband. Als Gio gasgeeft lazert het wiel van zijn auto. Dat is dus arrivederci goed resultaat. Magnussen rijdt ondertussen opzichtig in de weg van Verstappen, die nog op weg is om een paar puntjes te sprokkelen.

Lewis komt binnen in ronde 24 en wisselt naar hard rubber. Dat signaleert dat LH44 voor de eenstopper gaat. Vooraan het veld blijft Vettel de rondjes wegbeuken, maar erg hard gaat hij niet meer. Bottas, die nu tweede rijdt, is aanzienlijk sneller. De Ferrari vreet dus weer iets sneller door de banden heen. Wel heeft Vettel nog een buffertje naar zijn laatste belager, maar als de Duitser nu stopt, dan komt hij achter HAM weer de baan op…

Diezelfde HAM is er echter niet zo zeker van dat zijn team de juiste beslissing gemaakt. Lewis klaagt en zeurt wederom dat zijn team hem in zijn ogen te vroeg naar binnen heeft gehaald. James Vowles acht het uiteindelijk noodzakelijk om de grillige stercoureur gerust te stellen dat hij nog steeds de race kan winnen. Het is zo een beetje een onoverzichtelijk race waarin het niet helemaal duidelijk is wie de beste kaarten in handen heeft.

LAP 36/71 Vettel encounters the scrapping Sainz and Gasly… And very nearly gets into trouble 😬#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/zLe7Nkr4RY — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

Vettel lijkt het gaatje met Bottas toch stabiel te kunnen houden, maar heeft dan even pech met achterblijvers. Hij komt achter de vechtende Sainz en Gasly terecht en verliest daar zomaar een seconde of 2,5. Bottas komt aan het eind van ronde 37 naar binnen en zal nu misschien toch een undercut jegens Vettel gaan proberen. Maar dat lukt de Fin niet, mede omdat hij een paar McLarens voor zijn neus heeft. Die oranje papaya’s gaan trouwens helemaal niet lekker, want ook Sainz is inmiddels om een of andere reden helemaal door het middenveld heengezakt.

Leclerc rijdt nu aan de leiding. Hij is een keer gestopt en daarbij van mediums naar mediums gegaan. Sowieso zal hij dus nog een keer moeten stoppen. Op de tweede plaats rijdt Hamilton. Hij is eveneens een keer binnengeweest, maar daarbij van mediums naar hard rubber gegaan. In theorie zou hij dus de race uit kunnen rijden. Albon rijdt op plek drie, met dezelfde strategie als Leclerc. Daar weer kort achter rijden Vettel en Bottas, die in principe hetzelfde schema hebben gevolgd als Hamilton, alleen veel verser rubber hebben omdat ze hun stops later gemaakt hebben. Spann0nd…

LAP 43/71 Leclerc finally pits from P1, but it's *another* slow stop! The rear-right just didn't want to attach… he rejoins fourth#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/4FIKj6QVIH — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

Leclerc komt in ronde 44 binnen voor zijn tweede stop. Het gaat ook bij de Monegask niet helemaal goed met wheelgun. Toch raar, zo zie je het nooit, zo is het een paar keer raak in één race. Leclerc verliest kostbare secondes. Hamilton pakt nu de leiding over, maar Vettel en Bottas rukken achter hem op. Het goede nieuws voor Hamilton is dat Ricciardo een epische stint rijdt op hard rubber. Na 46 rondjes rijdt hij in zijn Renault nog steeds nieuwe personal bests. De Ozzie rijdt nu trouwens op de zesde plaats, vóór Max Verstappen die toch wel weer aan epische inhaalrace bezig is. De Nederlander rijdt trouwens ook al ontiegelijk lang op een setje hards, die hij na zijn lekke band in de beginfase heeft laten monteren. Het enige wat het allemaal iets minder tof maakt, is de gedachte wat had kunnen zijn…

Finish

En dan…zitten we opeens naar een soort treintje te kijken in afwachting van wat hopelijk nog komen gaat. De top-4 rijdt binnen een seconde of vijf van elkaar, maar komt het nog tot een aanval van de een of de ander? De banden van Hamilton zijn weliswaar oud, maar zoals gezegd hebben anderen al laten zien dat je er heel lang een prima tempo op kan blijven rijden. Vettel zit aan het touwtje dat zo’n tweeëneenhalve seconde lang is en lijkt niet echt dichterbij te kunnen komen. Bottas kan SV5 op zijn beurt makkelijk blijven volgen, maar maakt geen aanstalten de Duitser te verschalken. Leclerc is aan het trappen om bij Bottas aan te sluiten, maar vergaloppeert zich daarbij. Wordt dit een epische slowburner of gewoon een ouderwetse nachtkaars?

Vettel verkleint het gat even tot minder dan twee seconden, maar het team van Mercedes stelt Lewis de speciale ‘overtake’-stand beschikbaar, waardoor hij weer uitloopt tot 2,5 seconden voorsprong. Met nog vijf rondjes te gaan krijgt Seb te horen dat hij ‘mode Lion’ mag gebruiken. De leeuwenmodus werkt een beetje, maar lang niet voldoende. Zo pakt Lewis zijn 83ste overwinning uit zijn carrière. Vettel wordt tweede en Bottas maakt het podium compleet. Leclerc zal teleurgesteld zijn met de vierde plaats.

Red Bull pakt de plekken vijf en zes, met Albon voor Verstappen. Er had zoveel meer in gezeten, maar ja, zo gaat dat soms. Perez houdt stand tegen Ricciardo voor de zevende plek, een knap resultaat voor eigen publiek. Kvyat wordt aan de finish negende, maar in de herhaling zien we dat hij Hulkenberg een tikkie heeft gegeven. Dat kan nog weleens een straf worden. De lachende derde in dat geval is Gasly, die voorlopig als tiende gekwalificeerd wordt. In het achterveld is er nog een bizarre ontwikkeling: Russell finisht op eigen kracht vóór een niet-Williams!1!! En dan nu even die schoenen met sporen uit de kast trekken, want de volgende is in Texas!

De volledige uitslag

1. Hamilton – Mercedes

2. Vettel – Ferrari

3. Bottas – Mercedes

4. Leclerc – Ferrari

5. Albon – Red Bull

6. VERSTAPPEN – Red Bull

7. Perez – Racing Point

8. Ricciardo – Renault

9. Kvyat – Toro Rosso

10. Gasly – Toro Rosso

11. Hulkenberg – Renault

12. Stroll – Racing Point

13. Sainz – McLaren

14. Giovinazzi – Alfa Romeo

15. Magnussen – Haas F1

16. Russell – Williams

17. Grosjean – Haas F1

18. Kubica – Williams

DNF

Raikkonen

Norris