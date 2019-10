Ferrari: “Protest zou bewijzen hoe stom de rest is”

Laat maar komen die klacht.

2019 is een verhaal van twee seizoenshelften voor Ferrari in de Formule 1. Na de wintertests werd de rode brigade gebombardeerd tot de torenhoge favoriet voor de titel, maar in de eerste helft van het seizoen bleek daar maar weinig van. Mercedes won alles en als het dan een keer de bal liet vallen, was het Red Bull Racing dat de kruimels opraapte.

Na de zomer is alles opeens anders. Vooral op de zaterdagen is Ferrari opeens oppermachtig. Op de zondag kunnen ze dat voordeel niet altijd vertalen naar een overwinning, maar de prestaties zijn desalniettemin een stuk beter dan voorheen. Zoveel beter, dat de concurrentie de wenkbrauwen af en toe een beetje fronst. Vooral hét nieuwe sterke punt van Ferrari, namelijk de enorme motorpower die ze op zaterdagen uit hun motor weten te peuren, is de rest een doorn in het oog. Is het allemaal wel legaal wat ze doen in Maranello? Enkele teams wilden dat weleens officieel aan de FIA vragen, zo gonsde het dit weekend in de paddock.

Teambaas Mattia Binotto slaat bij Autosport keihard terug met harde woorden. Als iemand wil protesteren, dan moeten ze dat vooral doen, aldus Mattia. Dan kan Ferrari namelijk aantonen dat ze zich wel degelijk aan de regels houden en daarmee een einde brengen aan de geruchten. Tevens vindt Binotto het wel lekker om te bewijzen hoe stom de anderen zijn:

I would be happy because then we can show how stupid they are, and stop the rumours.

Ferme woorden dus van de Italiaan, maar we graven dat wel. Het gemekker van de rest, met name van de kant van Mercedes, is natuurlijk ontzettend potsierlijk gezien de recente historie van de sport. En dat gewauwel over illegaliteit is ook maar irritant. Protesteren, prima. Kopiëren, ook prima. Maar jankmuilen en iets boven de markt laten hangen, daar heeft niemand tijd voor. Toch?