Honda: “Kvyat ramt pedaal het snelst naar het metaal”

Sneller dan Max dus...

Na een helse periode krabbelt Honda, de grootste fabrikant van motoren ter wereld, er dit seizoen langzaam bovenop in de Formule 1. En hoewel het debacle dat de tweede iteratie van McLaren-Honda was nog vers in het het geheugen ligt, moeten we eigenlijk nóg veel verder terug in de tijd om een periode te vinden waarin Honda echt top was in de F1. Zo markeerde het podium in Duitsland de eerste keer dat er twee coureurs met Honda-power op het ereschavot stonden sinds de Portugese Grand Prix van 1992. Toen eindigden Gerhard Berger en Ayrton Senna respectievelijk als tweede en derde voor -jawel- McLaren-Honda, achter Old Nige in de Williams-Renault.

Hoog tijd dus voor hoofdmonteur Masamitsu Motohashi om met trots een interview te geven aan het Japanse Autosport, waarin hij dieper ingaat op Honda’s sterke punten en uitdagingen op het gebied van de motor. Hilarisch genoeg wordt in het transcript van het interview ook de expressie van Motohashi opgetekend, met termen als ‘lacht’ maar ook ‘lacht volledig’.

Qua inhoud gaat het vooral over Honda’s strategie om de motor eerst betrouwbaar te maken alvorens er extra performance uit peuren. Daarnaast was er ook het feit dat een maatregel die vooral genomen werd om de motor beter bestand te maken tegen de hitte in Oostenrijk uiteindelijk ‘per toeval’ de deur opende naar meer prestaties (helaas wordt hierbij niet ingegaan op details). Maar wat ons vooral in het oog springt is de ontboezeming dat Honda eigenlijk voor alle vier van haar coureurs een andere afstelling moet maken van de motor. Vooral Kvyat ontpopt zich daarbij als het ‘probleemkind’:

Het hangt af van de manier waarop je rijdt, maar Daniil (Kvyat) is sneller in het openen van het gas. Dus voor ons is Danny moeilijker (lacht).

Zo blijkt, Daniil is sneller dan zijn eigen schaduw als het gaat om het gaspedaal intrappen. Waarvan akte.