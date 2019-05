F1-teams eren Niki Lauda tijdens de GP van Monaco

Hij verdient het.

Ik denk dat ik voor elke petrolhead ter wereld spreek als ik zeg dat het overlijdensbericht van Niki Lauda nogal hard aankwam. De 70-jarige Oostenrijker behoort tot de top van de coureurs die ooit in de F1 verschenen. Het is nu makkelijk om te zeggen dat het knap is hoe hij aan de dood ontsnapte en alsnog bleef racen: het zit hem erin dat hij zowel voor en na het ongeluk enorm goed kan racen. Want racen en GP’s winnen, je kan het, of je kan het niet. Lauda kon het, definitely.

Het verschrikkelijke ongeval waarbij de F1-bolide van Lauda in een vuurbal veranderde, leek de Oostenrijker in zijn F1-carrière niet te stoppen. Na het ongeval stapte hij gewoon weer in zijn F1-bolide (toen reed hij bij Ferrari) en bleef racen. Hij leek te gaan stoppen, totdat hij bij McLaren terechtkon in 1982 en hij ging gewoon weer verder: hij zette zelfs in 1984 weer een wereldtitel op zijn naam! De laatste overwinning was zelfs in Zandvoort, legendarisch. Daarna was het wel echt basta en kwam Lauda bij Ferrari terecht als consultant. Die rol nam hij aan tot en met het heden, maar dan in de laatste jaren voor Mercedes. Kortom: Lauda’s leven heeft voor altijd bestaan uit Formule 1, doorzettingsvermogen, maar toch ook geplaagd worden door de bijna dodelijke verwondingen. Hij heeft de strijd, na verschillende schijnbewegingen, in de nacht van 20 mei alsnog verloren. De autowereld rouwt.

Om Niki te eren zijn er deze week verschillende teams die iets doen met hun auto’s. De speciale aanpassingen zullen te zien zijn tijdens de GP van Monaco.

Scuderia Ferrari

Een renstal waar Lauda daadwerkelijk heeft geracet en meerdere van zijn successen heeft behaald. Daarom is het logisch dat zij de Oostenrijker eren. Dat doen ze met een speciale sticker op de zijkant van de Ferrari SF90.

Bovendien krijgt Sebastian Vettel een nieuwe helm aangemeten. Jens Munser Design heeft Lauda’s naam verwerkt in de helm, samen met op de achterkant een strook met klassieke afbeeldingen. Een mooie en toch subtiele manier om Lauda te eren.

Niki Lauda 1949-2019

.

Sebastian Vettel's helmet for the Monaco GP. pic.twitter.com/ZKBzLTjJSW — Jens Munser Designs (@JMD_helmets) May 23, 2019

Mercedes-AMG Petronas

Op de voorvleugel van de Mercedes W10 prijkt de handtekening van Lauda, samen met de tekst ‘Danke Niki’. En bedankt inderdaad.

Aston Martin Red Bull en Scuderia Toro Rosso

Zowel Red Bull als Toro Rosso zijn eigenlijk te jong om directe relevantie te hebben met Niki Lauda. Maar goed, de teams zijn allebei Oostenrijks, net zoals Lauda. Dus zetten de teams een sticker op de auto met een Oostenrijkse vlag en ook ‘Danke Niki’. Het is de boodschap wat telt, toch?

Haas F1

Haas heeft in principe niks te maken met Lauda of Oostenrijk, maar goed, ook hier is het in ieder geval goed dat het team eraan denkt. Samen met de naam van Lauda achterop de auto, zet het team er ook het geboorte- en sterftejaar van de Oostenrijker bij: 1949-2019.

McLaren

McLaren is het andere team waar Lauda een WK-titel op zijn naam mocht zetten. Zij zetten Lauda’s naam in een krans met ook zijn data erbij. Die krijgt een mooie plek op de luchtinlaat van de F1-bolide van McLaren.

Om nogmaals te bewijzen dat de dood van Lauda ons allemaal raakt. Om wederom voor iedereen te spreken: rust zacht.