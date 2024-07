Uitslag Formule 1 Hongarije: Verstappen en McLaren maken er een soap van

In het immer broeiende Hongarije, moet Verstappen vandaag niet één, maar twee McLarens verslaan. Lukt dat in de Grand Prix op de Hungaroring?

Voor het eerst sinds 2012 staat McLaren weer eerste en tweede op de grid. Toen reden Jenson Button en Lewis Hamilton nog voor het team. Het is dus eventjes geleden. Maar onder Zak Brown is team oranje langzaam weer naar de top teruggeklommen. Je moet het de Amerikaanse zakenman nageven. Want er staan nog een aantal andere indrukwekkende teams op de grid die graag in dezelfde positie zouden verkeren.

Spoiler alert: Bij deze eerst de uitslag voor de haastige lezerts!!!1!

Start

Norris komt niet geweldig weg en Piastri profiteert. PIA, NOR en VER stormen dan met zijn drieën naast elkaar op de eerste bocht af. Piastri pakt P1, Norris lijkt P2 te consolideren. Maar Max kiest dan de wijde lijn en plaatst zijn auto daarna voor die van Norris. Of dat legaal is, blijft even de vraag.

Hamilton heeft vanaf P5 een goede start, schuift kortstondig op naar P3 en denkt even zelfs P2 te kunnen pakken. Maar Verstappen steekt daar dan bruusk een stokje voor. Hamilton moet daarom niet alleen zijn ambitie op P2 laten gaan, maar verliest ook P3 terug aan Norris. Sainz komt matig weg en zakt terug tot achter Leclerc en Alonso. Zijn landgenoot haalt hij in ronde 3 dan echter terug in.

Gedoe op de radio

Norris wil P2 terug van Verstappen. Verstappen wil het daar niet over hebben. Uiteindelijk besluit Red Bull echter toch dat onze held beter de plek kan opgeven. Tot ongenoegen van diezelfde held. Hij heeft wat kort en bondige woorden over voor de FIA. Maar voegt zich wel naar de wens van het team. Op dat moment hebben we dus PIA – NOR – VER vooraan het veld. Een aantal coureurs maakt dan een vroege stop om de softs uit de weg te ruimen. De hoogst geklasseerde die dat doet is Alonso.

Pitstops aan de kop van het veld

Norris wordt verteld dat ‘zijn gevecht met Verstappen is’. Is dat een manier om te zeggen ‘laat Piastri maar gaan’? Oscar heeft 3,5 seconden op Norris. Maar die laatste krijgt wel de eerste stop van de twee. Dat heeft alles te maken met Hamilton. Die is namelijk gestopt om voor de undercut te gaan ten opzichte van Verstappen. Doch McLaren wil die met Norris ook afdekken. Dat lukt.

Piastri stopt een ronde later en komt als vierde weer de baan op achter Verstappen en de Ferrari’s. Maar Verstappen…is nu potentieel de bok. Hamilton gaat op zijn nieuwe banden als een speer. Als Verstappen nu stopt, komt hij dik achter zijn oude rivaal de baan op. Zit Red Bull vast of kan Verstappen zijn stint verlengen?

Mwah, in ronde 22 komt VER binnen. Zijn stop is niet ideaal. Omdat Sainz dezelfde ronde binnenkomt, komt Verstappen als vijfde weer de baan op. Achter Hamilton, Norris, Piastri en de niet gestopte Leclerc, die nu de race aanvoert op oude mediums. Verstappen heeft echter zeven seconden(!) achterstand op Hamilton, die de ene paarse ronde na de andere neerzet. Als Leclerc binnenkomt, pakt Piastri zijn plek aan de leiding van de race terug.

Pitstops achterin het veld

Alonso baalt als een stekker, want bij zijn eerste stop is hij achter Hülkenberg terechtgekomen. Perez, Russell en Tsunoda rijden erg lang door. Maar als Perez dan stopt, valt hij terug tot…P16. Tsunoda doet het beter; hij hervat zijn race op P10. De Japanner is lekker bezig, terwijl zijn teammaat weer verzuipt na een vroege stop. Dat wordt dus de nieuwe teammaat van Max na de race in België.

Gevecht tussen Hamilton en Verstappen

Terwijl Piastri opeens de helft van zijn voorsprong weggeeft vooraan het veld, is het weer 2021 voor P3. Verstappen valt Hamilton aan en die laatste verremt zich. Max kan daarna buitenom gaan in de bochtencombinatie na de eerste knik. Dat lijkt te lukken, maar dan is het Max die zich verremt. Hamilton neemt P3 weer in. Verstappen baalt op de radio van zijn auto.

Cruciaal want op het moment is Verstappen duidelijk sneller dan Hamilton. Maar als de Brit andermaal eerder stopt voor nieuw rubber, zal Verstappen er op de baan voorbij moeten gaan gezien de kracht van de undercut. Bovendien komt Leclerc langzaam maar zeker ook in beeld.

Tweede pitstops vooraan

Hamilton én Leclerc gaan dan naar binnen bij het ingaan van ronde 41. Verstappen moet nu heel goed oppassen. Als ze het goed spelen, wordt het nog P3. Zo niet kan het nu ook P5 worden. Verstappen voelt ‘m al aankomen op de radio. In de herhaling zien we het foutje dat Piastri zijn voorsprong heeft gekost in een verder foutloze race tot op heden.

Norris stopt in ronde 46. Dat betekent dat hij nu in theorie voor de undercut kan gaan ten opzichte van Piastri. Vooral als McLaren Piastri nog een ronde door laat rijden. Bijzonder. Team oranje geeft hiermee voor nu de leiding in de race aan Norris.

McLaren vraagt Norris de leiding terug te geven aan Piastri

Dit voelt allemaal een beetje vreemd. Maar dan vraagt McLaren aan Norris om de leiding weer terug te geven aan Piastri. Verstappen pit dan ook en valt zoals verwacht terug naar P5, achter Leclerc. Daar is hij niet bepaald blij mee, zo blijkt over de radio.

McLaren soap

Maar de soap bij McLaren is nog veel mooier. McLaren heeft Norris de leiding gegeven ten opzichte van Piastri op strategie. Maar wil dat nu dus opeens weer herstellen. Dit leidt tot een plethora aan ongemakkelijke berichten op de radio. Geniet0n. Beide coureurs hebben een lange termijn contract. Een cursus How to lose friends and alienate people. Wat een dumpster fire.

Tweede gevecht tussen Hamilton en Verstappen: biem!

Met acht ronden te gaan is Verstappen weer aangesloten bij Hamilton. Die heeft echter absoluut geen zin om Max voorbij te laten. Hij drukt Max van de baan. Een ronde later rijdt een Williams in de weg op het rechte stuk. VER denkt te profiteren en gooit ‘m aan de binnenkant naast HAM. En dan komt er een touché. Hamilton en Verstappen kunnen door. Maar Verstappen verliest een plaats aan Leclerc.

De Entscheidung

Na een heleboel heen-en-weer laat Norris eindelijk Piastri voorbij. Een echte, echte, knokenharde ijzervreter had het niet gedaan. Maar Norris toont zich menselijk en zwicht onder de druk en misschien ook wel, de moraal. Sommigen zullen het zwak vinden, sommigen juist sterk. Zeker is dat McLaren er vandaag een puinhoop van heeft gemaakt. Maar toch een 1-2 pakt. Voor het eerst sinds 1999 op dit circuit.

Het is de eerste zege voor Piastri. En met Hamilton op P3, precies de uitslag die echte kenners al voorspeld hadden #hanskraaijjr. Leclerc wordt vierde, Verstappen vijfde, Sainz zesde, Perez uiteindelijk toch zevende met niet eens heel veel achterstand op Verstappen, Russell achtste, Tsunoda negende en Stroll tiende.

Op de radio is Oscar niet bepaald extatisch. Zo kennen we hem ook, maar misschien is het ook een gevolg van de omstandigheden. Wat een race wat dit weer zeg. En wat voor kampioenschap gaan we tegemoet? Als het zo doorgaat zou Max de vierde titel nog uit zijn handen kunnen zien glippen…

De volgende is volgende week in België. Zin an…