Uitslag Formule 1: Sprint in Azerbeidzjan 2023

Wie wint de eerste nieuwe stijl F1 Sprint, in Azerbeidzjan?

F1 heeft weer een nieuw format uitgevonden. We wisten al dat het zou gebeuren toen het Amerikaanse Liberty Media de sport overnam. Eerst werd gedacht aan een GP2/F2 achtig format met een reverse grid en dergelijke. Dat snode plan is gelukkig tegengehouden door de puristen. Maar vanaf dit weekend hebben we dus min of meer twee aparte evenementen in één weekend.

Vrijdag is er een ‘ouderwetse’ kwalificatie voor de race op zondag. En zaterdag is er een ingekorte ‘sprintkwalificatie‘ voor de sprint op zaterdag. De enige manier waarop beide entiteiten met elkaar te maken hebben is eigenlijk dat je nog steeds maar een gegeven aantal (en type) banden mag gebruiken. En natuurlijk dat als je schade rijdt, je de monteurs aan het werk zet om alles weer in orde te hebben voor de volgende sessie.

Gisteren in de ‘echte’ kwalificatie was Leclerc het snelste voor Max en Checo. De Vries kwam er niet aan te pas door een crash. Vanochtend in de sprint was de Monegask de snelste voor Checo en Max. De Vries verremde zich en had de pace daarna niet. Ferrari lijkt iets gevonden te hebben, al is het vooral Charles die daarvan de vruchten lijkt te plukken. Hoewel de Monegask wel weer de muur raakte in zijn laatste ronde.

De Astons zaten er juist wat minder goed bij omdat hun DRS niet lekker werkt. Mercedes is ‘gewoon’ de derde of vierde macht over één ronde. Is dat anders als race pace een rol speelt?

Start

Leclerc komt lekker weg met Perez op P2. Verstappen komt meteen onder druk te staan van Russell en Sainz. Hij moet zijn plek afstaan aan de Brit. De Nederlander is hier duidelijk niet blij mee en klaagt dat RUS hem een tikje gaf. Dan zien we een band over het circuit rollen en een stukje verderop een Alpha Tauri hobbelen. Het zal toch niet weer onze Nyck zijn? Neen, dit keer is het Tsunoda die schade rijdt. Vertekkend teambaas French Toast zal niet blij zijn met de rekening van het weekend.

Het circuit ligt vol met brokken, dus dit moet dan weer een rode vlag worden, zo lijkt. Maar neen, waar in Melbourne vaker de rode vlag zwaaide dan in een Spaans stierengevecht, komt er nu een Virtual Safetycar. Maar goed, uiteindelijk wordt dat natuurlijk toch een echte safetycar. Onze held Max blijft ondertussen dooremmeren over het incident met Russell, waar hij ook wat schade van heeft. Zo tikken de spaarzame rondes helaas wel af.

In de herhaling zien we dat de Alpha Tauri’s elkaar voor de crash van Tsunoda licht geraakt hebben. Het is voorlopig nog geen lekker debuutseizoen voor Nyck wat dat betreft. De Nederlander moet snel zorgen dat hij zichzelf verbetert.

Rollende Herstart

Max Emilian geeft wat dat betreft het goede voorbeeld, want nadat de safetycar de pit indraait, verschalkt hij direct Russell. De Mercedes W14 is andermaal kwetsbaar op het rechte stuk, want Alonso gaat eveneens voorbij aan Hamilton.

Perez gaat bij het ingaan van ronde 8 voorbij aan Leclerc. De Mexicaan weet dat hij snel moet zijn nu Verstappen er ook aankomt. De Ferrari heeft op het rechte stuk geen enkele kans tegen de RB19 met de DRS open. Het is een kwestie van tijd voordat Max ook voorbij komt zeilen, zou je zeggen.

Maaaaar…Leclerc heeft nu natuurlijk een ‘voordeel’ dat Perez voor hem rijdt. De Monegask krijgt namelijk ook DRS als hij binnen een seconde blijft. Ervan uitgaande dat Perez vooral tegen Verstappen strijd in het WK, zou de Mexicaan zelfs kunnen overwegen de Monegask met zich mee te slepen.

Aan het staartje van de top-10 gaat Stroll voor een spectaculaire move op Albon. De Canadees komt ermee weg en schuift door naar P8. Die plek is goed voor het laatste puntje dat beschikbaar is vandaag. De winnaar krijgt er 8, de nummer twee 7, enzovoorts.

Perez checkt richting het eind van de race uit. Opeens heeft hij een paar seconden te pakken. Leclerc valt van de klif af, maar Verstappen kan toch niet meteen profiteren. Wellicht door de lichte schade of wellicht doordat de Nederlander ook heeft moeten volgen. De banden slijten dan immers altijd sneller. Het tweetal heeft in zekere zin mazzel dat het een sprint is. Russell, Sainz en Alonso komen met een halve seconde per ronde dichterbij, maar rijden op teveel achterstand.

De Vries haalt Hülkenberg in voor P14. Een klein lichtpuntje in een ongelukkig weekend. Verstappen heeft een ronde te weinig om Leclerc nog echt te bedreigen. Het finisht dus Perez – Leclerc – Verstappen. Daarachter verdelen de andere coureurs van de top-4 teams de rest van de punten.

Perez belooft dat hij morgen weer gaat winnen. De Mexicaan mag er vertrouwen in hebben. Hij stond op deze baan vaker op het podium dan wie dan ook, inclusief Hamilton en Verstappen. Is dit dan echt dat stukje van het seizoen waar Perez kan aanhaken bij onze held? We gaan het zien, in de ‘echte’ race van morgen!

Uitslag Sprint Azerbeidzjan 2023