Hamilton bezorgde Verstappen ernstige zichtproblemen

Een zeer serieuze zaak. Wederom onsportief gedrag van een Brit.

De betrekkingen tussen de Britten en Nederlanders zijn weleens beter geweest. Bij de Britten is Labour ineens de grootste, terwijl wij een kabinet hebben waar rechts Nederland zijn vingers bij aflikt.

Met voetbal konden we de Engelsen altijd goed hebben, maar dat is tegenwoordig ook niet meer zo. Natuurlijk helpt een schele scheids altijd wel, maar ook zonder die bewezen omkoopbare werkweigeraar was het niet gelukt.

Hamilton – Verstappen

Oh, en als het gaat om Formule 1, is de betrekking ineens ook beladen. Bijna alle teams, veel coureurs, extreem veel personeel, toeleveranciers, pers: alles is Brits. En ja, dan is de dominerende coureur Nederlander. Dat kan niet. Afgelopen week deden we uit de doeken dat Lewis Hamilton nog altijd zoutig is om de GP van Abu Dhabi 2021. Tijdens die race vergat Mercedes om de banden te vervangen (tot twee keer toe) om track position te behouden.

In dat artikel waren we nog aan het opscheppen over ons volk. Dat wij nergens om zeuren. Bij de teen van Cassilas denkt iedereen aan de vleesetende bacterie van Jan-Peter Balkenende. Toch? Wij zeuren niet om dat soort momenten, maar voor vandaag maken we een uitzondering. Jullie zullen je allemaal de GP van Groot-Brittannië 2021 herinneren. Lewis Hamilton tikte zijn grootste rivaal met 270 km/u de muur terwijl hij uiteindelijk de race won. Max Verstappen hebben we er niet echt over gehoord, toch?

Ernstige zichtproblemen

Nou, tot nu toe! Want de Nederlandse coureur doet even een boekje open over dat moment. Of beter nog, wat er daarna gebeurde. Verstappen heeft er namelijk behoorlijk schade aan over gehouden. Nee, niet de auto, maar zijn fysieke gestel liet ‘m geregeld in de steek. Zo had de Nederlander geregeld zichtproblemen. Met name op ‘golvende banen’ of circuits met veel reclameborden langs de weg. Volgens Verstappen was het alsof hij 300 km/u met een speedboot reed.

Bij de GP van de Verenigde Staten was hij niet alleen gevecht met Lewis Hamilton, maar ook met zijn beperkte zicht. Hij vocht tegen de wazige beelden, aldus de drievoudig wereldkampioen. Dan vragen jullie je natuurlijk af: hoe kon Verstappen dan toch winnen? Nou, hij concentreerde zich op zijn ademhaling, terwijl hij Hamilton van zich moest houden. Dat lukte overigens uitstekend, want hij won die race. Overigens was Verstappen niet de enige met zichtproblemen, die scheids van afgelopen week heeft er ook nog steeds last van als ‘ie in een vol stadion staat.

Via: AD Sport