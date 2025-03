Autoblog Garage: de BMW 540i Touring van Arnold

Cameraman Arnold stelt zijn BMW voor!

De oplettende volgers weten dat er naast @MartijnGizmo nog een BMW-camerageek actief is voor Autoblog. Om niet zomaar met de deur in huis te vallen zal ik me kort voorstellen!

Hi! Arnold hier. De reis met Autoblog is inmiddels zo’n 5,5 jaar en we hebben al ontzettende leuke dingen mogen doen samen! Zo film ik vaak de B-roll voor de Mijn auto-video’s en daarnaast mag ik bij gelegenheid ook op stap met Wouter of Michel als Martijn zijn agenda de melding ‘system overload’ geeft! Dit alles naast een fulltime job in iets heel anders, wat het juist zo leuk maakt om dit ook te doen. En ja, iemand moet het doen!

Opvolger voor de F11 535i

Toen mijn F11 535i (die aan bod kwam in deze video) verkocht was, mocht ik carte blanche met een leuk budget opzoek naar de opvolger. Hierbij stonden een aantal zaken centraal. Het moet een balans zijn tussen privé, woon-werk, vakantieauto en – niet geheel onbelangrijk – een hobbyauto. Met een gezin in een 205 GTI met rolkooi of Golf VR6 gaat niet passen dus die auto’s had ik dan gelukkig (weliswaar veel te vroeg) in een vorig leven verkocht als hobbyauto!

Toen ik thuis de de RS6 C7.5, C43 Estate of Z4 G29 ging onderzoeken als toekomstige alleskunner viel de Z4 al snel af natuurlijk! Wouter had mij ooit eens laten ervaren wat de B58 doet in een Z4 M40i doet. Je begrijpt dat een deskundige chief bandenroker in dit pakketje zeer overtuigend kan meespelen in het besluit. Het is hem voor nu niet geworden, wellicht in een volgend leven…?

De RS6 is natuurlijk de ultieme keuze, alleen hierin was ik min of meer bevoordeeld door de C8, welke ik echt heel gaaf zou vinden naast de Z4 bijvoorbeeld. Maar ja, zo leuk was het budget nou ook weer niet…

Overstap naar Mercedes?

Van de C43 was ik vooral qua geluid en motor erg onder de indruk! Als videomaker van de Mijn auto’s heb ik veel kanonnen voorbij zien komen en hierbij was ik heel erg verbaasd hoe compleet het C43-pakketje fabrieksaf is qua geluid en beleving! Toch bleef ik als vaste BMW-klant twijfelen over de overstap naar Mercedes, omdat ik vooral de lijnen van de Estate net niet vind kloppen, naar mijn persoonlijke voorkeur.

Toen ik door de opties heen was, begon toch de opvolger van de 535i al snel weer in beeld te komen. Maar na 12 jaar BMW in de 330d E46 Touring handbak, E61 535d, F11 535i kreeg ik thuis toch een lichte verontwaardiging van: echt?!

M340i vs. 540i

Echt! De zoektocht werd veranderd in M340i en 540i. De Fünfer is voor een gezin vaak gewoon de betere keus en tikt meer boxes aan. De M340i is echt een heel erg lekker pakket voor papa en wat meer richting de M-Lite, zoals de letter M al doet vermoeden. Maar je levert weer in qua gezinsauto als je dit tegenover de 5 zet. Daardoor toch weer heel anders dan de 5 die meer comfort als niche heeft.

Neem bijvoorbeeld die heerlijke comfort seats in combinatie met alle hulpsystemen die voor je afstand houden en sturen. Of niveauregeling achter waardoor je met vakanties lekker nooit hoge koplampen of een hangende kont hebt. Want dat laatste willen we echt niet! Fun fact: wist je trouwens dat de 540i zo’n 100 kg lichter is dan de M340i doordat deze grotendeels van aluminium gebouwd is?

Wensenlijst

Zo ben ik de zoektocht nog een beetje dubbel begonnen, maar vooral gericht op de 5. Hierbij heb ik de hele verkrijgbare optielijst in mijn iPhone-notities gezet en ben ik gaan vinken wat ik belangrijk vond in de zoektocht.

Enkele punten hierin waren: actieve cruise, S02NH M-Sport remmen, bruine comfort zetels, panoramadak, trekhaak fabrieksaf, stoelverwarming achter voor de kids (ja sorry, ooit eens gekscherend gezegd en dat onthouden ze wel), een lage kilometerstand, kloppende historie en last but not least, vierwielsturing. Dit kende ik nog van de 535i en dit maakt een 5 Serie zeer makkelijk te rijden voor het formaat auto.

Eenmaal de zoekopdrachten uitgezet was het wachten. Vierwielsturing bleek lastiger dan gedacht want dat hebben ze lang niet allemaal. Toen kwam er na zo’n 2 maanden een Alpinweiss II exemplaar met 78.000 km op de radar, welke op bijna alle punten in het plaatje paste. Dat een Touring wit kon zijn had ik nog niet voor mezelf bedacht maar alles leek goed.

Alpinweiss

Op aanraden van het thuisfront heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken en we zijn erheen gereden voor een proefrit. Gelijk jackpot want alles klopte wel, op de prijs en de kleur na uiteraard! Vanuit daar zijn we ook nog even doorgereden naar een G31 540i Carbonschwarz zonder de optie S02VH en dit was gelijk een no go voor mij. Prachtige wagen maar nee, gelukkig heb ik vastgehouden aan mijn wensenlijst en nu dus ook gevonden! De kleur Alpinweiss II op de 5 Touring heeft me een week gekost want ik heb hem eerst laten staan. Ik even tijd nodig om aan dit idee te wennen. Toen ik dit plaatje rond had heb ik gebeld en de deal rondgemaakt.

De auto was door de vakgarage in Geldermalsen geïmporteerd en en daarom kon ik hem ophalen toen alle keuringen et cetera geregeld waren. De eerste rit was gelijk een rit waarbij ik soort van op tijd weer in het noorden moest zijn voor werk, waarbij ik dus ook moest doorrijden. Heel vervelend met die B58 Gen 1 en 340 pk in het voorste deel van de wagen, maar het is gelukt! Inmiddels 11 maanden en 13.000 km later kan ik zeggen dat dit een topkeuze geweest is! Alle scenario’s waarvoor ik de auto gekocht heb zijn inmiddels wel een keer voorbij gekomen. Woon-werk, vakanties, auto vol met IKEA-kasten, alles gaat meer dan prima met deze wagen. En dat witte begint zelfs een beetje mooi te worden…

Wordt vervolgd

Nu we het daarover hebben: mooi is altijd persoonlijk. Daarom heb ik in die 11 maanden wel het nodige veranderd om ‘mooi’ nog persoonlijker te maken. Dit is naar mijn inziens geen complete ombouw want de basis is echt heel goed. Het doel is OEM plus waar het kan! En vooral een aantal subtiele updates waardoor de auto wat meer tot leven en tot zijn recht komt. Welke updates dit zijn komen lees je in een later artikel. Voor nu bedankt als je het tot hier gelezen hebt en tot de volgende!