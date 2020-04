Uitslag Formule 1: virtuele Grand Prix van Australië 2020

Gaat bovenstaande Leclerc een smadelijke nederlaag lijden tegen zijn broertje?

Het lijkt nog maar een paar weken geleden dat het F1 circus te vinden was in Australië. Oh wacht, dat was het ook, maar toen puntje bij paaltje kwam ging het hele feest niet door. Als goedmakertje gaan we vandaag voor de herkansing, maar dan in een artificiële wereld. In plaats van een echte Grand Prix in Vietnam schotelt de Formule 1 organisatie ons namelijk de virtuele Grand Prix van Australië voor.

Voor deze tweede virtuele Grand Prix heeft de organisatie al wat meer echte F1 coureurs kunnen strikken als voor de eerste. Een overzicht van de deelnemers schotelden we je vanmiddag al voor. Ook de preshow is duidelijk al een beetje opgepoetst. We zien wat interviews met de rijders vanuit de Playseats in hun eigen huizen. Formule 2 coureur en Haas F1 testrijder Louis Deletraz deelt de eerste tik uit met het swag-volle interieur van zijn optrekje. Teamgenoot Pietro Fittipaldi daarentegen doet het wat minder. Hij zit in een kaal hok voor een paar helmen. Feng Shui is anders. Maar goed, genoeg buildup, tijd voor de kwalificatie.

Kwalificatie

De gebroeders Leclerc pakken vroeg in de sessie de kop. Charles is eerste met een 1:19.698 voor Arthur met een 1:19.807. Maar dan verpest de Deen Christian Lundgaard het Monegaskische familiefeestje. De 18-jarige die aanstaand seizoen het F2-zitje van Nyck de Vries gaat vullen bij ART Grand Prix is een dikke tiende sneller dan Charles Leclerc.

Het zit echter dicht bij elkaar aan de top van het veld. De eerste elf zitten binnen een seconde. Vooral de veteranen laten het een beetje afweten. Davidson crasht in een snelle ronde en Button en Herbert hebben moeite zich uit de onderste regionen van de tijdlijst te knokken. De enige man zonder enige eerdere race-ervaring laat zien dat er toch echt wel wat skill komt kijken bij het rijden van een snel rondje. Cricketer Ben Stokes is namelijk een volle seconde langzamer dan de op één na traagste.

Aan het eind van de sessie gaat Charles Leclerc er nog eens voor zitten, maar hij komt net tekort. Charles blijft wel tweede. George Russell verbetert zich naar de derde plaats, voor Louis Deletraz. Arthur Leclerc zakt uiteindelijk naar een nog altijd verdienstelijke vijfde plaats. Voormalig wereldkampioen Button komt niet verder dan plek vijftien, terwijl bij Mercedes Norris de eer in zijn eentje moet verdedigen. Gutierrez doet niet mee nadat hij naar verluidt boos zijn handschoenen tegen Toto Wolff aan heeft gegooid.

Race

Als de race begint blijkt echter dat Lundgaard van de artificiële FIA een dikke gridstraf heeft gekregen van vijf seconden. Charles Leclerc start daardoor vanaf pole, met George Russell vlak achter hem. Voor Norris is er drama, net als in Bahrein heeft zijn McLaren weer technische problemen. Achter zijn naam komt daardoor een ‘DNS’ te staan.

Race: Start

De start verloopt verder zonder incident. Charles Leclerc kent een geweldige start en trekt meteen een gaatje met Russell, die naar eigen zeggen pas deze week zijn stoeltje heeft gefoamed. Later in de eerste ronde gaat het alsnog mis. Onder andere Alexander Albon vliegt de muur in. Ook Nunzio Todisco en Herbert gaan van de baan op hetzelfde punt.

Mogelijk lag er wat olie of andersoortige viezigheid op de polygonen. Arthur Leclerc klimt rap op naar de derde plaats, terwijl oorspronkelijk polesitter Lundgard alweer is opgeklommen naar de vierde stek. Daarachter strijdt Deletraz met Giovinazzi en Vandoorne om plek vijf.

Race: Mid Race

In ronde 4 gaat Stokes in de andere Red Bull ook naast de baan. Hij weet de Red Bull net uit de muur te houden, maar valt ver terug. Alleen Herbert rijdt nu nog achter de cricketheld. Deletraz kan de druk van de F1 coureurs achter hem niet aan, want ook hij hangt zijn bolide in de muur. De gewiekste Jenson Button is stiekem opgeklommen naar de negende plaats op het circuit waar hij in het verleden twee keer won.

Russell maakt een foutje en moet Arthur Leclerc en Lundgaard laten gaan. De broertjes Leclerc liggen nu één en twee in de race. Het sprookje duurt echter niet lang, want Lundgaard is sneller dan Arthur en gaat hem voorbij in de eerste bocht na start-finish. De jongere Leclerc vergaloppeert zich hierbij enigszins en verliest twee plaatsen aan Russell en Giovinazzi.

Giovinazzi én Arthur Leclerc kiezen daarna voor het maken voor hun pitstop en komen vlak voor de reeds gestopte Vandoorne weer de baan op. Charles Leclerc rijdt voorlopig door aan de leiding van de race en wordt gevolgd door de eveneens laat stoppende Jenson Button. Als de Brit ook stopt kan Charles Leclerc onbedreigd zijn stop maken, vooral ook omdat Lundgaard wederom door de kunstmatige FIA op de vingers wordt getikt. Dit keer heeft de snelle Renault-rijder te hard gereden in de pitstraat.

In de strijd om een permanent zitje bij Ferrari is Arthur Leclerc inmiddels weer voorbij gegaan aan Giovinazzi en Deletraz vecht zich terug richting de top-5. De gaten in de top-10 zijn daarna zo fors dat er niet echt directe gevechten zijn. Gelukkig is het aan de grens van de top-10 wel spannend. Alexander Albon vecht daar met hand en tand tegen Jenson Button om de laatste puntenpositie. Albon weet de strijd na rondenlange schermutselingen uiteindelijk in zijn voordeel te beslechten. Als Fittipaldi echter terugvalt, ligt ook Button weer op puntenkoers.

Arthur Leclerc leek op een missie om alsnog naast zijn broer op het podium te komen, maar zijn jeugdige overmoed kost hem nog een fout en een paar posities. Broer Charles lijkt inmiddels definitief ontsnapt aan de greep van Lundgaard, die op zijn beurt te maken krijgt met Russell.

Deletraz is na zijn incidentjes toch weer de top-5 binnengeslopen en dringt aan bij Giovinazzi. Maar helaas, in de bocht waar Montoya en Max Verstappen ooit spinden gaat het wederom mis voor de Zwitser. Hij en Arthur Leclerc zijn duidelijk vlijmsnel, maar maken nog iets teveel foutjes. In het geval van Deletraz zouden die er inmiddels wel uit moeten zijn.

Race: Finish

Lundgaard heeft de aanval van Russell af weten te slaan. Het gevecht zit ‘m daarom in eerste instantie om plek vier. Daar is Arthur Leclerc wederom aangesloten bij Antonio Giovinazzi. Met behulp van DRS gaat de Monegask de Italiaan uiteindelijk makkelijk voorbij. Giovinazzi probeert nog te counteren richting de snelle chicane, maar moet van het gas om een ongeluk te voorkomen.

In de tweede helft van de top-10 klimmen Albon klimt aan het eind van de race nog wat posities op om puntjes te sprokkelen. Maar de champagne is voor Charles Leclerc. Voor de derde keer in zijn carrière wint hij een F1 race! Helaas staat hij net niet met zijn broertje op het podium, want die komt net een ronde tekort om Russell nog van de derde plaats te stoten.

In de laatste ronde gaat Fittipaldi nog de muur in, wat Nicolas Latifi het laatste puntje van de race oplevert. Desalniettemin zal de Canadees niet heel tevreden zijn over deze race waarin zijn teamgenoot het podium haalde. Voor Williams is het resultaat echter ongekende weelde. Eindelijk weer eens een podium en met Latifi op P10 ook een dubbele puntenscore. Hoe lang is dat wel niet geleden?

In het interview na de race zegt Charles Leclerc dat het allemaal niet zo makkelijk was als het oogde. Hij heeft er wel even flink voor moeten zweten. Hard schreeuwen voor de victorie heeft hij niet gedaan. Zijn vriendin zit namelijk naast ‘m te werken en de buren zouden er ook niet blij van worden. Wel kijkt CL16 al uit naar de volgende race. En natuurlijk is hij uitermate in zijn nopjes met het feit dat hij de andere F1 coureurs de loef af heeft gestoken. Op naar volgende in Shanghai!

De volledige uitslag

Charles Leclerc – Ferrari Christian Lundgaard – Renault George Russell – Williams Arthur Leclerc – Ferrari Antonio Giovinazzi – Alfa Romeo Stoffel Vandoorne – Mercedes Louis Deletraz – Haas F1 Alexander Albon – Red Bull Jimmy Broadbent – Racing Point Nicolas Latifi – Williams Jenson Button – McLaren Luca Salvadori – Alpha Tauri Pietro Fittipaldi – Haas F1 Nunzio Todisco – Alpha Tauri Andre Heimgartner – Renault Anthony Davidson – Racing Point Johnny Herbert – Alfa Romeo Ben Stokes – Red Bull

DNQ Esteban Gutierrez

DNS Lando Norris