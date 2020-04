Vanavond: virtuele F1 race Australië met F1 coureurs (21:00)

De F1 Grand Prix van Australië gaat alsnog door! In virtuele vorm dan weliswaar. Vanavond wordt namelijk de tweede officiële virtuele Grand Prix verreden. In het deelnemersveld onder andere bovenstaande man én zijn broertje.

Mocht je rond het nieuwjaar begonnen zijn aan een Fear and Loathingesque trip en net weer een beetje bijkomen, heb je het wellicht gemist. Buiten waait niet alleen de wind, maar ook het coronavirus om het huis. Daarom moet je vanaf nu binnenblijven en is het leven tot nader order afgelast. Zelfs echte F1 races gaan niet door. Yep, we geven je even de tijd om de klap te verwerken.

F1 Virtueel in Australië

Maar niet te lang getreurd! Onze menselijke innovativiteit en technische kunde heeft al een alternatief voortgebracht, in de vorm van simraces. Dus op de dag dat we eigenlijk de eerste échte F1 race in Vietnam voor de kiezen zouden krijgen, resteert nu knagen op een polygonen-race in Australië. In de game F1 2019 zit het circuit van Vietnam immers nog niet. Net als vleesvervangers, is het niet zo smakelijk als de real deal. Maar ja, er is niks beters en op zich was de eerste editie best vermakelijk. Genoeg reden om vanavond weer te kijken dus. Ik bedoel, als er wekenlang geen vlees op tafel staat, slobber je toch ook gulzig een kikkererwtburger naar binnen?

Échte F1 coureurs en broeders

Bovendien is er kans dat de tweede editie meer te bieden heeft dan de ietwat haastig opgezette eerste virtuele Grand Prix. Destijds durfden van de échte Grand Prix coureurs alleen Lando Norris en Nicolas Latifi hun hoed in de ring te gooien. De rest van de volgevreten vedettes waren druk met andere dingen. Voor de tweede editie van vanavond heeft de organisatie maar liefst zes échte courante F1 coureurs kunnen strikken. Het veld wordt daarnaast aangevuld met doorgewinterde veteranen, simrace-helden en een man die graag een bal naar drie stokken gooit. Een bloemlezing:

Regerend kampioen Mercedes komt wederom aan de start met Vandoorne en Gutierrez. De Belg wist vorige keer na een matige kwalificatie het podium te halen, terwijl de Mexicaan na een goede kwalificatie in de fout ging na de start. Beiden hebben Mercedes kennelijk voldoende geïmponeerd om voorlopig aan te blijven.

Bij Ferrari, of moeten we zeggen FDA team Hublot, zijn er wel wijzigingen doorgevoerd. Jonge talenten Beganovic en Shwartzman zijn vervangen door de familie Leclerc. Jawel! Niet alleen Charles zal plaatsnemen in een bolide van team rood, maar ook zijn broetje Arthur. Als dat maar geen gevalletje Romulus en Remus wordt…

Bij Red Bull schittert Max Verstappen nog altijd door afwezigheid. Zijn plaats wordt ingenomen door ene Ben Stokes. Schijnt een bekend sporter te zijn in de commonwealth die iets deed genaamd ‘Crickett’. Heb je waarschijnlijk een goede oog-hand combinatie voor nodig. In de andere auto van het team zit Alexander Albon.

McLaren komt uiteraard weer aan de start met Lando Norris, die zichzelf afgelopen week een strak nieuw kapsel heeft aangemeten. Net als voor de Monegaskische Grand Prix van 2017 heeft McLaren een beroep gedaan op Jenson Button MBE om Norris bij te staan in de tweede auto van het team.

Renault, dat de eerste race in Bahrein won met Guanyu Zhou achter het stuur, gaat dit keer verrassend genoeg voor twee nieuwe coureurs. Christian Lundgaard en Andre Heimgartner zullen de zwart-gele kleuren van La Régie verdedigen. Beiden maken deel uit van Renaults opleidingsprogramma.

Alpha Tauri houdt vast aan de diensten van multi-talent Luca Salvadori. Salvadori wordt bijgestaan door simracer Nunzio ‘NU89’ Todisco, niet te verwarren met de Land Rover Discovery.

Bij Racing Point heeft men Hulkenberg aan de kant geschoven ten faveure van Anthony Davidson, terwijl simraces Jimmy Broadbent in de tweede auto van het team plaats zal nemen. Broadbent was in Bahrein al erg snel, maar kreeg te maken met wat technische problemen.

Ondanks een totaalmaloot-manoeuvre in bocht één bij de vorige race, geeft Alfa Romeo Johnny Herbert nog een tweede kans. Wellicht hopen ze dat Johnny in een knotsgekke race zoals de Grand Prix van Monaco in 1996 de auto netjes naar huis brengt terwijl de jonge honden falen. Antonio Giovinazzi neemt plaats in de tweede Alfa. Hij is wel gewend aan een stokoude veteraan naast zich in de virtuele garage.

Haas F1 doet Mercedes na en plaatst voor deze race haar beide testcoureurs in de auto. We vergeven je als je ze nog niet kent, hoewel beiden voortkomen uit bekende racegeslachten. Niemand minder dan Louis Deletraz en Pietro Fittipaldi mogen het Amerikaanse team vertegenwoordigen.

Williams tenslotte zet alles op alles om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Voor deze race zetten ze gewoon hun twee vaste coureurs aan het werk, te weten George Russell en Nicolas Latifi.

Vanavond om 21:00 gaat het los op de officiële social media kanalen van de Formule 1. Tevens kan je de virtuele ESports F1 race van Australië ook volgen via Sky Sports en Sky Sports F1. Komt dat zien!!1!