Audi ABT RS6-R Avant maakt je wakker

De nieuwe Audi RS6-R Avant van ABT is eindelijk officieel!

Eigenlijk is de RS6 zo snel geworden dat tuning niet nodig is voor een extra duwtje in de rug. Met 600 pk en 800 Nm koppel is een standaard Audi RS6 al goed voor een kleine hernia bij het opschakelen. De stationwagen sprint in 3,6 seconden naar honderd kilometer per uur.

Meer is altijd beter. Dat is de filosofie waar tuners hun brood mee verdienen. Dankzij quattro vierwielaandrijving kan de Audi RS6 dat extra vermogen ook wel kwijt, dus vooruit dan maar. ABT is terug met de RS6-R Avant. Na de introductie van de RS7-R kon je er natuurlijk donder op zeggen dat er een gepeperde RS6 zou komen.

Het uiterlijk van de Audi RS6-R Avant is niet zo extreem veel anders in vergelijking met een standaard exemplaar. ABT heeft een spoiler lip gemonteerd. Verder is er sprake van een andere diffuser. En dan heb je nog die enorme 22-inch velgen. De ovale uitlaten hebben plaats moeten maken voor vier sierstukken van ABT. En dan hebben we de belangrijkste uiterlijke wijzigingen wel gehad. Het echte feest tref je onder de motorkap.

De RS7-R heeft het recept al weggeven. De 4.0-liter twinturbo V8 proest er 730 pk en 920 Nm koppel uit. Nieuwe acceleratiecijfers zijn nog niet bekend, maar reken op vergelijkbare waarden met de RS7-R. Dat betekent een 0-100 van om en nabij de 3,2 seconden en een topsnelheid van zo’n 320 km/u.

Wie interesse heeft in zo’n Audi ABT RS6-R Avant moet snel beslissen. De tuner gaat slechts 125 exemplaren bouwen van de extreme stationwagen.