Uitslag GP Japan VT2: Max maakt sushi van concurrentie

Bij de uitslag van de GP Japan VT2 is duidelijke wat de intenties van Max Verstappen is.

In de tweede vrije training van vandaag ging Max Verstappen door met waar hij goed in is: sneller zijn dan iedereen. De Red Bull is overduidelijk veel meer in vorm op Suzuka dan Singapore. In de eerste vrije training van vannacht was Verstappen al bloedsnel vanaf de eerste ronde. Maar ook tijdens de tweede vrije training stelt hij allerminst teleur.

In de openingssessie was het eventjes aftasten. Daarnaast reden de meeste coureurs hun eigen programma. Sommigen op de testband (die Pirelli speciaal voor deze sessie had meegenomen), anderen op de softs en anderen op de mediums. Veel actie op de baan was er verder niet, op een actie waar Leclerc per ongeluk Magnussen hinderde in zijn Haas. Ja, F1-coureurs hebben ook problemen.

GP Japan VT2

Met dik een halfuur te gaan gingen de meeste coureurs voor een paar snelle rondes op de softband. Verstappen wachtte nog eventjes op. We zijn diep onder de indruk van Oscar Piastri dit seizoen, maar vergeet niet dat Lando Norris structureel sneller is en ook en is dat het geval.

Piastri heeft nu (in tegenstelling tot vorige GP) ook de nieuwe updates aan de McLaren MCL36, maar moet een halve tel op zijn teammaat toegeven. Norris zette de voorlopig snelste tijd neer. Uiteindelijk vond Verstappen dat de grap wel gemaakt was en dook hij er vrij eenvoudig 3 tienden onder.

Longruns

Aan het einde van de sessie werden de longruns gedaan. De tijden werden niet of nauwelijks verbeterd, uiteraard. De rondetijden zijn uiteraard geen garantie voor de einduitslag van de race.

Als we kijken naar de longruns, is het verschil tussen Red Bull en de Scuderia Ferrari minder groot dan het lijkt. Verstappen was in de longruns het snelste, Leclerc zat er zo’n 3-4 tienden achter.In de longruns liep Mercedes GP iets minder ver achter dan het scorebord doet vermoeden.

Crash Gasly

De sessie kwam voortijdig ten einde door een crash van Pierre Gasly. Het leek erop alsof hij de gehele auto kort had gereden. Uiteindelijk viel het mee. In bocht negen had hij last van een beetje onderstuur, waar veel coureurs mee te kampen hadden in die bocht. Zo had Piastri vlak ervoor ook al een soortgelijk momentje in dezelfde bocht. Pierre liet de auto ietsje uitlopen, maar raakte zachtjes de muur. Uiteindelijk zag het resultaat er (veel) erger uit dan dat de daadwerkelijke impact was:

De totale uitslag van VT2 van de GP Japan ziet er als volgt uit:

Positie Coureur Aantal ronden Snelste tijd 1 Verstappen 19 1:30.688 2 Leclerc 23 1:31.008 3 Norris 22 1:31.152 4 Sainz 22 1:31.237 5 Russell 22 1:31.328 6 Alonso 22 1:31.492 7 Albon 23 1:31.555 8 Piastri 22 1:31.662 9 Pérez 24 1:31.710 10 Bottas 22 1:31.739 11 Stroll 22 1:31.771 12 Ocon 22 1:31.794 13 Hülkenberg 24 1:31.797 14 Hamilton 21 1:31.829 15 Lawson 23 1:32.141 16 Guanyu 16 1:32.165 17 Magnussen 23 1:32.169 18 Tsunoda 26 1:32.178 19 Gasly 22 1:32.179 20 Sargeant 25 1:32.320

De eerstvolgende sessie is de derde vrije training van de GP Japan 2023. Die wordt vannacht om 04:30 gereden. De kwalificatie is morgen van 07:00 tot 08:00. Check hier alles dat je moet weten over de GP Japan 2023.