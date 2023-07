Snelle auto met hoge instap (40K) – Autoblog Advies

Vloeken in de kerk, maar we gaan het toch gewoon doen. Welke snelle auto met hoge instap moet je voor 40 mille kopen?

Voor het advies van vandaag gaan we op zoek naar een snelle auto met een hoge instap. En ja, dat moet ook gewoon kunnen toch? We lopen nog weleens te ziften op crossovers, maar in sommige gevallen komt het wel uit. Als je een paar kinderen hebt, kun je deze véél makkelijker in hun Maxi Cosi’s snoeren.

Ook een voordeel: de instap. Dat is wat voor Autobloglezer Renée goed uitkomt. Nee, Renée is niet 64 jaar of ouder, maar slechts de helft daarvan: 32. Hij heeft ooit een ongeval gehad en de laatste tijd merkt hij dat het in- en uitstappen bij zijn huidige auto’s wat lastig is.

Snelle auto met hoge instap en leuke motor

Hij heeft op dit moment een Jaguar XK 5.0, je weet wel, de versie met 388 pk en een oorverdovend geluid. Deze auto staat nu in Nederland gestald. Renée is nu in het buitenland als expat aan de slag, maar hij komt aan het einde van dit jaar naar huis en heeft dan een nieuwe auto nodig. De XK voldoet niet meer aan de eisen voor een daily, omdat je er echt in- en uit moet klimmen.

Hij zoekt daarom naar een snelle auto met hoge instap. Er mag (nee, moet!) een lekker geluid uitkomen. Kortom, kunnen wij voor Renée een voorselectie maken?

De wensen en eisen voor een snelle auto met hoge instap kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: 2009 Jaguar XK 5.0, BMW 335d (E93), Audi A5 3.0 TDI. Koop / lease: Koop Budget: 38.000 Jaarkilometrage: 35-40K Brandstofvoorkeur: Benzine (maar diesel is niet uitgesloten) Reden aanschaf andere auto: Comfort Gezinssamenstelling: 1 Voorkeursmerken / modellen: Rijders-auto No-go merken / modellen: Geliever geen 4-cilinder en/of Mercedes

Porsche Macan Turbo (95B)

€ 39.995

2014

155.000 km

Wat is het?

Een Audi Q5, maar dan anders. Ondanks het delen van delen van het platform, is de aandrijflijn van de Porsche Macan wezenlijk anders. De motor is overvierkant, dus een grotere boring dan slag. Dat betekent dat ‘ie graag toeren maakt. Daarnaast is de transmissie anders: een PDK die vliegensvlug schakelt en anno 2023 nog steeds zijn werk goed doet. Ten derde is de Macan in basis achterwielaangedreven, in tegenstelling tot de Audi. Ga voor een vroegere versie met dikke motor. Die zijn sowieso mooier om te zien en die dikke zescilinders maken er iets bijzonders van. Die latere tweeliters zijn het gewoon net niet.

Hoe rijdt het?

Heel erg goed voor wat het is. Porsche heeft de basics goed met deze auto. De Macan Turbo is echt heel erg snel. Omdat het een Porsche is, heb je niet snel het idee ‘dat de auto het niet aankan’. Ook op een bochtige binnenweg kom je prima uit de voeten, wat niet het geval is voor alle auto’s uit dit segment. Het comfort op lange ritten is ook goed voor elkaar. Kortom, een prima alleskunner dus. Nadelen? In het terrein speelt ‘ie vrij weinig klaar.

Kosten

Verbruik: 1 op 7,54

Brandstof: € 1.037

Gewicht: 1.900 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 109

Verzekering: € 160 p.m.

Kosten per maand: € 1.306

Onderhoudsprognose

Ja, deze ga je voelen. De Macan doet veel dingen net eventjes wat anders en dat komt mede om de techniek wat anders is. Als je de auto bij een Porsche-dealer in onderhoud doet, zal je dat flink voelen in de portemonnee, maar dan weet je wel dat ‘ie top onderhouden wordt. Maar als je 2.000 per jaar gaat begroten, bestaat de kans dat je het niet gaat redden. Met een oliebeurtje, APK en setje 21 inch bandjes zit je daar al op.

Afschrijvingsprognose

Macans zijn misschien wel de meest waardevaste auto’s die er zijn. Ze zakken wel in waarde, maar erg langzaam. Vergeet niet dat dit een exemplaar is van negen jaar met anderhalve ton op de klok. Het hebben van ‘de dikke’ versie lijkt ons een goede zaak. Porsche bouwt niet meer dit soort V6’en. Sterker nog, de Macan Turbo bestaat al in zijn geheel niet meer. Daarbij denken wij dat dit de mooiste variant is. Maar we zijn niet achterlijk, als Geert en Gerda met pensioen gaan, vinden ze de Macan 2.0 met trekhaak voldoende om indruk te maken op de vijfsterren-camping in Portugal.

Audi RS Q3 (8U)

€ 37.950

2016

105.000 km

Wat is het?

Zo’n auto waarvan wij denken: “als we dan toch aan de crossover moeten, dan zo eentje graag”. De Audi RS Q3 is het topmodel van de Q3-modellijn. Het hoogtepunt is de motor, een 2.5 TFSI met 360 pk in dit geval. Maar er is meer dan alleen de motor. De aankleding is heerlijk dik, zonder dat het over de top is. Dit Audi RS-model heeft slechts één uitlaat!

Hoe rijdt het?

Dit is heel persoonlijk, maar ondergetekende was heel erg verrast. Waar de RS3 vrij hard is, heeft de RS Q3 logischerwijs meer vering en daar wordt ‘ie niet zozeer slechter van. De besturing is ook minder ‘Audi’ dan pak ‘m beet een RS4 of S6. Wel is het overduidelijk geen Macan. Toch kan de RS Q3 terugslaan, want de auto voelt compacter en lichter aan. En ja, sneller. Het is niet zo gelikt als de Macan, maar dat maakt de RS Q3 ook erg leuk.

Kosten

Verbruik: 1 op 9,16

Brandstof: € 853 p.m.

Gewicht: 1.630 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 85 p.m.

Verzekering: € 150 p.m.

Kosten per maand: €1.088

Onderhoudsprognose

Het is in basis een vrij modale compacte crossover, dus qua kosten hoeft het niet de spuitgaten uit te lopen. Alleen de onderdelen die specifiek voor de RS-versie zijn, kunnen en zullen duurder uitvallen. Remmen, banden, ophanging: altijd prijzig, maar je hebt dan ook een moderne auto met 360 pk.

Afschrijvingsprognose

Dat is lastig in te schatten. Op dit moment zijn jong gebruikte crossovers nog populair. Een RS3 Sportback of Limousine lijkt ons iets gewilder op termijn, maar dat model heeft een lage instap. Dus ja, je zal de komende jaren nog wat afschrijven, maar houdt er rekening mee dat de vorige eigenaar dik 40-50 mille heeft afgeschreven. Dat niet alleen, bedenk ook dat een nieuwe RS Q3 tegenwoordig meer dan een ton kost.

BMW X4 M40i xDrive High Executive (F26)

€ 39.950

2016

65.000 km

Wat is het?

Een van de eerste ‘M40i’-modellen! De BMW X4 M40i is voor mensen die niet kiezen uit een 3 Serie, X3, 4 Serie of een andere BMW. In principe heeft BMW met de X4 hetzelfde gedaan als met de X6 ten opzichte van de X5. Dus X3 met een lager dak en hogere prijs. Of het een geslaagd project is, moeten jullie zelf bepalen.

Hoe rijdt het?

Ja, zoals wel vaker met snelle crossovers: in principe veel beter dan de natuurkundewetten voorschrijven. Deze aandrijflijn in een BMW 3 Serie is echter véél leuker. Dat gezegd hebbende is het voor een crossover echt niet verkeerd. Die motor is een absolute parel. Niet alleen is de zijdezachte loop ongekend. Tot 7-10’en rijdt het ook best aardig, maar daarboven merk je heus wel dat de natuurkunde zich alsnog laat gelden.

Kosten

Verbruik: 1 op 9,17

Brandstof: € 853

Gewicht: 1.820 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 101 p.m.

Verzekering: € 170 p.m.

Kosten per maand: € 1.124

Onderhoudsprognose

Een grote BMW met zescilinder benzinemotor gaat nooit goedkoop worden. Dat gezegd hebbende staat de B58-motor te boek als er erg betrouwbaar, evenals de ZF-automaten. De tussenbak is wel een verplicht BMW-dingetje dat er op een gegeven moment aankomt, alhoewel deze auto nog vrij jong is.

Afschrijvingsprognose

Dat is een lastige. Zoals altijd uiteraard. Kijk, het is een BMW en er staat ///M op. Dat is altijd wel goed voor wat kopers. Je zal alleen iets harder afschrijven in vergelijking met een goedkopere 3 of 4 Serie met dezelfde motor.

YOLO: Jaguar F-Pace 35t R-Sport (X761)

€ 37.500

2016

120.000 km

Wat is het?

Een Jaaaaag! Een hele mooie ook. De Jaguar F-Pace moet je niet verwarren met de elektrische I-Pace. Net als de Macan is de F-Pace bedoeld voor mensen die van een prettig sturende auto houden, maar wel een crossover nodig hebben. Inderdaad, net zoals met de Alfa Romeo Stelvio. We hebben in dit geval gekozen voor de F-Pace vanwege diens motor, een 3.0 supercharged V6. Het geeft de auto een bijzonder karakter.

Hoe rijdt het?

Heel behoorlijk! Zeker voor het soort auto. Jaguar heeft het XF-platform gebruikt als basis. Net als de Macan en in mindere mate de BMW voelt de auto in eerste instantie meer achterwielaangedreven aan. De besturing is redelijk direct en heeft in de verste verte iets van feedback (komt tegenwoordig bijna niet meer voor). De motor klinkt veel beter dan dat ‘ie prsteert. Dat wel absoluut niet zeggen dat de prestaties niet goed zijn (de F-Pace met deze motor klinkt gewoon uit de kunst).

Kosten

Verbruik: 1 op 7,72

Brandstof: € 1.013 p.m.

Gewicht: 1.820 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 101 p.m.

Verzekering: € 130 p.m

Kosten per maand: 1.244

Onderhoudsprognose

Het is een Jaguar, dus iedereen heeft vooroordelen uit die nog stammen uit de jaren ’70. Deze generatie Jaguars zijn veel betrouwbaarder, uiteraard. Sterker nog, het scheelt niet noemenswaardig veel met de concurrentie (Japanners buiten beschouwing gelaten). De grootste aandachtspunten zijn roestvorming bij remmen en wielen (klein euvel) en de waterpomp bij deze V6. Ach ja, dat heeft elke BMW ook als aandachtspunt.

Afschrijvingsprognose

Grote Jaguars schrijven hard af, maar dan gaat het om grote sedans. De F-Pace is best een gewilde auto. Niet al te groot, poepchic en lekker praktisch. Een jaguar voor het hele gezin. Wat ook helpt is dat er niet duizenden van te koop staan. Het is meestal zo rond de 100 exemplaren op Marktplaats. Dat gezegd hebbende, de meeste mensen zullen een 2.0 benzine met sportpakketje wensen in plaats van deze dikke zescilinder. Aan de andere kant, over 8 jaar is het een uitstekende Youngtimer!

Conclusie sportieve auto met hoge instap

Als je een auto met makkelijke instap wenst, zijn er gelukkig nog diverse auto’s te verkrijgen. Welke je moet hebben? Simpel, de Porsche Macan Turbo. Qua afschrijving en rijeigenschappen is het verreweg de beste keuze van deze vier. Qua verbruik en onderhoudskosten niet. De Jaguar is stiekem heel erg goed, alhoewel niet explosief snel. De Audi RS Q3 is een interessante optie als je de kosten enigszins beperkt wil houden.