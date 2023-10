Uitslag Sprint Shootout: GP Amerika 2023

Is Leclerc weer de snelste net als gisteren, of stelt Verstappen orde op zaken, in de Sprint Shootout voor de Sprint later op de avond?

Na de spannende sessie van gisteren, is het vandaag weer ‘een dag op zich’ op het Circuit of the Americas. De dominantie van Red Bull lijkt langzaam maar zeker wat af te kalven. Perez is al sinds tijden geen zekerheidje meer voor het podium. Verstappen krijgt het bij vlagen toch ook moeilijk met zijn concurrenten. Vooral over één ronde. Qua rees pees is de RB19 over het algemeen nog wel oppermachtig in handen van MV1.

Gisteren was Max eventjes de snelste. Maar zijn beste ronde werd afgepakt vanwege track limits. Zodoende tuimelde Verstappen terug naar P6. De tijd die hem afgepakt werd, was overigens ook maar vijf duizendsten sneller dan die van de man die de pole erfde, te weten Charles Leclerc. VER was pislink op PER omdat hij hem gehinderd zou hebben in zijn eerste snelle ronde in Q3. Maar hoewel we Max graag het voordeel van de twijfel geven, leek er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand te zijn. Beetje gek dat Max zo fel is op zijn geplaagde teammaat gezien de krachtsverhoudingen binnen het team.

Hoe dan ook: een tiende hier of een tiende daar maakte alle verschil. Een open invitatie voor velen dus om vandaag even de pole te pakken voor de Sprint.

SQ1

Andermaal lijken het de Ferrari’s en Max te zijn die de meeste pace hebben. Max pakt de eerste tijd, Leclerc en Sainz sluiten kort daarachter aan. Aan het einde van de sessie gaat Albon nog naar P3 in de Williams. Heel gek die blauwe bolide. Meestal is ‘ie niet veel sneller dan vorig jaar, maar soms lijkt er opeens veel meer snelheid in te zitten. Sargeant kan die echter andermaal niet uit FW45 extraheren. Hij is laatste voor eigen publiek.

Ricciardo rijdt zich op het laatste moment nog veilig en doet daarmee goede zaken in de strijd met Tsunoda. Gisteren was hij langzamer dan de Japanner, vandaag laat hij zien dat hij TSU toch wat meer kan uitdagen dan DEV. Yuki is overigens vrij boos over zijn uitschakeling, zo blijkt op de radio. Of misschien was het omdat het team hem niet ordentelijk op de hoogte stelde van de naderende Hamilton, waarmee TSU een lichte touché heeft.

Slecht nieuws is er ook voor Haas F1 en mijn voorspelling dat Hülkenberg morgen een podium pakt. De fors vernieuwde Haas blijkt nog niet de nieuwe McLaren te zijn. De Hulk en K-Mag liggen er beiden na de eerste sessie uit. Naast de reeds genoemde Sargeant en Tsunoda worden zij in de dropzone vergezeld door Bottas. De Finse veteraan maakt ook dit keer geen indruk en is net als gisteren dus ook weer trager dan Zhou. Gemiddeld genomen is BOT nog steeds net iets beter dan ZHO, maar het houdt niet over.

De afvallers: Hulkenberg – Magnussen – Bottas – Tsunoda – Sargeant

SQ2

Verstappen gaat meteen voor paars – paars – paars. Dat is niet gek want hij is de eerste op de baan, doch al snel blijkt dat Ferrari niet sneller onderweg is met beide coureurs. LEC en SAI zijn wel sneller dan PER, die weer zes tienden toegeeft op VER. Bij de tweede poging van Max zien we echter een zeldzaam voutje van de megaheld. Max doet een 360 en vervolgt zijn weg. Het blijft voor nu allemaal zonder erg. Maar je wil dit natuurlijk niet want voordat je het weet is er weer een vloer kapot over een kerbstone of iets dergelijks.

Albonio gaat in de slotfase naar P10. Ging hij over de witte lijn heen? Kennelijk net niet. Ricciardo bijt zich zodoende stuk op SQ2, hij is andermaal de nummer 11. Aston Martin heeft de pees ondertussen ook niet meer. Het loopt allemaal niet op rolletjes bij team groen. Gisteren leek de organisatie van de race al vooruit te lopen op zaken door Drugovich af te beelden op bilboards in plaats van Lance Vance Dance. Het bleek wat voorbarig, maar ook vandaag lukt het weer niet echt bij het hele team noch bij de Canadees.

Om eerlijk te zijn voor de bemiddelde F3 kampioen: het lijkt dit keer alsof er iets mis is met de remmen van zijn auto. Gisteren had hij daar ook al last van. De auto blokkeert aan de achterkant en daardoor mist Stroll zijn rempunt. De twaalfde plek van ALO laat zien dat heel veel meer dan P14 er sowieso niet in had gezeten. Maar de richting waar het team opgaat moet het team zorgen baren.

De afvallers: Ricciardo – Alonso – Ocon – Stroll – Zhou

SQ3

Verstappen is weer de eerste op de baan. De RB19 beweegt nerveus over het hobbelige circuit. Misschien is dat ook wel de reden dat Red Bull het ietsje moeilijker heeft. De RB19 is het meest effectief op gladde banen. Norris laat een tiende liggen op Max, maar Leclerc rijdt een paarse tweede sector. De Monegask komt op de meet echter 55 duizendsten tekort. Piastri, Sainz en Perez kunnen hun kopmannen allen niet volgen.

Hamilton komt nog wel dichtbij, tot op 69 duizendsten van een seconde (noice). Maar de pole van Max is daarna niet meer in gevaar. Russell heeft het niet dit weekend en is zelfs de slechtste van de coureurs bij de vier snelste teams. Albon wint het duel met Gasly voor P9 en P10. Middernacht is de Sprint waar we ook weer verslag van zullen doen. Eens kijken of we iets kunnen leren over de reesssss pees.

De top 10 voor de start van de sprintrace van de GP van Amerika

1. VERSTAPPEN – Red Bull

2. Leclerc – Ferrari

3. Hamilton – Mercedes

4. Norris – McLaren

5. Piastri – McLaren

6. Sainz – Ferrari

7. Perez – Red Bull

8. Russell – Mercedes

9. Albon – Williams

8. Ocon – Alpine

9. Alonso – Aston Martin

10. Ocon – Alpine