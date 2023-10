Porsche houdt vast aan archaïsche plofmotor voor 911

De volgende facelift van de 911 komt steeds dichterbij. En daarmee ook een hybride 911. Maar een volledig elektrische versie van de legende, komt er vooralsnog niet.

De Porsche 911 is sinds 1963 het kloppend hart van Porsche. Zelfs een snood intern plan de Neun-Elfer te vervangen door de 928 heeft de legende niet kunnen afstoppen. Maar ja, wat blijft er nog over van de 911 als de verbrandingsmotor verdwijnt? Tot nu toe heeft er achterin altijd een zescilinder boxermotor gelegen. Behalve dan in de 912, maar dat was dan ook officieel geen 911.

Ooit maakte Porsche zelf een concept van een 911 met (Audi) V8-motor, maar dat kwam niet van de grond. Echter nu uitstootnormen steeds strenger worden, móet de 911 uiteindelijk wellicht ook voor de bijl. Als het aan Porsche ligt, wordt dat moment echter nog even opgeschoven naar de toekomst.

Hoewel de opvolgers van de 718 Boxster en Cayman pure EV’s zullen zijn, geldt dat niet voor de gelifte 992. Deze ‘992.2’ (Porsche zelf noemt de facelifts officieel niet zo) is al uitvoerig afgebeeld op spyshots en zal niet lang meer op zich laten wachten. Michael Steiner vertelt Motortrend het volgende:

The 911 will be, definitely, if at all, the last Porsche that will be electrified. The 911 should not get too heavy. So this is the reason we look more for performance-oriented solutions, and we have other cars for people who would like more electrification. We don’t see the need to just convert our icon into an electric car that has disadvantages in terms of overall raw performance.

Michael Steiner, geen familie van Michael Schumacher