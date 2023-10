Dodge Hellcat opvolger krijgt smeuïge zes-in-lijn

De supercharged V8 delft het spit, maar het is niet allemaal slecht nieuws. De Hellcat opvolger krijgt vermoedelijk een zes-in-lijn.

Machtig mooie verbrandingsmotoren gaan één voor één de weg van de dodo. Hier en daar kan nog wat gered worden. Zo heeft de nieuwste V12 Lambo toch weer een…V12. Met (een beetje) elektropower erbij om de verbruikscijfers langs de groene brigade te loodsen. Maar je houdt de downsizing niet tegen. De Ferrari 296 GTB heeft een V6 in plaats van een V8. De Mercedes C63 AMG heeft een amechtige vierpitter in plaats van een V8. En een BMW 760i heeft ook geen V12 meer.

De volgende blepper die voor de bijl gaat, is de Dodge HEMI V8. Een bonkige bulderaar die de laatste jaren voorzien van giga-Supercharger alles van Dodge en Jeep pijlsnel maakte. De Challenger en Charger zijn relikwieën uit een ander tijdsgewricht en juist daardoor extreem gaaf. Ze hebben het lang uitgezongen, maar de laatste uitloopmodellen staan nu echt in de showroom.

Er is sprake van dat er een nieuwe Charger en Challenger komen met ontzettend veel elektropower. Maar ja, dat is duur en het leuke van de modellen was nou juist altijd dat ze bereikbaar waren voor de reguliere bakker, slager, vertegenwoordiger en mid level sustainability adviseur die in zijn (m/v/i) vrije tijd geniet van de fijnere dingen in het leven. Misschien worden EV’s snel veel goedkoper, maar er is ook een potentiële ’tussenoplossing’.

Net als Mazda en Mercedes gaat Stellantis namelijk BMW achterna en komen ze op de proppen met een zes-in-lijn. Deze magische woordcombinatie maakt het benzinehoofd gelukkig: intrinsiek trllingsvrije loop, mooi geluid, genoeg power…dik spul. De unit van Stellantis is 3.0 liter groot en er was al bekend dat er een versie komt met 400 pk en een versie met ruim 500 pk. Maar…Motor1 denkt te weten dat er ook een nóg sterkere versie komt van de Hurricane I6. Een versie die enigszins geloofwaardig zou kunnen doorgaan als ‘opvolger’ van de Hellcat. De 707 pk zal hij niet halen, maar goed…misschien 600?

Overigens gaat de nieuwe I6 de Pentastar V6 niet geheel vervangen. Die laatste wordt geëlektrificeerd. De Pentatstar speelt op de Europese markt geen grote rol. Enkele onderdelen ervan vind je ook terug in de Maserati Ghibli en Levante. In ‘Murica is het echter een belachelijk succes. Stellantis gaat dus hoe dan ook nog even door met de ICE’s. Waarvan akte.