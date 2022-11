Donkergroene 911 GT2 RS is sneller dan een Veyron

Alleen niet op de sprint, maar boven de 100 km/u ongetwijfeld wel is deze donkergroene 911 GT2 een stuk rapper.

Er zijn onnoemelijk veel smaakjes van de Porsche 911. Van de 911 Targa 4 GTS tot de Carrera Cabriolet of de GT3 RS. Het kan alle kanten op. De 911 die bovenaan de voedselketen staat, is de Porsche 911 GT2 RS. Dat is in feite een 911 GT3 met een opgevoerde motor uit de 911 Turbo en enkel achterwielaandrijving.

Wouter heeft in beide generaties gereden en eigenlijk hadden we in geen van de gevallen het gevoel dat @Wouter meer vermogen wenste. Dat is gek, want normaal belt hij al halverwege de rijtest dat de auto in kwestie beter zou worden van 100 pk extra. Of 200 pk. Maar bij de GT2 RS had onze razende reporter dat gevoel niet.

Donkergroene GT2 RS

Dat wil niet zeggen dat het technisch gezien niet mogelijk is. Ook een 911 GT2 RS biedt ruimte voor meer. We zien dat niet veel gebeuren, want de GT2 RS is naast een monster ook een collector’s item.

Die ga je niet tsjoeneren. Hooguit met de spulletjes van Manthey Racing, maar die hebben alleen aerodynamische attributen en vinden het vermogen meer dan zat.

Bij Manhart denken ze dat meer wel een goed idee is. De afdeling van Manhart in het Midden-Oosten heeft zich uitgeleefd op een donkergroene 911 GT2 RS. Natuurlijk is het smaakafhankelijk, maar wat staat een keurige en relatief zeldzame kleur goed op zo’n auto.

De auto is voorzien van vleugels, enorme wielen, grote uitlaten en flinke luchtinlaten: iedereen ziet wel dat deze auto snel is. Daar heb je geen fel kleurtje voor nodig.

1.050 Nm aan koppel!

En snel is deze auto! De tuner uit Wuppertal heeft namelijk groots uitgepakt. Zo is er een setje TTH 1000-turbo’s op geschroefd, die aanzienlijk groter zijn dan de standaardföhns. Voor een betere temperatuurhuishouding is er een grotere intercooler. Verder zijn er downpipes van Kline Innovation en 200-cels sportkats van HJS.

Manhart zegt erbij dat de laatste twee items alleen voor export mogelijk zijn. Het resultaat? 945 pk en 1.050 Nm. Dat is bijna evenveel vermogen als een Bugatti Veyron heeft, terwijl de 911 aanzienlijk lichter is.

Qua uiterlijk wordt deze donkergroene 911 GT2 RS voorzien van wat gouden stickers. Tevens zijn er een hoop koolstofvezel versieringen van DB Carbon. Denk aan een voorspoiler, luchtinlaat, diffusor en sideskirts. Ook is het onderstel aangepast, maar zeggen ze niet precies wat er veranderd is. In het interieur beperkt Manhart zich tot een een setje vloermatten. Ook mooi.

Check hier de rijtest met de 911 GT2 RS (991):

En wij zijn in een goede bui, check hier de rijtest met de 911 GT2 RS (997)

Meer lezen? Dit hebben de Nederlandse 911 GT2 RS’en gekost!