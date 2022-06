Deze 5 landen krabbelen terug van EU-akkoord ICE-ban

De 5 landen krabbelen nu al terug van de plannen die nog niet eens in de wet zijn vastgelegd.

Het is bekend dat de verbrandingsmotor binnenkort verboden is. Zo’n rijdend milieudelict is natuurlijk het automobiele equivalent van een peuter reanimeren met een pakje Zware Van Nelle. Het scheelt natuurlijk een beetje per land wanneer de omslag wordt gemaakt. In veel landen geldt 2035. Sommige landen die wat minder ontwikkeld zijn (en nog een verbod op abortus erop na houden) zoals de VS willen langer eraan vasthouden: 2040.

Het is natuurlijk wel handig dat we dit ‘met zijn allen’ doen. Daarom is er gelukkig de EU dit soort situaties perfect voor ons oplost. Daar hebben Timmermans, Verhofstadt en andere mensen gezorgd dat we in 2035 van de auto met plofmotor af zijn. Dan mag deze niet meer verkocht worden.

5 landen krabbelen terug van besluit

Uiteraard is Nederland het schoonste jongetje van de klas. Wij stoppen er al vijf jaar eerder mee. Hoe ze producten met EU-goedkeuring willen gaan weigeren in een EU-land valt nog te bezien. Aan de andere kant: als de pro-refenda partijen referenda afschaffen weet je het sowieso niet meer. Maar waar wij Hollanders superschoon bezig zijn (als die boeren tenminste zichzelf laten omscholen tot administratief medewerker), zijn er ook landen waar het er anders aan toegaat.

Want Bulgarije, Italië, Portugal, Roemenië en Slovakije hebben al aangegeven er géén zin in te hebben en de doelstellingen níet te kunnen halen. In plaats daarvan vragen ze om een uitzondering. Het voorstel is dat deze vijf landen de verkoop van auto’s met plofmotor terugbrengen met 90%. Dit betekent dat slechts 10% van de verkochte auto’s tussen 2035 en 2040 nog een verbrandingsmotor mag hebben. De rest moet elektrisch of waterstof zijn.

Duitsland stiekem ook niet

Voor alle duidelijkheid, de EU heeft vorig jaar het voorstel gedaan om in 2035 de verkoop van auto’s met ‘emotie’ te verbieden. Dat voorstel is enkele weken geleden pas aangenomen. Echter, er is nog geen wetgeving of andere regelgeving ingegaan. Men gaat ervan uit dat dat later dit jaar nog gaat gebeuren.

In Duitsland is de Minster van Financiën het er ook niet mee eens trouwens, aldus Politico. Volgens hem is het plan compleet verkeerd. Opvallend genoeg vanuit de politiek en niet vanuit de autobranche zelf. De Duitse automerken zetten namelijk flinke stappen op weg naar elektrificatie van hun modelgamma.

