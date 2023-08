Ziggo op Pole Position om Viaplay te doen vergeten

Volgens Christ Woerts is het duidelijk dat Ziggo de rechten bij Viaplay wegkaapt.

Nu het Formule 1-seizoen niet zo heel erg spannend is (understatement), moeten we het hebben van alles dat er omheen gebeurt. Zo krijgen we straks weer het Silly Season waarbij collega’s weten dat ze hun laatste races rijden en ze vervangen worden door vers bloed (of wéér door Nico Hülkenberg).

Of wat dacht je van de budgetcap-overtredingen? Dat zal ook slechts alpenbries in een glas water worden, maar het is in elk geval íets van spanning. De dramatische soap die zich afspeelt bij Alpine? Nope, het meest bijzonder voor ons Nederlanders is wie de uitzendrechten heeft.

Ziggo in onderhandeling met Viaplay

Zoals bekend zijn op dit moment de onderhandeling in volle gang. Viaplay heeft net voor een hele hoop euro’s de rechten binnengehaald. En ondanks dat ze het hier in Nederland goed doen, gaat het wereldwijd niet denderend. Integendeel. dus de geruchten gingen al langer at Viaplay niet zo fanatiek de onderhandelingen ingaan als een paar jaar geleden.

Volgens sport-marketeer en Porsche Taycan-bestuurd Chris Woerts is Ziggo nu de grootste kanshebber. Dat meldt hij aan het Leidsch Dagblad. Als dit gebeurt, is het niet zo dat ze direct de uitzendrechten binnen hebben. Het gaat namelijk om de uitzendrechten vanaf 2024. Dus wat de uitkomst ook is, de komende races gaan nog gewoon via Viaplay.

Formule 1 wel succesvol bij NENT

Het zou goed nieuws zijn voor de fans van Olav Mol en Jack Plooij (wie kent ‘m niet). Die staan nu op een zijspoor. Je kan de horen beluisteren via de Belgische variant van Grand Prix Radio en je ziet ze geregeld voorbij komen in het Ziggo Café. Het lijkt dan ook een vrij logische aanname dat mocht Ziggo de rechten terughalen, die twee zo aan het werk kunnen.

Ondanks dat Ziggo dus volgens Woerts op pole position staat, is het niet 100% zeker natuurlijk. Ook voor Ziggo zijn de TV-rechten alsnog een hele hoop geld, ook als Viaplay niet mee biedt (de uitzendrechten zijn namelijk duurder geworden de afgelopen jaren). Daarnaast gaan er geruchten dat Viaplay via externe investeringsgroepen gesteund wordt. Ondanks dat het moederbedrijf (NENT) het heel erg zwaar heeft, is de F1-tak wel winstgevend en stijgen daar de abonnee’s.

Met dank aan Eline voor de tip!