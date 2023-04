Benzinedief ontsnapte aan politie door deze truc

Lekker voor 15.000 euro tanken en niet betalen. Deze benzinedief deed het door een handige truc toe te passen.

We betalen ons scheel aan benzinekosten. De prijzen zijn wat gedaald, maar toch blijft het gewoon duur. Een 35-jarige benzinedief heeft hier handig op ingespeeld, door meer dan 150 keer te tanken zonder te betalen om vervolgens de brandstof te verpatsen.

Benzinedief gebruikt handige truc

De dief reed de benzine niet zelf op. Nee, hij heeft er een handeltje van gemaakt. Hij gooide niet alleen zijn eigen auto vol, maar ook wat grote jerrycans. De benzine werd niet afgerekend, maar verkocht op de zwarte markt. De man deed dit om zijn cocaïneverslaving te betalen. Hij rekende een schappelijk prijsje van 1 euro per liter. Tsja, dat scheelt nogal wat op een volle tank tegenwoordig.

Hij tankte in de regio Rotterdam. Verschillende tankstations werden door hem gedupeerd in onder andere Rhoon, Schiedam, Vlaardingen, Barendrecht en Maassluis. In Barendrecht is hij zelfs 20 keer geweest! Overal werd hij natuurlijk gefilmd door de camera’s van het tankstation, maar ze konden hem niet pakken. Dit kwam omdat hij gebruik maakte van valse nummerborden. Dan is een dief lastig op te sporen.

Kentekenplaat

Dit kon hij dus volhouden, omdat hij gebruik maakte van valse (gestolen) kentekenplaten. Vanaf februari 2022 tot begin dit jaar heeft hij dit trucje uitgevoerd, totdat hij een keer met zijn eigen platen ging tanken (stom!). Hij heeft de kentekenplaten via via gekregen via een kennisje. Overigens, kentekenplaten zijn makkelijk van auto’s af te schroeven, maak ze dus altijd vast met popnagels. Dat kan veel ellende voorkomen.

Sommige tankstations bleven achter met rekeningen van 400 euro per keer. Nu de dief gepakt is, gaan ze natuurlijk proberen om de schade te verhalen op hem.

Bron: AD