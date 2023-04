Autoblog Spot van de Week: Porsche 992 Sport Classic

Deze 911 kost bijna vier ton, maar dan heb je ook wat.

We hebben ze even geteld: van de 992 zijn er inmiddels 26 varianten. Dit zijn stuk voor stuk gave auto’s, maar de Sport Classic is misschien wel de gaafste van allemaal. Is het de snelste 992? Nee. Is het de meest opvallende 992? Ook niet. Maar hij klopt helemaal.

Allereerst qua design: de Sport Classic heeft geen ontsierende spoilers en luchtinlaten, maar oogt wel heerlijk dik met de brede heupen en de ducktail. Porsche heeft overigens wel wat moeite moeten doen om het design clean te houden: er moest een alternatieve luchtinlaat onder de achterspoiler geplaatst worden.

Dat heeft weer alles te maken met het feit dat de Sport Classic in de basis een Turbo S is. Er zijn echter twee belangrijke verschillen: de Sport Classic heeft puur achterwielaandrijving én een handbak. Dat laatste is op de 911 Turbo niet meer mogelijk sinds de 997.

Vanwege die handbak heeft Porsche het vermogen en koppel iets terug moeten schroeven. In plaats van 580 pk heeft de Sport Classic 550 pk. Het koppel ging van 750 Nm naar 600 Nm. Wat ook meer dan genoeg is voor een achterwielaandrijver.

Inmiddels hebben de eerste Nederlandse eigenaren hun Sport Classic in ontvangst mogen nemen. Sterker nog: er staan al 13 exemplaren op kenteken. Heel veel meer zullen er niet bij komen, want de totale oplage is beperkt tot 1.250 stuks.

Het overgrote gedeelte van de Nederlandse Sport Classics is uitgevoerd in grijs, maar deze eigenaar koos voor iets anders: Smyrna Green. Deze PTS-kleur, afkomstig van de 356, maakt de Sport Classic nóg lekkerder.

Het maakt dit exemplaar tevens de duurste Sport Classic van Nederland, met een prijskaartje van bijna vier ton. Om precies te zien kostte deze auto €397.417. Veelspotter @justawheelchairguy kwam deze auto tegen in Enschede en pakt hiermee de Spot van de Week.

Volgende week zondag is er weer een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook iets leuks, speciaals of opvallends tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

Bekijk alle foto’s van de Sport Classic op Autoblog Spots!