Ultieme GT is in feite de nieuwe Panamera Coupé

En we willen toch allemaal een ultieme GT voor de deur hebben?

Elke dag missen we de Porsche 928. Sinds deze schitterende 2+2 uit productie is gegaan (in 1995), is er eigenlijk niets geweest dat er op lijkt. Een GT voor de lange afstanden, waarmee je ook nog een paar bochten kunt nemen. Maar eigenlijk is de moderne 928 er natuurlijk wel in de vorm van de Bentley Continental GT.

De huidige generatie staat op het MSB-platform van de Volkswagen Group. Dat wordt op dit moment alleen door Porsche gebruikt voor de Panamera. Dus in feite is de Continental GT een Panamera Coupé waar we al zo lang op wachten.

Ultieme GT

Op zich hoeven we op dat front niet heel erg veel te verwachten, want er zijn een hoop 911-uitvoeringen die dat stukje markt beslaan, maar de Continental GT is er gelukkig nog wel. Sterker nog, er is een nieuwe op komst! Bij het huidige model is het motorengamma ietsje uitgekleed, zo is de V8 niet meer leverbaar en de W12 heel beperkt. Bentley blijft de Continental GT gelukkig beetje bij beetje verbeteren (net als Porsche destijds met de 928, maar dat terzijde).

Het belangrijkste nieuwsfeit is het vermogen van de nieuwe Continental GT. Dat wordt namelijk krankzinnig. De Britse fabrikant lekt telkens wat gegevens en die van vandaag zijn ultra-smeuïg. De V8 wordt weliswaar met pensioen gestuurd, maar in plaats daarvan is er een V8 met elektromotor. Kijk, dat is nog eens attent. Dit zorgt voor een enorm hoog systeemvermogen: 771 pk! Of eigenlijk 782 pk, want het betreft 771 BHP. Ook het koppel van 1.000 Nm mag er zijn.

Goed nieuws voor ons Nederlanders!

Voor ons Nederlanders is het extreem goed nieuws. Want dankzij een elektrische acteiradius van zo’n 80 km, kan de auto de WLTP grotendeels elektrisch doorlopen. Dat betekent een veel lagere gemiddelde CO2-uitstoot en dat scheelt duizenden euro’s aan BPM.

Bentley heeft het zelf over een compleet nieuwe Continental GT, maar dat lijkt ons sterk. Qua styling zullen er enkele Batur-invloeden gebruikt worden, maar de hardpoints lijken gelijk te zijn. Dat is ook niet vreemd, want in feite is de huidige nieuwe Panamera een stevige facelift.

Mocht je zo’n toffe Britse Panamera Coupé wensen hebben we goed nieuws voor je, want het model staat al te trappelen. Logisch, de laatste Continental met V8 wordt nu ongeveer uitgeleverd. In juni dit jaar (over twee weekjes dus) staat de coupé op de planning.