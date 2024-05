Eindelijk is de 8 Serie zoals ‘ie had moeten zijn

De BMW 8 Serie is zo helemaal af.

Het was samen met de Mercedes-Benz SL (R129) hét Duitse paradepaardje van de jaren ’90: de BMW 8 Serie van de E31-generatie. Deze Teutoonse hoogstandjes kon je krijgen met de laatste stand der techniek, de meest gecompliceerde electronica en enorm dikke twaalfcilinders. In die tijd was er eigenlijk niets beter te krijgen. Porsche en Ferrari waren in de jaren ’90 bij lange na niet zo goed als ze nu zijn ten opzichte van de concurrentie.

Dat wil niet zeggen dat een BMW 8 Serie anno 2024 ‘goed’ is. Het is machtig en legendarisch, maar na 30 jaar zijn er wel wat tekortkomingen. De motoren (acht- en twaalfcilinders) zijn gaaf, maar niet echt krachtig.

299 pk voor een twaalfcilinder is bijvoorbeeld wel héél erg weinig. Ook is de auto rijdynamisch geen wonder: meer een zompige boot dan een competente bochtenridder.

Manhart MH8 5.0 V8 Limited

Eerlijk is eerlijk: BMW wilde de ultieme Autobahncruiser en dat is het absoluut. Bij Manhart hebben ze het palet van talenten uitgebreid met hun visie op de 8 Serie. Ja, een Duitse tuner die een Duitse youngtimer zeer stevig onder handen neemt. Ze noemen het de Manhart MH8 5.0 V8 Limited.

De basis van de motor is niet een V8 uit de 840, maar de S62B50 uit de BMW M5 van de E39-generatie. Eigenlijk smokkelt Manhart iets met de naam, want het is een 4.9 liter V8. Deze is vervolgens onder handen genomen door Manhart waardoor deze 420 pk levert, standaard zijn dat 400 Pferden. De MH8 5.0 V8 Limited heeft dus 134 pk meer dan een 840i, 121 pk meer dan een vroege 850i en alsnog 39 pk meer dan de 850 CSI.

lange lijst modificaties

Net als die laatste heeft de MH8 5.0 V8 Limited een handbak met zes voorwaartse verzetten. Met verlagingsveren van H&R ligt de youngtimer op anabolen flink lager op de grond en dankzij de Bilstein B6-dempers (die iets korter zijn) rijd je niet constant op de bumpstops.

De wielen zijn flink groter. Standaard stond de 8 Serie op 16 inch wielen en dat was echt heel erg wat destijds. Ze zijn nu 20 inch (9×20 voor en 10,5×20 achter) met Continental Sport Contact 7-banden.

Om het vermogen te beteugelen is er ook een Manhart big brake kit met vier zuigers en 340 mm-schijven. Verder zijn er nog de nodige cosmetische verfraaingen, zowel bij het exterieur als interieur. Manhart gaat er 5 stuks van bouwen tegen een prijs van 149.000 euro.

Het is niet de eerste keer dat ze bij Manhart een klassieker onderhanden nemen. Ook voor een oude BMW 2002 of Lancia Delta Integrale draaien ze hun hand niet om.

Toch liever een standaard 8 Serie, check dan deze schitterende 850i en eveneens schitterende @wouter:

