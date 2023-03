Duitsers steken middelvinger op: willen meer brandstofauto’s

Lachen met die Duitsers. We moeten juist meer elektrisch of hybride rijden, maar wat doen ze? Brandstofauto’s kopen.

Afgelopen weken schreven we onze vingers krom over die eigenwijze Duitsers. Ze waren het niet eens met de Europese Unie over het verbod betreffende brandstofauto’s. Daar zijn ze dan ook als winnaar uit de bus gekomen en de wetgeving is aangepast. Nu blijkt dat onze buren tevens weer meer brandstofauto’s willen kopen.

Duitsers kopen meer brandstofauto’s

Benzineauto’s winnen weer aan populariteit bij de Duitsers. Dit terwijl beleidsmakers juist willen dat we massaal aan de stekker gaan. Of in ieder geval op z’n minst hybride rijden. Nou, dat lukt niet echt, want de populariteit is tanende. Hier is namelijk een onderzoek naar verricht door opiniepeiler Forsa. Daaruit blijkt dat 30 procent het liefste een auto met een benzinemotor zou willen kopen. Vorig jaar was dit nog 22 procent.

Hiernaast daalde juist de populariteit van hybride auto’s naar 15 procent (was 18 procent) en die van elektrische auto’s naar 16 procent. Voor elektrische auto’s daalde dit maar heel licht.

Milieuvoordelen

De Duitsers twijfelen met name aan het nut van een elektrische auto: heeft het nou echt die milieuvoordelen die we voorgeschoteld krijgen? Steeds minder mensen geloven erin. Zeker omdat het duidelijker wordt dat accu’s voor aanzienlijke milieuschade zorgen. En dat we dat nog geeneens volledig inzichtelijk hebben.

Nog maar 39 procent van de Duitsers in het onderzoek zou ooit nog een elektrische auto overwegen, dat is een daling van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Als een dergelijke daling voortzet, dan kan het rap gaan.

Laadinfrastructuur

Duitsland is natuurlijk een veel groter land dan Nederland. De laadinfrastructuur is daar niet zoals in ons land. Veel Duitsers vinden een elektrische auto geen alternatief, omdat er te weinig laadpunten zijn en het bereik te gering. Tel daarbij op dat een brandstofauto over het algemeen goedkoper is om aan te schaffen en dan zijn de resultaten uit dit onderzoek vrij logisch.

Volg jij de Duitsers in hun mening over brandstofauto’s en ben je ook steeds kritischer aan het worden over EV’s? Laat het ons weten in de comments.