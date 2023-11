Unieke Alfa Romeo 75 moet 155.000 euro opbrengen

Hahahahahahahahaha! Hahahahahahaha! Deze unieke Alfa Romeo werkt op de lachspieren.

Ware schoonheid zit van binnen. Althans, dat zet mijn zwager altijd. Begrijpelijk want mijn zus is niet echt visueel prikkelend, om het maar zachtjes uit te drukken. Tussen berenklauwen naar binnen prakken en soapseries kijken hebben ze het toch voor elkaar gekregen enkele kinderen te produceren. Dus zelfs bij iets onooglijks zijn er mensen die dat dus weer wel kunnen waarderen.

Ondergetekende moest daar namelijk aan denken bij het zien van deze speciale Alfa Romeo. Meestal is een Alfa Romeo een auto die op zijn minst het netvlies tevreden stelt, maar daar is in dit geval geen sprake van.

Het is een product van Castagna en ze hebben een welhaast unieke Alfa Romeo gemaakt. Het leuke van dat Italiaanse designhuis is dat ze lak hebben aan conventies.

Unieke Alfa Romeo

De auto heet ‘Vittoria’ en werd getoond op de Salon van Genève in 1995. De basis voor dit monster is de Alfa Romeo 75. Inderdaad, dezelfde basis als de Il Monstro, de Alfa Romeo S.Z.. Die auto staat bekend om zijn bizarre looks en deze variant van Carrozzeria Castagna doet er een schep bovenop.

We begrijpen dat smaak subjectief is. En men wel niet zozeer een ‘mooie’ auto, maar eentje die opvalt of overduidelijk nieuw is. Mooie auto’s zijn al jarenlang lastig te slijten. Maar dat gezegd hebbende, dit ziet eruit als een project van Leepu. En waar het bij de beroemde Indiase petrolhead gaat om maximale fun, is dit een product van een Italiaans designhuis. Ja, het is origineel. Maar ja, is dat een reden om het te doen? Er is geen detail, geen lijn of proportie dat fraai is. Het is allemaal lelijk. Echt alles.

155 mille: hahahahaha!

Omdat de auto gebaseerd is op een 75, is de Vittoria straatlegaal. De achterwielaangedreven coupé heeft een Busso V6 onder de bizarre motorkap liggen die de achterwielen aandrijft. Dus je kan er mee rijden. Waarom je dat zou moeten doen, geen idee. Mensen zouden je namelijk kunnen zien. Daarom is er in de afgelopen jaren ook nauwelijks mee gereden.

Het bizarre schepsel wordt binnenkort geveild via Car & Classic. Volgens hen moet de auto zo’n 125.000 en 135.000 pond opbrengen. Omgerekend 143 tot 155 mille. Hahahahaha! We zijn benieuwd wie dat ervoor over gaat hebben. Een paar jaar geleden moest exact deze auto nog twee ton opbrengen, overigens. Dus de verwachtingen worden al bijgesteld. Je kan de advertentie hier bekijken!