Unieke Ferrari “Mondial” kost slechts 160.000 euro!

Dit kan zomaar eens de lelijkste replica zijn die je ooit zult zien.

Zelden komen we een auto tegen waarover zó weinig informatie beschikbaar is, maar vandaag hebben we er weer eentje aan de haak. Het apparaat in kwestie wordt geadverteerd als een Ferrari, maar is dit overduidelijk niet. Wat het wel is, daarover kunnen we slechts speculeren. Wel kunnen we met enige zekerheid zeggen dat het schepsel zeer zeker geen 160.000 euro waard is. Althans, niet in dit universum.

Het lijkt erop dat het hier gaat om een project dat door de verkoper zelf is gebouwd. Waarop het moet lijken? Wij hebben werkelijk waar geen idee. De constructie mag dan de naam van de Ferrari Mondial dragen, qua vorm komt hij niet eens in de buurt van de strak gelijnde sportauto uit de jaren ’80. De logo’s, de velgen en het afgrijselijke interieur kunnen daar geen verandering in brengen.

Wellicht dat hetgeen onder het wanstaltige koetswerk voor enige verklaring in deze zaak kan zorgen. Technisch gezien bestaat er een kans dat het project is gebaseerd op een Mondial uit 1993. Hoewel de informatie in de advertentie bijzonder marginaal is, wordt dit bouwjaar vernoemd. Het is onwaarschijnlijk dat de basis inderdaad een Mondial is, maar niet onmogelijk.

Wel zien we dat er in de constructie een heuse Ferrari-motor ligt. Voor de continuïteit gaan we er maar van uit dat het gaat om de 300 pk sterke 3,4-liter V8 uit de Mondial T. Volgens de advertentie heeft de zogenaamde ‘EB Million’ precies zoveel vermogen en het cijfer komt overeen met de achtcilinder uit de Ferrari, dus tel ‘m maar op. Neem de bewering overigens wel met een korrel zout, aangezien de auto – evenals de advertentie en de foto’s – gemaakt lijkt te zijn door een verwarde digibeet.