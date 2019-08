Hier kun je de Supra krijgen zoals Toyota ‘m had moeten maken

In Groot-Brittannië weten ze wel van wanten.

In een wereld waar BMW zijn kleine sedan levert met ruim 400 pk, durven we het best zonde te noemen dat Toyota heeft besloten de nieuwe Supra niet meer vermogen mee te geven. De sportwagen, die technisch verwant is aan de BMW Z4, heeft fabriek af 340 pk. Een respectabel getal dat volgens Toyota ruim voldoende is, maar het is zeker dat er meer in zit.

Dit bewijst Litchfield deze week met een update over zijn werkzaamheden aan de Toyota Supra. Het Britse tuningsbedrijf heeft zijn eerste upgrades aangekondigd en die zijn zeker niet mis. Het voornaamste feit: de drieliter zescilinder is opgewaardeerd met ongeveer 100 pk. Hiermee stopt Litchfield de prestatiecijfers van de Toyota Supra flink in de lift. Wie zijn Supra langsbrengt bij de Britten, gaat naar huis met een 425 pk sterke Supra. Het koppel stijgt van 500 naar 600 Nm.

Dit is niet het enige dat Litchfield met de Supra heeft gedaan. Zo heeft het bedrijf eveneens uitgeprobeerd wat verschillende uitlaten voor werking hebben. Litchfield heeft o.a. systemen van Milltek en Akrapovic onder de Supra gegooid. In beide gevallen smaakt het naar meer, zeker in combinatie met de ECU-upgrade.

Tenslotte heeft Litchfield nog gewerkt aan een koelingspakket, voor eigenaren die hun Supra wel eens voor een trackday willen gebruiken. De bevindingen zijn overwegend positief: volgens de tuner zijn de temperaturen van de motor en versnellingsbak na de upgrade dramatisch lager. Nieuwe dempers van Bilstein of KW moeten de auto een betere wegligging geven.

