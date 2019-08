Red Bull houdt concurrentie achter zich in verregende VT2

Het zegt echter bijzonder weinig over de rest van het weekend.

In de eerste vrije training hadden de teams door een kleine regenbui al problemen met het afwerken van hun programma’s. In de tweede vrije training verslechterde het weer dusdanig dat de teams slechts een fractie van de sessie konden gebruiken om representatieve tijden te rijden. In dit gedeelte wist Red Bull zijn slag te slaan: Pierre Gasly reed de snelste tijd en eindigde voor Max Verstappen, die wederom een tweede positie greep.

Aan het begin van de tweede sessie was het direct raak. Ondanks dat de baan niet volledig was opgedroogd zagen we iedereen op droog-weer-rubber het asfalt op gaan. Alexander Albon, die in Duitsland nog zijn beste resultaat van het seizoen noteerde met een bewonderenswaardige P6, zoekt te vroeg de limiet op, met alle gevolgen van dien. In de laatste bocht kust hij het gras, verliest hij de controle over zijn Toro Rosso en botst hij zijwaarts tegen de bandenstapel.

A nasty impact for Alex Albon 😟 He lost control on Turn 14 at the beginning of FP2, in tricky conditions at the Hungaroring#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/i8Utvrq89t — Formula 1 (@F1) August 2, 2019

De hierop volgende rode vlag om de rotzooi van het incident op te ruimen vergrootte de haast van de teams nog verder. De regen kwam alsmaar dichterbij, wat betekende dat de coureurs amper tijd hadden een representatieve rondetijd te neer te zetten.

Wat volgde was een ietwat chaotische sprintrace om zoveel mogelijk data te vergaren op de droog-weer-banden. Bottas, die met zijn nieuwe motor nu wel in actie kon komen, was de eerste die een snelle tijd vestigde. Al gauw werd de Fin overtroffen door teamgenoot Hamilton. De Brit moest op zijn beurt weer de beide Red Bulls voor zich dulden, toen deze eenmaal hun korte stints hadden afgewerkt. Ferrari kwam er wederom niet aan te pas. Sebastian Vettel kwam bijvoorbeeld niet verder dan een miserabele P13. Gelukkig zullen er in de loop van het weekend nog genoeg kansen liggen om te benutten.

In de natte omstandigheden wisten middenvelders als Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen wel weer hun kans te pakken. Nico Hulkenberg, Antonion Giovinazzi en Daniil Kvyat completeren de top tien.

Spanning

Het gebrek aan nuttige trainingsuren zal de sensatie dit raceweekend ongetwijfeld vergroten. Hierdoor hebben de teams immers minder tijd een goede set-up te vinden voor hun auto’s, wat geluksvogels en uitblinkers in de kaarten speelt. Mogelijk zien we zondag als gevolg een paar spectaculaire resultaten.

Als het regent in de kwalificatie en de race – iets dat volgens de weersvoorspellingen zeer goed mogelijk is – dan zijn de kansen uiteraard voor iedereen gelijk. Regenhelden als Verstappen, een gezonde Hamilton, Vettel, Raikkonen en zelfs Stroll zullen zich in de handen wrijven bij dit vooruitzicht.

De volledige uitslag

1. Pierre Gasly – 1:17.854

2. Max Verstappen – 1:17.909

3. Lewis Hamilton- 1:17.995

4. Valtteri Bottas – 1:18.184

5. Daniel Ricciardo – 1:18.597

6. Kimi Räikkönen – 1:18.682

7. Charles Leclerc – 1:18.852

8. Nico Hulkenberg – 1:18.892

9. Antonio Giovinazzi – 1:18.909

10. Daniil Kvyat – 1:18.957

11. Romain Grosjean – 1:19.149

12. Kevin Magnussen – 1:19.178

13. Sebastian Vettel – 1:19.254

14. Carlos Sainz – 1:19.398

15. Sergio Perez – 1:19.721

16. Lance Stroll – 1:19.774

17. George Russell – 1:19.889

18. Lando Norris – 1:20.401

19. Robert Kubica – 1:20.439

20. Alexander Albon – geen tijd