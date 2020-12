Autoblog advies: sportieve alleskunner voor 150.000 euro - Autoblog.nl

We hebben een lekker budget voor een snelle sportieve alleskunner waarmee je niet snel op een ronde wordt gezet.

Het gaat dit geval om Alexander. Normaal gesproken leest hij nooit Autoblog, maar toch kan hij wel (weer) wat advies uit Nederlandse hoek gebruiken. Ondanks het genereuze budget waarmee hij kan gaan shoppen, moet hij toch even een stapje terug doen. Op dit moment rijdt hij in een nieuw type Aston Martin V8 Vantage. Nice!

Hij is er erg blij mee, maar het is voor Alexander net even te hoog gegrepen. Daarbij bevalt de auto hem ook niet qua rijden. Hij is dus op zoek naar een auto die hem ondersteunt, die hem helpt om sneller te rijden. Geen puristische auto waarin hij alle kant van de weg op glibbert, maar een sportieve alleskunner waarin hij er beter uitziet dan dat hij is. Geen supercar waarmee één specifiek persoon wel snel is en hij niet. Nee, Alexander heeft logischerwijs liever een auto die hem ondersteunt en niet verrast.

Import

De auto kan in Europa gekocht worden. Het liefst een btw-auto. Aangezien Alexander voldoende in het buitenland (Monaco) verblijft, kan hij daar de auto op kenteken zetten. Dus geen Nederlandse belastingen met rare BPM donaties aan de lokale fiscus. Alexander heeft een Nederlandse collega die financieel moest onderduiken omdat de NL-fiscus wel heel erg hebberig is.

Gelukkig heeft Alexander van zijn moeder veel financiële adviezen meegekregen. Ondanks dat budget niet het allerbelangrijkste is, moet het niet te gek zijn. Zo rond de anderhalve ton heeft hij over voor een sportieve alleskunner waarmee hij dus ook in de regen gas kan geven .

De wensen en eisen van Alexander kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s Aston Martin V8 Vantage, Honda Civic Type-R Koop / Lease Koop Budget € 150.000 Jaarkilometrage Zakelijk zo’n 15.000, privé 10.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf Bedrijfswagen binnenkort inleveren, Gezinssamenstelling Hele familie, maar deze is voor mijzelf Voorkeur Sportieve alleskunner met launch control en stabiele wegligging No-go Renault, McLaren, Ferrari, Mercedes, Clio Williams, Alfa Romeo.

Nissan GT-R Nismo (R35)

€ 149.950

2017

16.000 km

Dit is de eerste auto die bij ons naar boven kwam drijven bij de term ‘sportieve alleskunner’. De Nismo GT-R is zo’n auto die onder alle omstandigheden ‘te snel’ aanvoelt. Remmen, bochten, heuvels: de Nismo GT-R verslindt ze. De Nissan is een auto die op de Autobahn, Nordschleife, dragstrip, autocross en slalom alles en iedereen de baas is. De Nismo-versie heeft meer downforce, een betere wegligging, stuurt nog makkelijker in en accelereert fractioneel beter. Zeker voor dit geld en de geleverde prestaties is deze sportieve alleskunner eigenlijk een waar koopje. Zeker hoe deze auto lanceert: je kan geen fout start meer maken, je haalt altijd al een paar voorliggers in bij de start (c.q. verkeerslicht).

Honda NSX

€145.000

2017

18.500 km

Misschien wel en van de meest miskende talenten in dit lijstje. De Honda NSX is een bijzondere sportwagen. De auto moet wel je smaak zijn. Ook moet je rijstijl aanpassen om het maximale uit deze auto te halen. Een hybride Honda met middenmotor is nu eenmaal een handvol. De NSX heeft als voordeel dat er drie elektromotoren aan boord zijn. Er zijn er twee aan de voorkant en die drijven elk een voorwiel aan. Met deze auto kun je dus daadwerkelijk aan ‘Torque Vectoring’ doen zonder dat de remmen het binnenste wiel afknijpen. Zodoende zijn de prestaties op een circuit erg indrukwekkend. Mocht je na het komende jaar het he-le-maal gehad hebben met Honda, kun je er altijd nog Acura-badges op plakken.

Porsche 911 Turbo S Coupé (991)

€ 148.950

2017

30.000 km

We weten het: is een uitgekauwde keuze, want de Porsche 911 zie je overal. Op het asfalt, op de boulevard, bij de Casino in Monaco, bij de betere nachtelijke groenteboer en in de racerij. Daar is ook een reden voor, want de Porsche 911 Turbo S doet uitstekend waarvoor deze bedoeld is. Ook hier is er wel degelijk een leercurve, maar anders dan in de Honda. Je kan vrij snel ontiegelijk hard met de Porsche 911 Turbo S. Daarmee is het een briljante sportieve alleskunner. Het is zo’n auto die je eigen tekortkomingen perfect kan camoufleren. Een ’S’ is overigens niet noodzakelijk, je kan sowieso het beste naar Ruf gaan voor een RT91-kit waarmee je 845 pk en 995 Nm hebt. Dan weet je zeker dat je elke Mercedes op het rechte stuk kan hebben.

Jaguar F-Type SVR 575

€ 129.950

2017

15.000 km

Het kan zijn dat je liever in stijl voor komt rijden en dat je dus wat meer ‘motorisch genoegen’ wenst. De NSX, Nismo en Porsche zijn uitstekende auto’s, maar vooral heel erg efficiënt en effectief. De V8 in de F-Type SVR is vooral een automobiele brulboei. De auto maakt een beter geluid dan hedendaagse Formule 1 of DTM auto. Het is privé dus minder rustig dan op kantoor. Gelukkig heeft de auto nu vierwielaandrijving, want met enkel achterwielaandrijving is het gewoonweg bijna niet te doen. De SVR is een tikkeltje fout, maar dat is juist goed. Een Jaguar mag, nee moet een beetje fout zijn. Mocht je familieleden hebben die de fiscus om te tuin leiden, is dit een perfecte auto om ermee weg te komen, want het is een Jaaaag.

Audi R8 Spyder V10 Plus

€ 145.000

2017

20.000 km

De Audi R8 is een sportwagen met een Audi-sausje, geen Audi met sportieve dressing. Dus geen A5 Coupé met mega veel vermogen, maar juist een dartel supercar. Toevallig ook met heel erg veel vermogen. 610 pk klinkt tegenwoordig niet als heel erg veel, maar is het wel. Zeker als je bedenkt dat een atmosferische V10 zorgt voor die paarden. Het interieur zit niet vol met drama, maar dat was ook niet de bedoeling. Dat is juist typisch en keurig Audi.

In het budget kun je kiezen uit bijzondere Special Editions van voor de facelift of normale versies van erna. In dit geval gaan we voor een pre-facelift in Spyder-uitvoering. Dan hoor je die V10 net even wat beter. Waarschijnlijk ook de betere investering, mocht je naar een jaartje nóg een demotie ontvangen. Kijk uit dat je geen RWS of RWD kiest, die hebben alleen achterwielaandrijving, waarmee je makkelijker door Boze Britten van de baan afgeduwd wordt.

Bentley Continental Supersport

€ 149.000

2016

45.000 km

De meest vreemde auto in dit lijstje is deze Bentley. Een klinkende naam, een torenhoog gewicht en sportieve aspiraties allemaal in een opzichtig pakketje. Zorg dat je de tweede serie hebt uit 2016. Die zij in alle opzichten beter. Deze generatie heeft een W12 motor met 710 pk, standaard! Daarmee kom je dus prima vooruit. Met het budget kun je net de eerste van de tweede serie aanschaffen. Ze schrijven enorm hard af, dus ga niet investeren in een te nieuw exemplaar. Dat gaat je te veel geld kosten. In de zoektocht naar een sportieve alleskunner ligt de nadruk meer op het feit dat ‘ie alles kan. Heel erg sportief is de auto niet, ondanks de supersportieve naam.

Lamborghini Huracán LP610-4 (LB724)

€ 147.500

50.000 km

2015

Een zeer onderschatte auto is deze Huracan. Volgens velen zou de auto veel te lief zijn. Het is maar hoe je er tegen aan kijkt. Een professionele coureur kan er redelijk mee uit de voeten en het wellicht saai noemen. Voor de gemiddelde sterveling is het alsnog ondergoed verschoon als je met ESP uitzet in herfstige omstandigheden (op winterbanden). De auto is natuurlijk identiek aan de Audi R8. Het karakter is wel behoorlijk anders. De Lamborghini heeft net even wat meer temperament, alhoewel het naar Lambo-maatstaven heel erg meevalt.

Brabus 850 S-Klasse Coupé (C217)

€129.000

2016

25.000 km

Ok, we moeten iets over het budget heen gaan, maar dat komt voornamelijk omdat er maar eentje te koop stond en die was nog vrij vers. Maar wellicht dat Alexander een goede oprot-premie heeft gehad. Allereerst: ja, het is in basis een Mercedes en dat stond op de no-go lijst (of andersom). Maar deze 850 staat als Brabus geregistreerd. De aanpassingen aan dit apparaat zijn dermate verregaand dat de auto net als een Ruf en Alpina zijn eigen chassisnummer heeft. De basis is de S63 AMG, dus met V8 en vierwielaandrijving. Deze auto is allesbehalve lichtvoetig, maar doet meer denken aan de Continental GT. Samen met de Bentley de beste keuze als je een dikke huid nodig hebt.

YOLO: Lamborghini Aventador LP700-4

€ 199.500

50.000 km

2013

Aanvankelijk wilde we een Ferrari FF aanraden. Maar Alexander wilde pertinent geen Ferrari. Ook bleek dat Ferrari heel erg weinig interesse had in Alexander. Die optie konden we dus laten varen. Als je iets beter je ontslag uitonderhandeld kun je ook kijken naar een échte Lamborghini: de Aventador! Ondanks de heldhaftige naam (‘LP700-4′) betreft het de instapper uit de range. Onder de twee ton vind je af en toe een exemplaar, meestal wat vroegere exemplaren met veel kilometers. Het is nog best een lastige auto om snel te rijden. De bak vergt gewenning en zo’n grote V12 is wat indrukwekkende dan een 1.6 V6’je met turbo. De ideale auto om even wat zelfvertrouwen te tanken.

