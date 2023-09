Update Audi Q4 moet zorgen voor meer emotie

De update voor de Audi Q4 is een zeer emotionele.

Emotie. Een ziel. Karakter. We zoeken dingen in een auto waarvoor je prima ook een hond kan nemen. Maar ja, die moet je uitlaten dus is een auto ietsje makkelijker. De term ‘emotie’ bij personenauto’s wordt vaak genoemd en is natuurlijk heel erg belangrijk. Als we alleen de ratio laten spreken, dan zouden we allemaal in een Dacia, Skoda of Toyota rijden. Gewoon heel verstandige auto’s.

Maar juist door die extra emotie betalen klanten graag meer. En als er een merk veel emotie losmaakt, is het Audi (net als andere premium merken). Ditmaal belooft Audi met de update voor de Q4 extra emotie in de vorm van meer rijplezier.

Dat bieden ze in dit geval door middel van betere prestaties, kortere laadtijden en grotere acteiradius. Dat klinkt als een win-win-win-situatie! Alle accupakketten beschikken over een 77 kWh-accupakket (82 kWh netto).

De chemische samenstelling van deze batterij is aangepast waardoor het nu mogelijk is om sneller te laden. Je bent 28 minuten kwijt om van 10 naar 80% te laden. Laden is voor de versies met achterwielaandrijving 135 kW.

Ga je voor een ‘quattro’, dan heb je nog een voordeel, want die kunnen tot 175 kW laden. De batterijen worden tot 80% geladen, om zo de accu een langer mee te laten gaan. Tevens worden de batterijen gekoeld.

Krachtiger en zuiniger

Naast de accu’s zijn ook de motoren ietsje aangepast. Zo is er een nieuwe ontwikkelde motor op de achteras die krachtiger én zuiniger is. In de ’45’-modellen levert deze 286 pk. Daarmee sprint je in 6,7 naar de 100 km/u. De quattro-versie snoept er nog een tiende van af. De echte krachtpatser is de Q4 e-tron 55.

Deze heeft 340 pk altijd vierwielaandrijving. Daarmee kun je in 5,4 naar de 100 km/u accelereren. Over topsnelheden hebben we het niet gehad, want die is in alle gevallen gelijk: 180 km/u.

Overigens is er meer goed nieuws. Audi meldt dat de met de update van de Q4 de auto ook daadwerkeklijk beter rijdt, niet alleen sneller. Dat is een fijne ontwikkeling. Zo is de besturing aangepast, deze is nu directer dan voorheen.

Ook is de afstemming van het onderstel herzien, waardoor de auto meer comfort biedt én leuker moet zijn om te rijden. We zijn heel erg benieuwd. Niet dat het huidige model niet goed rijdt, maar het is goed om te zien dat een fabrikant de focus ligt op comfort en handling dan enkel en alleen prestaties.

Mocht je nu een trouwe lezer zijn (dankjewel!) en je dit heel erg bekend voorkomen, dan is dat niet zo vreemd. Onlangs werden de aandrijflijnen van de Volkswagen ID.4 en ID.5 ook al vernieuwd en van de week passeerde de Skoda Enyaq iV de revue. In beide gevallen betrof het dezelfde getallen. De Audi

Dat is natuurlijk ook niet vreemd. Alledrie de auto’s staan op hetzelfde variant van het MEB-platform. Het enige familielid dat nu nog ontbreekt is de Cupra Tavascan. Deze auto is nog niet op de markt, dus zal bij lancering wel de nieuwe techniek automatisch meekrijgen.

