Update: Pagani Zonda 760LH, ex Lewis Hamilton, crashfoto

De Pagani Zonda 760LH heeft zware schade opgelopen bij een crash.

Update: Een Autoblog-lezer was toevallig op de plek des onheils toen het allemaal gebeurde. Eerst werd de lezer ingehaald door de Pagani. Daarna gebeurde de crash in de tunnel. De Autoblog-lezer heeft de crash zelf niet op beeld, maar wist wel bovenstaande foto te maken. “Auto is van de ene muur naar de andere muur gestuiterd”, aldus de inzender.

Heb je ook een goede tip of aanvulling? Het oorspronkelijke artikel staat hieronder.

Je kunt eenvoudig je moeder op pad sturen met een moderne Ferrari of Lamborghini. Goed, het is even uitleggen hoe de ‘lift’ werkt, maar voor de rest is het allemaal vrij vanzelfsprekend. Met alle nanny’s aan boord van deze supercars is het kinderspel de auto op de weg te houden. Tenzij je deze uitzet natuurlijk..

Pagani Zonda 760LH crash

Hoe anders is een Pagani Zonda. Een rauwe supercar, waarbij de bestuurder volledige verantwoordelijkheid draagt als het op rijden aankomt. Het listige karakter van de Zonda maakt het zeker geen auto voor iedereen. Als er dan een ongelukje heeft plaatsgevonden loopt het gauw in de papieren. In dit geval is de one-off Pagani Zonda 760LH betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval. En ja, dit is inderdaad de ex van Lewis Hamilton.

Hamilton verkocht zijn Pagani in 2021. De 760 is uitgerust met een 7.3 liter V12 van AMG. 760 pk, een handgeschakelde zesbak en de rest moet je zelf doen. Weet je de auto recht te houden op een lang stuk recht asfalt, dan is het mogelijk om een topsnelheid te halen van 350 km/u. Als je dat durft tenminste.

Het is niet de eerste keer dat de 760LH crasht. In 2015 was het Lewis Hamilton zelf die in Monaco een klein ongelukje had met de Pagani. Lewis reed tegen een stilstaande auto. Dit valt in het niet als je kijkt naar de schade die nu aan de auto is ontstaan na een pittige crash in Wales. De huidige eigenaar trapte naar het schijnt flink het gaspedaal in toen hij zich in een tunnel bevond. Begrijpelijk, die atmosferische V12 klinkt briljant.

Echter de achterbanden hadden andere plannen. De bestuurder verloor de macht over het stuur. De auto spinde en raakte daarbij de muur van diverse kanten. De ophanging is naar zijn grootje, net als diverse peperdure carbon onderdelen.

De bestuurder kwam volgens de berichten met de schrik vrij. Hopelijk kan de auto weer worden opgeknapt. Van de Pagani Zonda 760LH is er maar één. Het is niet voor te stellen dat deze supercar in de shredder verdwijnt, ook al zullen de reparatiekosten niet mals zijn.

Fotocredit: ethang.supercarphotographer via Instagram