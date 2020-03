Mansory Continental GT is de foutste cabrio van vandaag

Dat kunnen we met deze Mansory Continental GT nu al met zekerheid zeggen.

De Bentley Continental GT is nogal een smaak gevoelige auto. Als je bij het samenstellen net een paar verkeerde keuzes maakt, bestaat de kans dat de Britse Edelcabrio een beetje fout wordt. Dat is niet zozeer te wijten aan Bentley: dat zie je wel vaker bij dure auto’s. Zeker als je deze corpulente jongens een beetje ‘sportief’ wil maken.

Mansory

Bij Mansory doen ze daar niet zo heel erg moeilijk over. Daar gaan ze graag tot de grens en er ver overheen, als het even kan. Zo ook bij deze Mansory Continental GT. Want waarom zou je het niet breed laten hangen? Als je een getunede Bentley kan en wil rijden, dan mag de hele wereld dat toch zien? Je zou denken dat er bij een zwart exemplaar niet heel veel mis kan gaan, maar laat het geheel even op je inwerken.

LED-lampen

We beginnen met de bumpers. Die zijn te groot, te wijd en staan niet onder dit model. Toegegeven, mocht het je ding zijn: ga je gang. De splitter eronder en die LED-lampjes staan leuk op een Audi 80 Cabrio ui 1995 op Sloveense platen, maar niet op een nieuwe Bentley. De motorkap is eveneens een gedrocht. Niet alleen omdat luchtgeleiding zwaar overdreven is voor de (instap-)motor, maar met name omdat ‘ie van koolstofvezel is.

Loodzwaar

Een Bentley cabrio is loodzwaar van zichzelf: een koolstofvezel motorkap gaat daar niets aan veranderen. Alsof mijn zus na 6 kilo spareribs en 1 liter knoflooksaus óók een kiwi gaat eten: leuk gebaar, maar zo los je het probleem niet op. Hetzelfde geldt voor de koolstofvezel spoiler aan de achterzijde. De grille is nu voorzien van verticale spijlen, voor de betere Bentley-imitatie look, ofzo.

Dat wil niet zeggen dat deze zware auto langzaam is. De 4.0 V8 die de auto heeft, is door de Duitsers voorzien van nieuwe software en uitlaatsysteem. Het resultaat is een gezonde 640 pk, waarmee de Mansory Continental GT Convertible van 0-100 km/u kan sprinten in minder dan vier seconden. Over de topsnelheid wordt met geen woord gerept.

Maar het meest opvallende aan de Mansory Continental GT is de groene kleur in het interieur. Mansory noemt het zelf Green Chrome-Oxite. Het gele interieur is voorzien vaan leder in die kleur. Ook zien we de groene tint terugkomen in de striping aan de zijkant (en over het midden) en de remklauwen. Ook in het logo komt de kleur terug. Over het logo gesproken, het Bentley-logo is vervangen door een logo van Mansory. Stijlvol. Wat het allemaal moet kosten is nog niet duidelijk.