USA! USA! Nederlandse diesels schoonste van Europa

Goed nieuws, of vertekende cijfers?

De cijferfetisjisten van VWE hebben becijferd dat de Nederlandse diesels de schoonste zijn van heel Europa voor wat betreft de uitstoot van CO2. Ze concluderen dit op basis van gegevens van het European Environmental Agency over de periode 2012-2016. In heel Europa zakte de gemiddelde uitstoot in deze jaren met een grammetje of 15 per kilometer. Nederland is zoals te doen gebruikelijk het beste jongetje van de klas, hoewel de CO2-uitstoot van nieuw verkochte diesels in 2016 bij ons hoger was dan in 2015. Foei toch! Desalniettemin spiegelt VWE ons voor dat dit allemaal goed nieuws is voor ons land. Niet alleen voor de gezondheid van ’s lands longen, maar ook voor de (internationale) waarde van ons jong gebruikte wagenpark.

Enfin, over de keper beschouwd goed nieuws zou je zeggen, maar er zit een adder onder het gras. Kijken we namelijk naar de auto’s die in het onderzoek zijn geïdentificeerd als de ‘top-10 schoonste diesels in het Nederlandse wagenpark’, dan komt dit lijstje uit naar voren:

Inderdaad een lijstje met de who-is-who van recente bijtellingstoppers. Op de plaatsen twee en drie komen we twee dikke hybride subsidiebeesten tegen die in de praktijk natuurlijk never-nooit-niet de fabrieksopgaves halen. Als de berijders van deze auto’s niet de juiste stekker-etiquette hanteren, houdt het heel snel op met de vermeende zuinigheid van de betreffende bolides.