“Mercedes slechter dan niet-exceptionele Red Bull”

Volgens George Russell is Mercedes slechter dan Red Bull, die ook niet echt denderend presteren, aldus de Brit.

De Formule 1-testdagen waren weer eens heel erg interessant. Met name omdat de auto’s compleet anders zijn, moeten veel teams opnieuw beginnen. Sommige teams staakten de ontwikkeling van de 2021-audo ten faveure van de 2022-auto.

Denk aan Haas dat sinds de derde bocht van de GP van Bahrein 2021 alle hoop al had opgegeven voor dat seizoen. Of Ferrari, dat ondanks de strijd om de derde positie in het klassement zich wilde richten op het 2022-seizoen.

Kaarten anders geschud

Mercedes gaf ook aan te stoppen met de ontwikkeling van hun W12, alhoewel daar weinig van terecht is gekomen. In de tweede seizoenshelft waren de Mercedessen beduidend sneller. Stiekem toch een beetje doorontwikkeld.

Enfin, nu de lijken de kaarten anders geschud. Lewis Hamilton gaf al aan dat Mercedes absoluut niet meegaat doen om de knikkers. Nu doet George Russell ook een duit in het zakje:

De auto stuitert behoorlijk en als je erin zit is het niet heel comfortabel. Maar dat interesseert mij eigenlijk niet, als de snelheid er is. En op het moment, de snelheid is er gewoon niet. Het ziet ernaar uit dat we een stap achter onze concurrenten staan. We hebben een hoop werk te doen tussen nu en volgende week. We moeten zien te begrijpen waarom Red Bull en Ferrari op elk vlak beter zijn dan wij. George Russell, doet een meesterlijke Hamilton-impressie.

Mercedes slechter dan Red Bull en Ferrari

Maar daar houdt het niet op. Hij is niet alleen niet onder indruk van de prestaties van zijn eigen team, ook vindt hij eigenlijk Red Bull en Ferrari ook niet bijzonder.

Ik denk niet dat ze (Ferrari en Red Bull, red) exceptioneel zijn. Wij zijn gewoon niet zo goed als we willen zijn om eerlijk te zijn. De Ferrari en Red Bulls staan waar ze horen, wij staan allen een stap terug. George Russell, doet ook Hamilton-esque steken onder water.

Uiteraard liggen de prestaties van Mercedes onder een vergrootglas. Ze zijn al jarenlang de absolute favoriet. Om het een beetje spannende te laten lijken, deden Hamilton en co het altijd resultaat om alleen in de kwalificatie en race voluit te gaan en ‘ineens’ toch snel te zijn. Verstappen (en diverse andere coureurs) hebben al aangegeven dat Mercedes deze tactiek altijd hanteert.

Sandbaggen?

Als je kijkt naar de telemetrie zie je dat ze bij Mercedes vaak erg vroeg van het gas gaan en vrij laat erop. Tel daarbij op dat de auto’s waarschijnlijk behoorlijk volgetannkt zijn en je hebt zo twee tot drie seconden gewonnen.

Wel is het porpoising een issue. De Mercedes stuitert als een malle en dat is niet iets dat je laat gebeuren om te zandzakken.

Ook kan het zijn dat Mercedes dankzij hun revolutionaire auto een surplus aan downforce hebben gevonden die ze nog even moeten zien te managen. Het is niet ondenkbaar dat de eerste races de snelheid er nog niet helemaal is, om na een paar races het hele veld op te rollen. Russell lijkt het daarmee eens te zijn:

Ik geloof dat de jongens erbovenop zitten. De potentie is er, we moeten alleen uitvogelen hoe we die potentie kunnen vinden en gebruiken. George Russell, begint alvast de jongens in de fabriek te bedanken.

Via: Formula 1.com